HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 9 decembrie. Taurii au parte de o surpriză fericită, Leii au gânduri fericite

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 9 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IARTA!

“Este timpul sa dai drumul furiei sau invinovatirii!”

Invinovatesti pe cineva de ceva? Te simti furios? Acest mesaj iti spune ca furia si vina te tin pe loc. Vina iti ia din utere si o da altei persoane. Tu ai foarte multa putere si un mod de a o simti este sa dai drumul la orice resentiment din tine. nu trebuie sa ierti actiunile altei persoane daca acestea chiar te-au durut dar trebuie sa te opresti din a vedea persoana ca pe un dusman pentru ca aceasta emotie este toxica pentru mintea, sufletul si corpul tau.

Tu stii prea bine ca ganduri fericite duc la o viata fericita. Ei bine, ganduri negre si furioase pot aduce mai multe motive de furie si frustrare in viata ta. Arhanghelul stiu ca nu asta este ceea ce doresti. A fi liber de aceste emotii te face mai puternic si energic si te face sa te simti fericit.

Esti furios pe tine dintr-un motiv anume? Daca este acest caz, acest mesaj iti spune ca este nevoie sa te ierti pe tine insuti. Poti invata de la trecutul tau si sa devii mai puternic pentru ca dai drumul supararii pe tine. poti face asta daca intelegi de ce ai actionat asa cum ai facut-o. Cu siguranta ai avut un bun motiv sa actionezi asa la acel moment. Acum, regandindu-te la tot, poate ca iti doresti sa fi actionat diferit. Dar regretele nu sunt deloc de folos daca nu inveti ceva din ele.

Toata lumea invata permanent pe masura ce evolueaza prin viata. Fa tot ce poti mai bine ca sa intelegi asta si vei putea sa te eliberezi de furia pe tine sau pe altii. Asta inseamna sa ierti. Sa crezi cu tarie ca totul se intampla cu un motiv si ca vei fi bine!

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sustinerea de a vedea motivele de iertare si de a ma elibera de orice emotie toxica a neiertarii, ca sa fiu deschis spre noi ocazii de bine si bucurie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

O SURPRIZA FERICITA

“Ceva foarte bun este pe cale sa se intample!”

Esti pe cale sa te delectezi cu un cadou divin pentru ca in curand vei avea parte de o surpriza placuta. Nici nu incerca sa ghicesti despre ce e vorba…altfel nu va mai fi o surpriza! In schimb, doar simte entuziasm si bucurie la gandul ca vei trai o surpriza placuta. Asemenea surprize vin in multe forme si tu doar trebuie sa le observi. Surpriza poate di un cadou pe care il primesti sau un favor pe care ti-l face cineva. Poate veni ca o bunatate neasteptata de la cineva, o proaspata oportunitate, ceva valoros ce gasesti sau o veste buna. Acest mesaj mai indica totodata si ca un vis este pe cale sa devina realitate, desi se pot intampla in moduri diferite decat te-ai astepta si totusi vei fi foarte incantat.

Toate aceste surprize sunt cadouri de iubire. Cu cat le observi mai mult si spui “multumesc”, cu atat vei continua sa primesti mai multe cadouri. Ai incredere pentru ca lumea te iubeste cu adevarat. Universul adora sa te vada fericit.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate cadourile minunate aduse in calea mea. Ajuta-ma sa recunosc tot ceea ce este dar divin de la tine si celelalte fiinte angelice iubitoare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

MESAJ DE IUBIRE DE LA PARINTII TAI

“Indiferent ce a fost, este sau va fi, mama si tatal tau te iubesc asa de mult cat pot fi in stare!”

Acest mesaj iti transmite de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai de protectie faptul ca mama si tatal tau te iubesc chiar daca nu mereu reusesti sa le simti dragostea. Fiecare om isi arata iubirea in moduri diferite – de exemplu, unii oameni arata ca le pasa prin actiuni, cum ar fi sa iti dea lucruri sau sa incerce sa te ajute. Alti oameni exprima iubirea prin ceea ce spun sau scriu. Altii o fac prin gesturi fizice, imbratisari, pupaturi, atingeri. Altii o fac petrecand mai mult timp impreuna cu persoana iubita. Daca mama si tatal tau isi manifesta iubirea in feluri pe care nu le intelegi, poti vorbi cu ei despre aceste sentimente.

Legatura dintre parinti si copii nu poate fi rupta vreodata, indiferent ce se intampla si daca mai sunt toti pe acelasi plan fizic sau nu. Chiar si cand exista furie, parintii si copiii tot se iubesc adanc in inima. Daca te focusezi pe aceasta iubire care exista, ea va deveni si mai puternica si te ajuta sa te simti mult mai bine.

Daca parintii sunt furiosi unul pe altul sau ai amintiri din copilarie cand asa erau, tot poti alege sa ii iubesti in mod egal. Nu trebuie sa iei partea unuia. Toti oamenii au ceva bun in ei pentru care merita iubire. Iubirea ta pentru ei este puternica chiar daca nu ii vezi pe ambii foarte mult si in mod egal. Focuseaza-te pe tot ce e bun despre mama ta si despre tatal tau si astfel deschizi canalul de iubire spre ei care se intalneste cu canalul lor de iubire spre tine. asa vei putea sa le simti iubirea, indiferent daca mai sunt sau nu in viata. Iubirea nu moare niciodata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa simt iubirea celor ce mi-au dat viata, sa imi simt iubirea pentru ei, sa simt iertare, acceptare, intelegere, compasiune si sa simt ca suntem impreuna pentru totdeauna.

