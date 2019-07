HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 9 iulie. Berbecii o iau de la capăt, Taurii au nevoie de schimbare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 9 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PUNCT SI DE LA CAPAT – VREMEA SA PREDAI

Arhanghelul Mihail este prezent si iti simte o frustrare coplesitoare. Este timpul sa predai complet si sa abandonezi aceasta situatie pentru a fi transmutata.

Ti se inmaneaza sabia simbolic ca strigat pentru o actiune definitiva. Arhanghelul Mihail a stat alaturi de tine de ceva timp, sustinandu-te intr-o situatie complexa a vietii tale. El a mobilizat ingeri in plus pentru a te inconjura dar si pe ceilalti implicati. Ingerii iti cer cu iubire sa urmezi toata ghidarea care ti-a fost trimisa si ti-au auzit rugaciunile si ti le-au livrat mai departe. Arhanghelul Mihail iti aude strigatul sufletului pentru asistenta suplimentara. El intelege ca te simti epuizat si la un capat de provocare, ca si cum te-ai izbi de un zid de caramida, fara sa stii ce sa faci mai departe. Timpul divin este cel mai crucial aspect din aceasta situatie acum. La acest punct, ti se cere sa abandonezi total situatia lui Dumnezeu. Arhanghelulm Mihail iti da permisiunea sa o dai din mainile tale. Scrie situatia pe o hartie si pune-o intr-un bol pentru ingeri pe care il numesti bolul cu “probleme prea grele pentru mine” sau in altul numit “da drumul si lasa-l pe Dumnezeu”.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ti se cere rabdarea / pleaca dintr-o situatie sau relatie / odihneste-te / ia o vacanta / ia-ti liber de la munca / un pas inapoi / aprinde o lumanare / cere altcuiva sa se roage pentru tine / invita in viata ta un miracol / creaza un altar pentru inger / creaza un bol numit “probleme prea grele pentru mine”

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, abandonez complet aceasta situatie lui Dumnezeu, puterea divina mult mai mare decat mine. Ma abandonez fluxului universal si accept schimbarile pozitive in toate domeniile vietii mele. Ma abandonez planului divin al lui Dumnezeu si accept solutiile pozitive pentru binele cel mai inalt al tuturor celor implicati. Iti multumesc ca ma asisti in acest proces important pentru mine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Tu ai creat aceasta situatie si ai puterea de a o schimba

Acest mesaj iti reaminteste ca TU esti un creator puternic, facut dupa chipul si asemanarea Creatorului divin. Nu esti o victima pasiva ; ai dreptul si deprinderile necesare pentru a te ridica si a schimba totul in aceasta situatie sau relatie. Totusi, atat timp cat dai vina pe altii si crezi ca ei te controleaza, vei ramane blocat. Dar chemand in ajutor ingerii, apoi primind calauzirea primita, poti schimba totul ca prin minune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu mai da vina pe tine sau pe altii / scrie o lista cu actiunile pe care trebuie sa le faci, apoi fa un pas in fiecare zi / discuta deschis si cauta solutii cu alta persoana implicata in aceeasi situatie / fa chiar azi un pas sau mai multi pentru transformarea visului in realitate / fa schimbari sanatoase in viata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai lasat sa ma sprijin pe taria ta si mi-ai amintit de propria mea putere. Te rog sa ma ajuti sa manifest si sa vindec conform vointei lui Dumnezeu, creand pace si binecuvantari pentru toti cei implicati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre.

Aceasta carte iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit / Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele / o rezolvare miraculoasa este deja in curs / bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti sa scap de aceasta situatie lasand-o cu credinta si incredere in seama intelepciunii Tale divine si a iubirii Tale nesfarsite, pentru a rezolva si a vindeca orice si pe oricine este implicat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.