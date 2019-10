HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 7 octombrie. Scorpionii se bucură de pasiune, Peștii trebuie să-și descopere propriul adevăr

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 7 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI IN FLUX, TOTUL CURGE BINE

Desprinde-te cu curaj de tarm. Intra in flux. Te misti acum intr-o perioada de usurinta si gratie. Totul se deruleaza perfect si in timpul potrivit pentru tine. totul se aseaza asa cum trebuie pentru ca tu nu opui rezistenta si nu manifesti control, ci stii sa te lasi purtat de uriasa forta naturala a marelui fluviu numit Viata. Bucura-te de calatorie. Nu este momentul sa incerci sa controlezi niciun eveniment din viata ta. Lasa Creatorul sa te sustina. Nu trebuie sa faci totul de unul singur. Gloria Universului curge prin tine, simte-o.

MESAJ SUPLIMENTAR : Nu este mereu usor sa te desprinzi de siguranta pe care ti-o ofera tarmul atunci cand navighezi in corabia vietii tale. Totusi, acest mesaj iti cere sa iti asumi riscul de a da drumul. Cand esti cu adevarat in flux, nu trebuie sa impingi sau sa tragi cu efort ca sa faci ca lucrurile sa se intample. Poti curge in jurul oricarui obstacol, ocolindu-l. Daca exista vreo situatie in viata ta care nu se aseaza asa cum e mai bine, da-i drumul si renunta sa mai incerci. Nu este timpul potrivit. Cand esti in starea de flux, nu impingi raul sa mearga mai repede si nici nu vaslesti impotriva curentului sau. Doar te bucuri si te lasi purtat de calatorie. Daca nu simti curentul bland si usor al vietii, poate insemna ca incerci sa controlezi situatiile din viata ta sau ca ai judecata sau critica de sine. Felul in care sa te muti sa fii in flux este prin recunostinta si apreciere si permitand altora si spiritului tau sa te sustina si ajute.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa renunt la control si incrancenarea ca lucrurile sa iasa asa cum vreau eu si sa vad ca ele ies asa cum e cel mai bine pentru tine. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ABUNDENTA CURGE PRIN VIATA TA

Totul infloreste si este plin de roade acum. Deschide-te ca sa primesti. Prosperitatea pe care o cauti este activata. Un curent de abundenta in toate domeniile vietii tale este pregatit sa curga prin viata ta. Creatorul doreste ca tu sa prosperi. Actioneaza in directia viselor tale. Nu este timpul sa astepti pasiv ca prosperitatea sa iti pice in poale.

MESAJ SUPLIMENTAR : Viata merge in cicluri ; sunt vremuri cand campul este insamantat si vremuri in care campul da roade. Chiar acum te indrepti spre perioada de recoltat energie buna, timp, iubire sau bani. Totusi, trebuie sa stii ca meriti toate acestea. Sunt momente in calatoria noastra divina prin viata in care unele situatii sunt nedezvoltate, dar in cele in care roadele abunda, calatorul divin imparte din ele si chiar se ofera voluntar sa ii ajute si pe altii sa ajunga la roadele lor. Acum este timpul sa dai fara rezerve din tot ceea ce esti pentru ca vei primi cu atat mai mult cu cat dai. Este o lege universala. Focusandu-te pe recunostinta a ceea ce ai deja, abudenta ta va creste in salturi.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc tie si tuturor fiintelor ceresti care imi sprijina o viata abundenta pe acest pamant. Daca nu imi vad prosperitatea din acest moment, te rog sa ma ajuti sa o vad cu claritate pentru ca stiu ca ea exista !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI IN IMPAS ? REFLECTA SI SCHIMBA DIRECTIA

A da inapoi este intotdeauna o optiune in calatoria ta prin viata. A face un pas inapoi nu este un esec niciodata ci uneori este cel mai intelept lucru pe care il poti face. Daca exista o zona din viata ta unde exista un impas, universul iti spune sa folosesti acest timp pentru a reflecta si a-ti redirectiona energia in alt mod. A fi intelept inseamna sa stii cand sa tai cu spatele, sa te intorci si sa dai drumul sa se intample altceva, fara regrete sau judecata. Sunt vremuri in viata in care ai te mers tot inainte si a strabate cele mai mari bariere dar si vremuri in care ai de dat inapoi si schimbat o directie. Exista un domeniu al vietii tale ce are nevoie de reevaluarea ta, fie in relatii, afaceri, finante, sanatate. Poate ca este nevoie de o noua cale.

MESAJ SUPLIMENTAR : Daca apreciezi ca ai atins un impas in calatoria vietii tale, in loc sa protestezi ca este nedrept sau incorect sau ca tu nu meriti asa ceva, ai de schimbat directia. Fa-o rapid si usor. In loc sa te focusezi pe ce nu functioneaza, focuseaza-te pe ce poate merge si ce pasi sunt necesari ca sa creezi un rezultat diferit. Un om intelept vede un obstacol si face un pas in spate daca este cazul si schimba directia si astfel ajunge la succes. Oricare ar fi obstacolul din viata ta, ai invatat ce ai avut de invatat, acum fa un pas in spate si alege o alta cale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi sa fiu flexibil si sa stiu cand este momentul sa merg tot inainte si cand sa schimb directia.

