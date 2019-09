HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 8 septembrie. Gemenii trebuie să apeleze la terapia alternativă, Racii au parte de ajutor divin

foto: Pexels.com

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 8 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ITI PRINDE BINE UN MASAJ

Beneficiile pentru sanatate al masajului sunt bine documentate iar acest mesaj este un semnal ca ai si tu nevoie sa beneficiezi de aceste beneficii cat mai curand. In afara de faptul ca elimina toxinele din corp, beneficiile sale de relaxare sunt puternic vindecatoare. Gandeste-te la masaj ca la o investitie in buna ta stare de sanatate si de a te simti bine. Un masaj este o forma de energie feminina in manifestare de care fiinta ta are nevoie acum.

In timp ce primesti o sesiune de masaj, invita ingerii vindecatori si responsabili cu starea de sanatate sa lucreze in paralel cu terapeutul maseur. Cere-le sa iti elimine energia toxica din celule si din preajma ta si nu fii surpins daca tu sau terapeutul maseur poti vedea culoare verde smarald, ceea ce este semn de prezenta a energiei vindecatoare divine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : primeste si ofera un masaj partenerului tau ; masajul este o forma buna vindecatoare pe care sa o inveti mai aprofundat ; trateaza-te si rasfata-te si cu o pedichiura, incluzand aici un masaj al talpilor sau cu o sesiune de reflexoterapie, ca mod de a-ti creste respectul de sine ; masajul poate ajuta o persoana la care te gandesti acum si pentru care doresti o buna stare de bine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ingeri vindecatori, va rog ajutati-ma sa stiu si sa imi dau seama ca merit sa primesc masaje si alte forme de tratamente pentru corpul fizic ce ofera grija si iubire de sine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

REEVALUEAZA DACA ITI SUNT BENEFICI CEI CU CARE LUCREZI

Acest mesaj indica faptul ca exista posibilitatea ca specialistii cu care cooperezi in prezent pentru buna ta sanatate la orice nivel, fizic, mental sau emotional, sa nu fie eficienti pentru o situatie sau pentru tine, in general. Acest lucru nu inseamna ca ei nu sunt buni profesionisti ci ca nu sunt ceea ce ai tu nevoie acum sau ca nu sunteti pe aceeasi lungime de unda. Puteti avea, pur si simplu, viziuni diferite cu privire la modul de a obtine o stare buna de sanatate sau de recuperare in urma unei probleme ce implica si multe terapii alternative.

Indiferent de motive, Arhanghelul Mihail in cooperare cu Arhanghelul Rafael, ingerul suprem al sanatatii, te ghideaza spre noi vindecatori ce sunt mai potriviti pentru tine acum. Prima persoana la care te gandesti sau model de terapie de vindecare pe care o ai in minte este directia pe care esti sfatuit sa o explorezi. Vei primi informatii aditionale prin senzatii, ganduri si semne. Vei fi calauzit sa faci o tranzitie blanda si lenta de la actualele moduri de vindecare sau mentinere a sanatatii spre cele noi, mai compatibile cu nevoia ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : obtine si o a doua sau a treia opinie despre un diagnostic ; fii sincer cu tine insuti cu privire la emotiile si gandurile pe care le ai despre un medic cu care colaborezi acum, adevarul tau este in tine oricum ; schimba un protocol de medicamentatie daca cel actual nu da rezultatele dorite ; sa stii ca meriti sa ai parte de vindecatori pe toate planurile fiintei (fizic, emotional, mental, spiritual) care sa iti asculte preocuparile si care sa iti vorbeasca respectuos si sa te sustina si imputerniceasca ; fa-ti programari sa cunosti si alti vindecatori sau medici si descopera singur cu cine rezonezi si cu cine nu. Este foarte important sa ai o buna compatibilitate cu persoanele ce te sustin in procesul sanatatii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca ma indrumati si ghidati spre cei mai buni vindecatori pentru a-mi mentine / recupera sanatatea deplina.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VINDECARE PRIN TEHNICI ALTERNATIVE

Acest mesaj iti transmite indicatia sa explorezi o directie de medicina alternativa pentru o situatie ce tine de sanatatea ta sau a unei persoane dragi la care te gandesti cand vine vorba de vindecare. Acest tratament poate fi impreuna cu actuala forma de vindecare pe care o folositi. Cerceteaza diferite metode si opinii pentru vindecare. Este vorba nu neaparat de o vindecare a corpului fizic ci si de una a corpului emotional, locul de plecare al oricaror afectiuni ulterioare in corp. Emotiile, amintirile dureroase, traumele de familie stocate, ingropate, nerostite, nerezolvate raman blocate in anumite zone ale corpului fizic si duc la blocaje energetice si ulterior la ceea ce numim boli. Eliberarea lor duce la vindecare si la curgerea fluida a energiei vitale in corp, deci la sanatate si vitalitate. Exista multe tehnici de vindecare alternativa de care poti beneficia in functie de cea cu care tu rezonezi.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : iti prinde bine sa beneficiezi de sedinte de vindecare holistica spirituala a sufletului si corpului ; cauta si alte opinii de la specialisti cu privire la o provocare de sanatate pe care ai avea-o si nu te lasa pana cand nu gasesti raspunsul potrivit ; invata sa practici metode de vindecare alternativa pentru tine si pentru cei dragi.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa ma vindec sufleteste, emotional, fizic, spiritual, sa ma reintregesc si sa fiu ghidata spre cele mai eficiente directii prin care sa dobandesc aceasta stare de bine.

