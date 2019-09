HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 9 septembrie. Peștii au energie multă, Taurii fac o descoperire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 9 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

APE PURIFICATOARE CARE ACTIVEAZA FORTA VIBRANTA A VIETII

Ca sa obtii implinire, purifica-te pe tine si mediul din jurul tau. Curata spatiul in care traiesti si muncesti. Elimina gunoiul si lucrurile netrebuincioase. Ca sa eliberezi credinte vechi, energii stagnante si poveri aflate in campul tau auric, este necesar sa cureti si sa te purifici. Da drumul la vechi, mananca usor, bea apa proaspata si simplica-ti viata. Fa dus cu intentia ca tot ce nu iti foloseste sa se duca o data cu apa. Foloseste in baie sare de mare si limpezeste-te cu apa rece. Cand te cureti energetic, devii un canal mai clar pentru lumina si deci stii in ce directie este cel mai bine pentru viata ta sa mergi. Iar lumina ta ii ajuta si ghideaza si pe altii din jur.

MESAJ SUPLIMENTAR : Un calator divin pe drumul vietii isi ia timp periodic sa caute ape sfinte pentru purificare si improspatare. Vizualizeaza-te cum stai sub o cascada mistica si stii cum astfel iti sunt spalate limitari vechi, credinte vechi chiar si din alte vieti. O poti face in imaginatia ta si intr-un lac de munte, in valurile marii sau intr-un rau ori pur si simplu stand in ploaie. Sa stii mereu ca apa purifica tot ce e stagnant si inlocuieste cu energie proaspata, stralucitoare. Gaseste cat mai multe cai de a folosi apa ca forta de curatare in viata ta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa folosesc cat mai des si creativ apa purificatoare si energizanta, atat direct cat si in imaginatie si vizualizare. Iti multumesc pentru ca imi improspatezi energia !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

O SCHIMBARE DE TRASEU : O DESCOPERIRE te asteapta

Te afli in apropierea unei descoperiri valoroase pentru calea ta in viata. Tot ce ai facut in ultimii ani a fost o pregatire pentru ce va urma. Sunt momente in care calea nu ti se pare suficient de clara si atunci este nevoie de o schimbare in traseu. Poate ca ti se pare calea prea putin evidenta insa singurul mod de a ajunge la destinatie este sa continui sa avansezi. Mergi. Mergi tot inainte. Fa lucrurile intr-un mod nou, diferit. Imagineaza-ti o femeie care naste – este dificil dar urmare a efortului ei, un copil vine la viata. Si in cazul tau, ceva nou si plin de entuziasm se pregateste sa apara.

MESAJ SUPLIMENTAR : Nu este vorba de a urma o cale ci de a-ti construi tu calea. Este timpul sa te opresti sa stai la marginea vietii si sa faci saltul acela de curaj si credinta spre inainte, oricat de necunoscut sau infricosator iti pare a fi. Rabdarea ta te va rasplati. Nu lasa frica sa te impiedice. Acum este timpul sa experimentezi aceste trairi dar sa le depasesti ca sa avansezi. Ceva ce astepti de mult timp se apropie de implinire. Efortul tau va deschide carari si pentru altii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii in clipele in care am de mers inainte chiar daca nu cunosc drumul, in clipele in care ma tem si ma indoiesc, chiar daca inima mea imi sopteste ca totul va fi bine. Iti multumesc pentru ca esti langa mine !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

URCA MUNTELE. CONTINUA SA AVANSEZI

Poate ca drumul pe care il parcurgi este anevoios acum dar o priveliste minunata te asteapta. Tu iti poti atinge obiectivul cu siguranta. Totusi, trebuie sa continui sa muncesti dedicat, sustinut si cu convingere. Nu renunta. Chiar daca ti se pare dificil, continua sa mergi tot inainte. Chiar daca uneori ti se pare ca faci trei pasi inainte si doi inapoi, tot te apropii de scopul tau. Uneori este nevoie sa faci pasi mai mici dar nu te opri. Fiecare pas te duce mai aproape de varful muntelui. Atunci cand vei ajunge sus, vei fi fascinat de peisaj si efortul va fi meritat cu prisosinta.

MESAJ SUPLIMENTAR : Este in regula si perfect normal sa te mai impiedici si sa mai cazi pe drumul vietii tale. Dar nu te opri. Te ridici si mergi mai departe. Nu iti da voie sa fii limitat de credintele altora sau chiar si de fricile tale. Treci dincolo de barierele pe care ti le-ai impus. Traieste cu pasiune si curaj. Mergi inainte fara teama. Vorbeste-ti si traieste-ti adevarul. Esti o lumina care ii calauzeste si pe altii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii pe calea mea in toate momentele, si bune si grele. Am nevoie de calauzirea si sprijinul tau ca sa fiu puternic si protejat. Iti multumesc !

