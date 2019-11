HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 9 noiembrie. Taurii trebuie să aibă griji de ei înșiși, Peștii scapă de bariere

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 9 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IUBESTE-TI MUNCA

Cu cat iti deschizi mai mult inima si pui mai multa iubire in creatiile tale, cu atat ele au mai multa energie de viata ca sa traiasca.

Cheia pentru absolut orice cauti si iti doresti este iubirea iar acest mesaj are rolul sa iti reaminteasca acest lucru. Da, poate ca ai avut momente in care ai fost ranit si dezamagit. Totusi, a-ti inchide inima ca sa te protejezi nu este raspunsul. Alegand sa iti deschizi inima, vei lasa lumina iubirii sa straluceasca asa de mult incat iti va calauzi ca un far munca. Asta va atrage oamenii potriviti care iti vor da companie si suport. Cand creezi cu inima deschisa, oamenii pot simti intuitiv energia vindecatoare a iubirii in munca ta… si vor fi atrasi ca un magnet spre ea. Fa apel la iubirea lui Dumnezeu, a Fecioarei Maria, a lui Iisus si a Arhanghelilor ca sa iti curete vechi dureri si sa privesti spre perspective pline de promisiuni si iubire.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma sustineti sa fiu deschis la inima si ca tot ce fac sa fie scaldat in iubirea mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

INGRIJESTE-TE DE TINE

Investeste acum timp in a avea grija de tine in toate felurile si vei avea mult mai multa energie mai tarziu.

Ca o persoana sensibila la energii, ai putea sa te trezesti captiv(a) in griji sau vise excesive. Asta iti plaseaza atentia in viitor, uitand sa ai grija de tine in momentul prezent. Din acest motiv ai primit acest mesaj : ca o reamintire cat este de important sa te respecti, rasfeti si ingrijesti acum. Visele nu sunt rele, din contra, insa ca sa ajungi sa le transformi in realitate trebuie sa ai vehiculul sufletului – corpul fizic si corpul emotional – functional si perfect sanatos. Daca ai pocni din degete si sa ai instantaneu mai mult timp si mai multi bani pentru a te ingriji, ce ai face mai intai ? Care este primul lucru ce iti vine in minte ? Acestea sunt raspunsuri venite de la corpul tau care cere acest tip de ingrijire. Desi poate ca nu poti face exact ceea ce iti imaginezi, cu siguranta poti face ceva aproximativ la fel, indiferent care iti este programul si bugetul financiar disponibil. Avand grija de tine consecvent, zi de zi, cu iubire, vei primi multe beneficii in viitor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ingeri pazitori, va multumesc pentru ca ma calauziti sa am grija de tine, ma indrumati spre cele mai bune modalitati sa pot face acest lucru, ascultand de vocea inimii mele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VULNERABILITATE

Asculta de sentimentele tale vulnerabile, ele contin intelepciune si inspiratie ; apoi roaga-te pentru tarie in a te focusa pe prioritatile tale, orice ar fi.

Acest mesaj te reasigura de faptul ca este in siguranta sa te confunti cu acele trairi mai delicate si fragile si sa le vezi drept muze de inspiratie pentru spiritul tau creativ. A te simti vulnerabil nu inseamna ca esti de fapt chiar vulnerabil sau in nesiguranta, ci mai degraba ca sentimentele iti vorbesc … si cauta sa iasa si sa se exprime prin munca ta creativa. Poti sa fii sigur ca tot ceea ce tu simti este universal experimentat si de foarte multi alti oameni. Iti poti vindeca sentimentele de izolare, respingere, abandon, tradare, umilire, nedreptate care sunt prezente in asa de multi oameni, ajutandu-i sa stie ca nu sunt singuri in experientele lor emotionale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ingeri pazitori, va multumesc pentru ca ma calauziti sa imi vad frumusetea si completitudinea in toate sentimentele pe care le simt si sa le exprim in moduri creative ce ii inspira si pe alti oameni.

