Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 7 mai. Leii trebuie să scape de griji, Scorpionii descoperă iubirea adevărată

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Iubirea lui Dumnezeu

Dumnezeu, ingerii pazitori sunt alaturi de tine si te ocrotesc cu dragoste. Nu esti singur in aceasta situatie, cum nu esti singur niciodata. Tu sau cineva drag tie trebuie sa intelegeti ca nu aveti de ce sa va temeti, caci iubirea lui Dumnezeu va insoteste si va protejeaza oriunde si oricand. Nimic nu va intrerupe iubirea pe care Dumnezeu o are pentru toti copiii sai.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI MENIRE SA CALAUZESTI COPIII

“Tu esti foarte bun in a ajuta, consilia si vindeca copiii. Foloseste-ti acum abilitatile ca sa ajuti copii.”

Cineva poate fi si bland dar si un protector feroce in acelasi timp. Focusul meu vigilent de a mentine protectia si armonia din interiorul caselor vine si din dorinta ca copiii sa iti manifeste bucuria tineretii si simtul de miracol si curiozitate in fata vietii, neobstructionati de stresurile adultilor si de problemele vietii voastre. Cum altfel pot ei ramane cu spiritul pur incat sa continue sa creada in ingeri si in zeitati? Cum altfel se pot mentine rasetele cristaline ale copilariei? Alatura-te mie in a ghida copiii si vei vedea propria-ti imaginatie cum infloreste din pricina stralucirii acestor fiinte tinere minunate. Propriul tau entuziasm si spirit tineresc vor atrage respectul si atentia copiilor. Te voi indruma spre copii si tineri care pot beneficia de ajutorul tau.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: petrece mai mult timp cu copiii (tai); poarta conversatii de la inima la inima cu copiii (tai); implica-te intr-o cariera ce are legatura cu a ajuta copiii sau parintii acestora; fii voluntar alaturi de tineri; sa stii ca in viata ta vor intra curand copii; vei fi parinte; ai grija de propriul tau copil interior prin ras si joaca.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi indrumati pasii spre bucuria de a fi alaturi si aproape de copii, de a-mi iubi copilul interior si de a inflori si eu in contact cu energia copiilor si tinerilor.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PRIMESTE SI MULTUMESTE

“Da-ti permisiunea sa primesti. Acest lucru iti va creste intuitia, energia si abilitatea de a da altora.”

Tu ai in tine o parte materna prin care ai grija in mod natural de cei aflati in nevoie, totusi aceasta trebuie echilibrata cu a primi, altfel acest flux se blocheaza. A primi este esenta energiei feminine care exista in fiecare om, indiferent de sexul sau. A primi inseamna a permite cu gratie si recunosinta sa vina la tine abunenta vietii. Daca te simti vinovat ca ceri altora ajutorul sau daca te simti prost cand primesti cadouri, atunci iti blochezi energia feminina si deci echilibrul intern si extern. Receptivitatea ta este la fel de naturala ca energia ta de a ingriji si a dai. Daca te deschizi si primesti, auzi mai bine mesajul ingerilor. Atunci cand primesti, ai mai multe resurse ca ulterior sa poti da si altora. Incepe prin a observa sutele de daruri ale vietii pe care le primesti in fiecare zi, fie ca vezi frumusetea din natura, fie ca asisti la magia unei atingeri sau imbratisari cu alt om sau primesti alte forme de daruri. Simte si spune Multumesc pentru fiecare cadou si sa stii ca ele iti umplu interiorul, mentinand fluxul divin puternic in viata ta.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: stai in liniste, neclintit si asculta; elibereaza vinovatia pentru a primi; cere ajutor la nevoie; creste-ti capacitatea de constientizare a clipei prezente; apare vindecarea; fii mai mult in energia ta feminina; sunt conditii favorabile pentru conceperea unui copil, pentru sarcina sau nastere, inclusiv adoptie sau aranjamente favorabile de custodie a unui copil.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru toate darurile zilnice ale vietii si pentru faptul ca ma calauziti sa le vad, sa le primesc si sa multumesc din toata inima pentru ele.

