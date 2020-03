HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 8 martie. Taurii primesc răspunsuri, Fecioarele au susținere

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI SUSTINUT SA MERGI PE CALEA TA SPIRITUALA

“Iti devin mai clare adevaratele tale credinte, ceea ce duce la sustinere divina ca sa faci schimbarile de viata necesare binelui tau.”

Acest mesaj a venit la tine pentru ca te-ai rugat si ai meditat cu privire la calea si evolutia ta spirituala. Poate ca ai simtit conflicte intre ceea ce gandeai, mostenit si preluat de la cei ce te-au format de-a lungul vietii, si ceea ce gandesti acum si simti ca sunt credintele tale reale. Poate te-ai intrebat daca sa urmezi anumite directii traditionale sau pe unele alternative. Poate ca ai studiat sau ai participat la anumite grupuri spiituale, incercand sa vezi in care te potrivesti si sa gasesti alti oameni aliniati cu valorile tale.

In timp ce iti doresti sa ai propriile decizii spirituale in mod independent, te simti totodata influentat si de trecut si de opiniile spirituale ale familiei sau altora. Ai vrea sa iei decizia cea mai buna pentru tine si recunosti si ca unele din credintele vechi au meritele lor.

Chiar si cand oamenii au aceeasi credinta religioasa, ei tot au interpretari diferite. Este greu de gasit doua persoane care sa fie total de acord despre orice aspect ai unei cai spirituale sau religioase, pentru ca fiecare are propria sa experienta adanca. Lectiile tale de viata sunt cele care continua sa iti modeleze credintele, deci continua s te rogi si sa iti urmezi calauzirea.

Gasirea de oameni care au credinte similare cu tine poate duce la prietenii profunde si la ajutor de a avansa pe calea ta spirituala.

Acest mesaj este si despre o relatie care are un conflict din cauza ca parteneri au convingeri spirituale diferite. O asemenea situatie provocatoare trebuie rezolvata prin rugaciune pentru ca divinitatea sa aduca aliniere si pace in sufletele celor implicati iar persoanele sa trateze cu acceptare si respect optiunea si calea celuilalt daca doreste sa ramana alaturi de el/ea.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi esti alaturi pe drumul sufletului meu si pentru ca imi trimiti pe cale oameni, locuri, situatii care sunt aliniate cu credintele mele spirituale.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RUGACIUNILE ITI SUNT AUZITE SI PRIMESTI RASPUNS

“Toata munca ta minunata de pana acum a deschis o usa pentru solutii divine si pentru suport.”

Ai muncit mult si bine pana acum ca sa ierti, ca sa eliberezi si ca sa te focusezi pe pozitivate si pe unime cu toti si cu tot ceea ce este. Pentru ca Dumnezeu iti respecta alegerea libera si liberul arbitru, ai deschis un portal, o clae pentru ca rugaciunile tale auzite sa primeasca cel mai bun raspuns pentru binele tau inalt.

Dumnezeu aude si raspunde la toate rugaciunile fara discriminare. Totusi, daca noi ne inchidem inima in fata conexiunii cu divinitatea, nu putem sa auzim raspunsurile soptite spre noi. O focusare pe negativ poate cauza indoiala cum ca planurile divinitatii pentru noi chiar functionaza si ne usureaza calea.

Acest mesaj este un semn ca ai facut un salt in constiinta spre iubirea pura si vindecatoare a lui Dumnezeu. Te rogi cu sinceritate si cu disponibilitate sa fii ghidat si ajutat. Situatiile exterioare se vor schimba si ele corespunzator pentru ca ele sunt ridicate sa fie la nivelul cel mai bun posibil.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca m-ai calauzit si ma calauzesti sa imi deschid inima si mintea spre divinitate, sa imi aud ghidarea si sa pot actiona conform ei.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ITI ESTE REDUS NIVELUL DE STRES

“Esti calauzit spre actiuni care iti destreseaza mintea, corpul si iti programeaza timp pentru odihna, reincarcare si regenerare.”

Acest mesaj apare mereu atunci cand este nevoie de destresare pentru minte si corp. Tu deja stii in care domeniu al vietii ai nivele ridicate de stres. Dumnezeu si ingerii pazitori te imputernicesc sa le reduci, ocupandu-te de programul tau si de actiunile din jur. Esti incurajat sa practici tehnici de reducere de stres in viata de zi cu zi, cum ar fi rugaciunea, meditatia, exercitiile fizice blande, plimbarea in aer liber, timp in natura, hobbyuri distractive si relaxante, vacante in locuri in care simti ca iti creste inima de bucurie, masaj, un pui de somn, alimentatie libera de chimicale si de junk food.

Acesta este si un mesaj sa iti simplifici viata. Uita-te la sarcini pe care le ai acum de facut si carora le poti da drumul sau la moduri in care iti poti elibera agenda de activitati. Atunci cand ti se cere prea multa atentie, te simti fragmentat.

Este posibil si sa fii prins in situatii dramatice, fie ale altora fie ale tale dar pe care le creezi in mintea ta a fi dramatice din cauza falsei idei ca e firesc si sa suferi. Aceasta este o minciuna ! Este mult mai inaltator pentru spirit sa iti alegi si creezi un mod de viata armonios orientat pe pace sufleteasca si mentala.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi simplific viata in moduri armonioase pentru toti cei implicat. Ma iubesc suficient de mult incat sa imi pese de felul in care traiesc si sa aleg optiuni care imi aduc pacea si sanatatea mintii, corpului si sufletului meu.

