Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 8 iunie. Gemenii simt bucurie în tot ceea ce fac, Balanțele trebuie să fie calme

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII DE FOLOS OAMENILOR

Atunci cand iti doresti foarte mult sa imputernicesti si imbogatesti vietile altora, tu cresti gradul de constiinta aici pe pamant. Nicio fapta buna nu este prea mica. Actele de bunatate si de a servi alt om sunt privite pe taramurile spirituale ca fiind unele dintre cele mai inalte obiective. Sa usurezi suferinta altuia in orice fel – o contributie caritabila pentru munca voluntara sau orice la fel de simplu precum a face ziua cuiva mai senina cu un zambet sau un gest de bunatate – este cel mai mare cadou pe care ti-l dai tie insuti. A creste energia planetei facand actiuni lipsite de egoism este un castig pentru toti cei implicati. Crescand vibratia altora, tu iti cresti tie vibratia de fapt.. tine minte, mai presus de orice tu esti aici ca sa lasi in urma ta o lume mai buna decat era cand ai venit. Cauta moduri sa iti marchezi existenta. Nu ai cum rezolva toata durerea din lume dar este imperativ sa nu creezi mai multa. Fii atent si constient la gandurile tale, la cuvinte si la fapte.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu de ajutor celor ce au nevoie de mine, in acelasi timp onorandu-ma pe mine si contributia pe care o am in aceasta lume.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

INGRIJORAREA ESTE O EMOTIE INUTILA SI O ENERGIE RISIPITA

Corpul tau raspunde la energia pe care tu o trimiti in afara ta. El reactioneaza la fiecare gand ca si cum este realitate. Cand tu creezi un gand de ingrijorare, acesta spune corpului ca trebuie sa se apere de dusman, de pericol, de ceva din afara iar acest lucru intrerupe echilibrul sau normal si armonia de functionare. Ingrijorarea creeaza toxicitate in corp si opreste energia divina si astfel se ajunge la boala sau dezechilibru. Ori de cate ori apare acest mesaj, trebuie sa faci un pas inapoi si sa iti privesti detasat si obiectiv viata. Intreaba-te : A schimbat vreodata ingrijorarea desfasurarea unei situatii ? Emotia numita ingrijorare este reala si are putere energetica, insa nu are nicio putere sa influenteze rezultatul. Singura putere pe care o are este sa te afecteze. Tendinta de a te ingrijora este doar un obicei invatat de la altii, desi poate sa aiba si o componenta genetica, sa o fi invatat din familia ta. Ghizii tai iti cer insistent sa vezi aceasta energie pentru ceea ce este : o risipa de imp si o generatoare de probleme. Nu ii ceda. In schimb, fa pasi concreti ca sa dai la o parte posibilitatea de a se manifesta, crescandu-ti increderea si credinta si invatand sa alegi constient ce anume doresti sa se manifeste in locul ingrijorarii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa traiesc constient, inconjurat de energie pozitiva a emotiilor mele, fii constient ca ingrijorarea nu imi creeaza ceea ce doresc. Iti multumesc ca ma sustii sa nu imi folosesc energia pentru a ma ingrijora, ci sa o folosesc pentru a avea credinta.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SIMTE BUCURIE IN TOT CE FACI

Atunci cand tu nu esti fericit, nu esti aliniat cu adevarata ta divinitate si te plasezi singur in aliniere cu starea de judecata si frica. Sentimentul de bucurie este felul spiritului tau de a te lasa sa stii ca iti urmezi adevarata cale. Emotia de bucurie este un semnal spre mintea ta constienta ca aceasta actiune pentru care simti asa este ceea ce ar trebui sa faci mai mult. Numai tu stii ce se simte foarte bine in inima ta, deci nu permite judecatii sau opiniilor altora sa te indeparteze de la aceasta binecuvantare si conexiune. Mantra acestui mesaj este “Fa ceea ce iubesti si iubeste ceea ce faci”. Daca ceva te face sa te simti groaznic, ai toata puterea sa schimbi acea circumstanta. Speranta de viata omeneasca este mult prea scurta ca sa nu faci ceea ce iti hraneste sufletul cu adevarat. Atunci cand incepi sa traiesti constant in vibratia de bucurie, tu devii ca un far pentru iubire iar Legea atractiei se va ocupa ca numai lucruri bune sa vina spre tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma inveti sa traiesc in bucurie, pentru ca imi scoti in cale oameni care traiesc si gandesc in bucurie si intamplari de viata care imi hranesc bucuria, astfel ramanand conectata cu Spiritul meu.

