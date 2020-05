El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

BINECUVANTEAZA-TI INIMA

“Cauta suport emotional si spiritual ca sa iti vindeci si alini inima.”

Ai primit acest mesaj pentru ca inima ta are nevoie de iubire tandra si plina de grija si compasiune urmare a unei pierderi sau incheieri de relatie. Iti prinde bine acum imbratisare plina de dragoste iar ingerii ti-o ofera din belsug. Acest mesaj este si un semn sa cauti orice forma de alinare emotionala in urma unei experiente care ti-a frant inima, chiar daca esti constient sau nu de ea. In unele cazuri, mesajul se refera si la rugamintea ingerilor si a arhanghelului Mihail sa iti protejezi inima fizica, printr-o alimentatie mai dietetica, prin miscare fizica, prin interventie medicala la nevoie.

Conecteaza-te prin intentie la inima sacra a lui Iisus pentru a primi la cererea ta vindecare spirituala si purificare pentru ceakra inimii tale. Dumnezeu iti binecuvanteaza inima si te ghideaza sa urmezi calea care este cea buna si dreapta pentru tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ai grija de inima mea prin calauziri si mesaje incurajatoare si pline de iubire.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DA-TI VOIE SA STRALUCESTI IN MARETIA TA

“Esti calauzit sa fii curajos si sa iti arati lumii acel aspect care este mai mare decat insasi viata, adica maretia ta.”

Acum este un moment bun sa iti arati personalitatea si sa stralucesti puternic ! Acest mesaj vine ori de cate ori te-ai ascuns de propria ta lumina de teama de a nu fi “prea mult”. Esti ghidat sa iti arati maretia.

Razi din toata inima, exprima-ti opiniile liber, imbraca-te curajos si nu te da inapoi. Tu ii inspiri pe altii sa straluceasca si ei lumina lor prin exemplul lor de a trai.

Acest mesaj este si un semn sa te exprimi si sa cureti orice furie pe care ai reprimat-o intr-o relatie. In particular, fa actiuni sanatoase in casnicie in care un resentiment ascuns a afectat negativ romantismul si prietenia din parteneriatul vostru. Vei primi vindecare daca este cazul acestei situaii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi asum si manifest stralucirea divina, sa ma exprim in lume la nivelul la care sunt cu adevarat si sa primesc inapoi acceptare, iubire si maretie.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII BLAND CU TINE

“Ai trecut prin multe si ai nevoie de timp ca sa te vindeci si recuperezi.”

Acest mesaj vine ca urmare a faptului ca ai trecut prin multe in ultimul timp si ti-ai fortat limitele. Acum este timpul sa te odihnesti si recuperezi. Oricum, trebuie sa preiei tu initiativa pentru ca odihna si recuperarea sa aiba loc. Poate ca ai trecut printr-o situatie tulburatoare iar inima ta are nevoie sa se vindece de vechi traume reactivate de experiente recente. Daca ai suferit o pierdere, fii bland cu tine si da-ti timp sa te vindeci. Onoreaza-te prin a-ti da somn in plus si evita orice sau pe oricine are energie joasa si dura. Scalda-te in energie blanda, poate prin primirea de tratamente de ingrijire cu care rezonezi, ascultand muzica relaxanta si mancand alimente sanatoase care iti fac bine si placere. Acesta este un timp in care poate fi nevoie sa te retragi, cat timp nu te retragi si de la tot ce inseamna sustinere de vindecare si ajutor.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi vindeci inima, sufletul si trupul, pentru ca ma sustii sa fiu total functional, intreg, recuperat si plin de viata.

