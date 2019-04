HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 8 aprilie. Gemenii trebuie să aibă încredere, Berbecii sunt protejați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 8 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail, si ingerii sai. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Tu si persoanele iubite sunteti in siguranta

Ingerii te protejeaza pe tine si pe persoanele pe care le iubesti… inclusiv familia si prietenii din ceruri. Acest mesaj este un semn ca te poti relaxa, stiind ca Arhanghelul se ingrijeste de detalii si te salveaza pe tine si pe cei iubiti in toate privintele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : lasa grijile si preocuparile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / ei se vor ocupa si de nevoile tale financiare / iti vor proteja afacerea / vei calatori in siguranta / o persoana iubita din ceruri este fericita si iti trimite iubire / aminteste-ti ca grijile sunt o forma de rugaciune, asadar roaga-te doar pentru ceea ce doresti.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc ca vegheati asupra mea si a celor pe care ii iubesc [specificati numele acestora]. Va rog sa ma ajutati sa ma simt in siguranta si in pace ; si umpleti-ma cu credinta, sa ma pot focaliza asupra prioritatilor si sa ma bucur de o viata sanatoasa si fericita.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Angajeaza-te deplin

Ai primit acest mesaj pentru ca te intrebi cum sa imbunatatesti o situatie. Ingerii te sfatuiesc sa te angajezi si implici deplin pentru obtinerea rezultatului dorit. Daca nu esti sigur ca meriti ori ca esti destul de vrednic, atunci rezultatul final va fi nesatisfacator. Totusi, daca te angajezi deplin, vei declansa miscarea potrivita in propria viata.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Implica-te mai mult intr-o situatie sau in actuala relatie pentru a crea mai multa satisfactie / Permite-ti sa te bucuri pe deplin de orice clipa / Implica-te deplin si cu incredere intr-un proiect palpitant / Ai incredere in timp ce vorbesti si scrii / Daca esti artist, simte si constientizeaza fiecare nota, fiecare litera, fiecare culoare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, inger al curajului si al increderii, da-mi taria si curajul tau. Permite-mi sa ma angajez deplin fata de mine, de viata mea si de misiunea mea divina. Te rog sa ma calauzesti astfel incat sa-mi pot deschide complet inima pentru fiecare experienta. Multumesc, multumesc, multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Crede si ai incredere

Pentru a rezolva aceasta situatie, trebuie sa crezi ca totul este vindecat si intregit chiar acum. Pe masura ce credinta devine mai puternica, se va deschide usa solutiilor divine. Increderea va permite mintii si trupului sa se relaxeze, marindu-ti energia si forta creatoare – doua calitati care se vor dovedi deosebit de utile pentru tine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Situatia care te preocupa va avea un rezultat fericit / Gandirea potrivita iti va aduce mai repede rezultatul dorit / Lasa grijile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere in tine insuti dar si in persoana la care e gandesti acum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog vino in visele mele si inlocuieste teama cu credinta si cu incredere. Umple-ma cu tarie, curaj si incredere.

