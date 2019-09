HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 7 septembrie. Gemenii sunt atenți la perfecționism, Scorpionii ar trebui să-și pună gândurile pe hârtie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 7 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

HOROSCOP. Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MERITI

Tu, precum toti copiii lui Dumnezeu, meriti fericire, sanatate si dragoste.

Divinitatea iti trimite acest mesaj pentru a ti se reaminti ca tu, precum toti oamenii, meriti fericire in toate formele sale splendide. Poate ca tu crezi ca toti ceilalti merita fericire dar nu tu. Asta poate explica de ce primesti acest mesaj. Permite lui Dumnezeu si arhanghelilor sa te ajute sa intelegi ca tu esti una cu divinul si cu toate celelalte creatii ale Lui, ca atare este imposibil sa te excluzi de la darurile pe care Dumnzeu in mod constant le imprastie peste toata lumea. Da, este posibil totusi sa te blochezi singur din a primi aceste daruri daca te zbati in sentimene de vinovatie sau lipsa de valoare. Solutia este pentru tine sa ceri ajutor divinitatii sa te ierti pentru ce consideri ca ai facut sau nu ai facut. Vindecarea apare atunci cand iti amintesti ca tu esti un copil inocent al lui Dumnezeu din punct de vedere al adevarului spiritual. Asa cum parintii iubitori vor tot ce e mai bun pentru copilul lor, asa si Dumnezeu vrea tot ce e mai bun pentru tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indrumati spre recunoasterea dreptului meu sa primesc tot ce e mai frumos si bun.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DEBLOCARE CREATIVA

Creativitatea divina a lui Dumnezeu este exprimata prin actiunile tale.

Acest mesaj te cheama si te indeamna sa iti exprimi deplin si fara retineri sentimentele si energiile artistice. Uneori asta inseamna sa creezi ceva doar de dragul de a crea. Nu trebuie neaparat sa fie de vanzare. Este in special relevant daca te-ai simtit blocat creativ in ultima vreme, ceea ce este un semn de gandire in exces daca ce creezi are un loc sau o valoare pe piata financiara sau de teama unei viitoare critici viitoare. Ca sa depasesti aceste blocaje, ia-ti timp sa te exprimi creativ intr-un mediu unde probabil nu trebuie sa te expui spre nimeni. Fii chiar nebun cu creativitatea ta in moduri care pot depasi orice imaginatie. Nu exista limite ! Facand asa, iti vei debloca spiritul creativ ca sa poti primi calauzire divina potrivita fara frica pentru viitoarele proiecte.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa ma exprim creativ in munca mea, eliberat de rezerve si frici inutile.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ATENTIE LA PERFECTIONISM

Este bine sa iti rafinezi munca creativa, dar nu permiter fricii perfectionismului sa duca la amanari.

Primesti acest mesaj ca o tendinta pe care o ai de a-ti bloca fluxul creativ : perfectionismul. Mintea ta spirituala este una cu mintea infinita a Creatorului. Ca atare, creativitatea ta este inspirata divin de adevarul spiritual. Un adevar gandit de oameni pe pamant este ca orice creativitate poate fi imbunatatita ; totusi, vine un moment in care trebuie sa iti trimiti creatia spre lume pentru ca altii sa se bucure de ea. Orice frica pe care o ai despre asa zise imperfectiuni nu fac decat sa atraga critici, ca o profetie auto implinita. Perfectionismul poate sa duca si la motive de amanare, ca si cum ai astepta pentru momentul perfect in care sa faci munca creativa. Ai putea amana pana cand vei avea mai mult timp, mai multa inspiratie, mai multa incredere sau alte conditii mai bune. Adevarul este ca acum este momentul perfect ca sa incepi sau sa continui, chiar si daca faci pasi mici zilnici spre implinirea visului tau.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma sustineti sa muncesc creativ zi de zi, cu incredere ca orice fac este foarte bine si din ce in ce mai bine.

