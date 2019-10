HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 9 octombrie. Racii sunt creatori magici, Taurii sunt pregătiți să fie fertili

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 9 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IA-O USUREL

“Nu este nevoie sa te grabesti sau sa fortezi ca lucrurile sa se intample. Totul are loc la momentul potrivit si perfect.”

A hrani o cauza sau o relatie implica un angajament pe termen lung care nu poate fi zorit. Acest nivel de devotament vine dintr-un spatiu de iubire adanca si implicare. Mie imi pasa ce se intampla cu planeta si cu cei pe care ii iubesc asa de mult incat sunt dispus sa raman alaturi de ei orice ar fi si oricat. Acest lucru nu este mereu usor, dar pentru mine este singurul mod de a ma asigura ca lucrurile sunt rezolvate si vindecate. Eu ascult de intuitiile si inspiratiile pasionale ale inimii tale. Tu esti cel ce va beneficia din faptul ca te dedici prioritatilor tale. Te vei simti asa de bine despre tine daca iti faci timp pentru relatiile si proiectele care conteaza cu adevarat pentru inima ta. Fa ce este important pentru tine si fa cu devotament absolut. Dar tine minte ca nu exista nicio competitie pentru scopul real al vietii tale, deci nu ai de ce sa te ingrijorezi, sa te grabesti sau sa simti ca trebuie sa fortezi lucrurile sa se intample.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : nu te ingrijora despre scopul obiectivelor tale ; nu face miscari subite ; progresul cel mai bun acum e cel cu pasi inceti dar siguri ; usureaza-ti viata in loc sa o traiesti grabit ; fa o noua munca incet incet si partial in timp ce inca o faci pe cea veche si doar gradat desprinde-te in timp de vechea cariera.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi reglezi ritmul in care traiesc, muncesc, iubesc si ma implic, pentru a fi spre binele inalt al tuturor si a curge totul in viata mea cu usurinta.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

VREME DE FERTILITATE

“Este timpul perfect pentru tine sa incepi proiecte noi, sa accesezi idei noi si sa dai nastere unor conditii noi pentru viata ta.”

Primavara este o stare si ea este oricand lumina incepe sa creasca in mintea si in intregul tau sistem. Daca te simti intunecat, greoi, depresiv, atunci te poti lumina umplandu-te cu intentii pozitive, cu alimente hranitoare si cu orice care iti aprinde trairile de iubire. Inconjoara-te cu frumos, flori frumoase, oameni frumosi, cu culori stralucitoare in casa si garderoba si trage perdelele si draperiile intr-o parte ca sa intre lumina naturala. Poti picta in interiorul tau o priveliste mai insorita decat vezi afara, ceea ce va creste sansa de noi oportunitati, pentru ca ce se aseamana se aduna. Simte-te mai energizat si puternic pe masura ce iti improspatezi lumea interna si externa. Apoi capitalizeaza aceasta vigoare crescuta prin startul unui nou proiect care iti umple inima de entuziasm.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : mesajul poate semnifica aparitia unei sarcini la orizont, un bebe e pe drum ; vei fi implicat in conceptia sanatoasa a unui copil, intr-o adoptie sau o chestiune de custodie ; dorinta ta se va manifesta deplin la primavara ; noile tale idei vor avea succes ; este un moment oportun sa faci schimbari de viata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea voastra clipa de clipa in timp ce las noul si prospetimea sa intre in viata mea. Sunt plin de recunostinta ca imi sunteti alaturi !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AI UITAT DE VISELE TALE ?

“Hai, fii sincer cu tine acum. Care este adevarata dorinta a inimii tale ?”

Daca asculti la sunetul si la respiratia inimii tale, vei recunoaste ritmurile antice a propriei tale batai interne de toba. Acest sunet te conecteaza pentru totdeauna cu Mama tuturor creatiilor si cu sunetul primordial al mamei Pamant. Aceste ritmuri nu pot fi falsificate sau uitate, ele sunt naturale si eterne. Pe care parte din tine incerci sa o ignori ? Care parte din tine a fost preocupata in exces sa le faca altora pe plac, in detrimentul ascultarii sunetelor propriului tau ritm ? Draga suflet, draga copil al nostru, intinde-ti bratele spre a-ti imbratisa visele. Ele sunt la fel de mult parte din natura precum sunt copacii, animalele si apusurile de soare. Nu merita si propriile tale vise acelasi respect pe care il acorzi tuturor celor pe care ii iubesti? Asculta-ti visele, copil drag al nostru. Ele iti vor activa o puternica explozie de pasiune in viata ta. Nu te teme de propria ta pasiune pentru ca te va revigora si propulsa. Cand dansezi pe ritmurile vietii tale, esti cu adevarat viu in toate formele posibile.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : asigura-te ca actuala ta cariera se potriveste cu adevarata ta pasiune si interes ; urmeaza un curs sau incepe sa practici un hobby care te umple cu adevarat de entuziasm ; schimba jobul daca este cazul ; du-te intr-o calatorie minunata ; investeste timp si bani in manifestarea viselor tale ; da-ti permisiunea sa iti urmezi visele ; fa-ti o asumare sincera cum sa iti petreci timpul ; asculta-ti prioritatile.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc ca ma reconectati la dorintele si visele sufletului meu si ca imi dati energia de a le urma si manifesta.

