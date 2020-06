Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 9 iunie. Racii trebuie să aibă curaj, Capricornii o iau de la capăt

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

TRASEAZA GRANITE – O LINIE IN NISIP

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza sabia sa. Este timpul sa setezi o granita energetica trasand simbolic o linie in nisip.

Aceasta sabie este simbolul faptului ca ti se cere sa faci o actiune definitiva. A sosit timpul sa trasezi granite bine definite intr-o anumita zona a vietii tale. O granita este un ghid, o limita sau o regula pe care o creezi prin care poti identifica care sunt acele comportamente acceptabile, rezonabile si in siguranta ale altor oameni fata de tine. Aceasta linie ii opreste pe oameni sa abuzeze de timpul, de resursele si de generozitatea ta. Arhanghelul Mihail intelege cat iti este de dificil sa setezi asemenea granite, in special cand este vorba de oameni pe care ii iubesti si ii pretuiesti nespus in inima ta ; cu toate acestea, El iti cere sa faci asta pentru propria ta sanatate si precautie. Linia este un marker de toleranta si acceptabilitate, semnificand un respect sanatos de sine. Energetic, noua ta pozitie ta va fi simtita de cei implicati. Granite sanatoase sunt unul din cele mai valoroase cadouri pentru ca ele, efectiv, forteaza o reorganizare a comportamentelor si ii face pe oameni sa te respecte ca pe o parte integrala si valoroasa a vietii lor. Arhanghelul Mihail iti va trimite continu putere ca sa mentii aceasta stare energetica.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: iti creste respectul de sine, valoarea de sine, incredere de sine / alegeri personale / esti imputernicit cu incredere, stabilitate / esti un parinte iubitor in timp ce setezi standarde si disciplina / rezolvi o lupta de putere, spunand NU / primesti protectie daca esti profesor, avocat sau lucrezi cu aspecte legale / esti impamantat / te retragi dintr-o situatie toxica / finalul unei drame.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, gratie ajutorului tau, eu au acum incredere in abilitatea mea de a spune NU. Pot seta o granita sanatoasa si responsabila. Sunt in controlul vietii mele si sunt capabil sa mentin controlul asupra oricarei situatii. Iti multumesc ca ma sustii sa creezi granite sanatoase care ma protejeaza si sustin.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

POZITIVITATE – ENERGIA CUVINTELOR!

Arhanghelul Mihail te roaga sa revizuiesti cu atentie legatura dintre ce gandesti si ce verbalizezi prin dialogul folosit. Cuvintele au putere foarte mare, foloseste-le cu intelepciune.

Sabia si scutul de protectie iti sunt oferite simbolic de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice pentru eliberarea de stres. In fiecare zi, vorbesti mii de cuvinte fara sa te gandesti la energia puternica pe care o contin si astfel o livrezi. Doar si cateva cuvinte alaturate au puterea de a vindecat si puterea de a rani. De exemplu “Te iubesc” sau “Te urasc”. Arhanghelul Mihail te roaga sa iti observi si dialogul interior, cuvintele care ruleaza continuu si repetitiv in mintea ta. Sunt acestea pozitive si incurajatoare sau constau intr-o constanta critica de sine care iti stirbeste din valoarea de sine ? Daca observi ganduri negative, doar spune: “Arhanghele Mihail, te rog suprascrie si corecteaza”. Nicio alta pedeapsa de sine nu este necesara. Arhanghelul Mihail te mai roaga sa iti observi si limbajul descriptiv, in special cuvintele si frazele pe care le repeti frecvent dar si cuvintele negative despre corpul tau cum ar fi “Am inima franta” sau “imi crapa capul”. Focuseaza-te pe cuvinte pozitive si pe afirmatii de iubire si incurajare. O afirmatie este punctul de start al unei schimbari ; alege propozitii pozitive care fie vor elimina ceva din viata ta fie te vor ajuta sa creezi ceva nou si frumos. Arhanghelul Mihail te va asista sa te focusezi pe cuvinte cu energie inalta pentru a-ti imbunatati valoarea de sine, respectul de sine si relatiile. Arhanghelul iti reamineste si sa binecuvantezi pe oricine intalnesti.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Alege sa nu spui nimic daca nu ai ceva bun sau frumos de spus / tine un jurnal de recunostinta / da-te la o parte dintr-o situatie toxica verbala sau dintr-o relatie toxica / practica rugaciuni cat mai des / curata-ti energetic casa / numara-ti binecuvantarile si nu problemele.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma inveti si asisti sa ma accept pentru ceea ce sunt, fara judecata sau critica. Am grija de gandurile mele cu atentie si permit doar celor pozitive si iubitoare sa ruleze. Iti multumesc ca imi veghezi si cuvintele pentru a rosti vorbe pozitive si focusate pe iubire.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IMPAMANTARE – FII AICI, FII ACUM, APARTINE!

Arhanghelul Mihail pune lumina sa pe importanta impamantarii pentru ca tu sa fii in totalitate prezent in AICI si ACUM.

Sabia si scutul sunt simboluri oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Practicarea zilnica a impamantarii te asista in a ramane centrat si echilibrat in timpul tuturor circumstantelor ce se prezinta peste zi. In fiecare dimineata, cand te ridici din pat vizualizeaza un sistem de ancorare care iese din ambele tale talpi si se duce direct in jos si se conecteaza puternic cu centrul cristalin al Mamei Pamant. Tine minte ca intentia ta divina este foarte puternica. Este suficient sa vizualizezi cu aceasta intentie si ancorarea are loc! A avea picioarele bine infipte in pamant imbunatateste focusul, concentrarea si te ajuta sa gandesti eficient in solutionarea problemelor in formula optima. Daca oricand te simti cu capul in nori, coplesit, pierdut, in mare graba, neproductiv sau temator, cheama-l pe Arhanghelul Mihail sa te reimpamanteasca. Spune “Arhanghele Mihail, te rog ajuta-ma sa ma impamantezi acum. Asa sa fie si asa si este!”. Respira adanc numarand in gand pana la 10, tine respiratia numarand pana la 10, expira numarand pana la 10 si tine din nou respiratia numarand pana la 10. acum stii ca esti in totalitate prezent din nou in energia acestui Pamant.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: esti ajutat daca ai gandirea imprastiata, memorie slaba / primesti vindecare de cristal / munca cu pamantul, gradinarit, plimbat pe plaja sau in parc sau paduri iti sunt benefice / cumpara teren / focusare, concentrare, prioritizare / fii aproape de o persoana ce este din zodie de pamant / urmeaza o detoxifiere fizica si energetica / consuma fructe si legume organice, plante, arome ale pamantului, uleiuri esentiale pure, esente florale Bach.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma impamantezi perfect in aici si acum. Corpul meu fizic si spiritual sunt in totala armonie. Imi petrec fiecare zi cu atentia de a avea energiile impamantate. Iti multumesc ca ma sustii sa am claritate in gandire si focusare pe ceea ce este important pentru mine.

