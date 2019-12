HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii pentru 3 decembrie. Leii sunt neconvenționali, Săgetătorii trebuie să fie blânzi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 3 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INTERVENTIE DIVINA PENTRU TINE

“Dumnezeu iti trimite miracole pentru a raspunde rugaciunilor tale sincere. Mentine-ti credinta !”

Te poti astepta la un mircacol drept ajutor pentru o situatie care te preocupa sau ingrijoreaza acum. Rugaciunile tale sincere precum si rugaciunile de la mai multi oameni au fost auzite si iti sunt raspunse. Acest mesaj indica nevoia de a auzi si a urma ghidarea divina. Multe rugaciuni sunt raspunse de Dumnezeu prin trimiterea spre tine a unui set clar de instructiuni pentru a urma anumite actiuni concrete care vor duce la rezultatul final binecuvantat. Deci mentine-ti mintea clara ca sa nu pierzi ocazia de a le auzi, simti, intui, vedea. Creaza spatiu tacut deasemenea, ca sa poti auzi vocea aceea interioara a ta care este vocea lui Dumnezeu din tine. Spiritul sfant ce este trimis de divinitate in tine, sa te insoteasca permanent in calatoria vietii, iti vorbeste mereu (prin ce simti, prin intuitii, prin acele senzatii in care stii, pur si simplu, ce sa faci, stii care este adevarul tau, indiferent cine ce zice sau in ce credeai inainte).

Continua sa dai aceasta situatie stresanta lui Dumnezeu prin rugaciuni, inclusiv rugandu-te pentru ajutor in a putea preda ingrijorarile, in caz ca te zbati cu probleme de frica sau control. Aurul si auriul sunt asociate cu energia lui Iisus si iti este recomandat acum sa porti aur si sa te reconectezi cu Iisus.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru acest minunat mesaj si pentru ca esti alaturi de mine, impreuna cu toate calauzele mele divine, clipa de clipa. Te iubesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TE ASTEAPTA O REVELATIE SAU EXPERIENTA CE ITI SCHIMBA VIATA IN BINE

“Este o perioada ce iti aduce o schimbare mare si binecuvantata iar Dumnezeu te sustine la fiecare pas.”

Viata ta este pe cale sa se schimbe, cu binecuvantari care iti sustin progresul de invatare si crestere. Acest mesaj semnaleaza ca a ajuns la un moment pivotal in care vei lua o decizie care iti poate schimba viata. Ai putea avea parte si de o epifanie care pare sa iti rasuceasca viata cu susul in jos. Poate ca realizezi un adevar despre tine, despre o relatie, despre o vindecare fizica sau despre cariera ta. A infrunta adevarurile poate fi infricosator (pentru ego), totusi atat de eliberator.

Acest mesaj iti semnaleaza totodata si o transformare a caii tale spirituale. Ai putea reveni la credinte de baza, te-ai putea conecta la Fecioara Maria sau ti se pot deschide darurile tale spirituale naturale.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi sustii drumul vietii, imi aduci pe calea mea tot ce este mai bun, pentru ca ma indrumi sa imi gasesc adevarata identitate spirituala.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AI SENSIBILITATE RIDICATA LA VIBRATII JOASE

“Sunt vremuri de emotii crescute si de sensibilitate energetica. Ti se cere sa fii bland cu tine si sa ai mai multa grija de tine.”

Primesti acest mesaj pentru ca ai nivelul de sensibilitate la vibratii si energii mult mai ridicat. Ai tendinta sa absorbi energiile negative prin empatie sau fricile altor oameni s-au adunat peste propriile tale emotii cu care ai de-a face, toate fiind legate de o anumita situatie traita. Poate ca te-ai simtit trist fara sa iti dai seama de ce. Sau poate ca mintea ta s-a agatat de motive doar ca sa justifice tristetea si ingrijorarea.

Acum ca ai identificat o buna parte din cauzele emotiilor tale, mergem impreuna mai departe si te curatam de tot ce nu este de la Dumnezeu si de la Sinele tau inalt. Acest mesaj iti transmite ca o forma puternica de curatare de energii joase este apa marii, baia cu sarea de mare, contactul cu aerul de la malul marii. Rezultatul este acela al cresterii increderii in tine si esti ajutat si sa te relaxezi.

Fii plin de compasiune cu tine insuti si foloseste discernamantul cu privire la unde si cu cine iti petreci timpul. Sunt vremuri in care trebuie sa eviti energiile aspre cat de mult posibil si sa iti onorezi nevoia de blandete, odihna si vindecare.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma protejezi de vibratiile joase, pentru ca ma indrumi spre locuri si oameni care sa ma sustina si inalte energetic.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.