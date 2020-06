Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii, 7 iunie 2020. Gemenii au o zi minunată, Berbecii sunt recunoscători

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 7 iunie 2020 pentru Berbec

PRIMESTE SI MULTUMESTE

“Da-ti permisiunea sa primesti. Acest lucru iti va creste intuitia, energia si abilitatea de a da altora”

Tu ai in tine o parte materna prin care ai grija in mod natural de cei aflati in nevoie, totusi aceasta trebuie echilibrata cu a primi, altfel acest flux se blocheaza. A primi este esenta energiei feminine care exista in fiecare om, indiferent de sexul sau. A primi inseamna a permite cu gratie si recunosinta sa vina la tine abunenta vietii. Daca te simti vinovat ca ceri altora ajutorul sau daca te simti prost cand primesti cadouri, atunci iti blochezi energia feminina si deci echilibrul intern si extern. Receptivitatea ta este la fel de naturala ca energia ta de a ingriji si a dai. Daca te deschizi si primesti, auzi mai bine mesajul ingerilor. Atunci cand primesti, ai mai multe resurse ca ulterior sa poti da si altora. Incepe prin a observa sutele de daruri ale vietii pe care le primesti in fiecare zi, fie ca vezi frumusetea din natura, fie ca asisti la magia unei atingeri sau imbratisari cu alt om sau primesti alte forme de daruri. Simte si spune Multumesc pentru fiecare cadou si sa stii ca ele iti umplu interiorul, mentinand fluxul divin puternic in viata ta.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: stai in liniste, neclintit si asculta; elibereaza vinovatia pentru a primi; cere ajutor la nevoie; creste-ti capacitatea de constientizare a clipei prezente; apare vindecarea; fii mai mult in energia ta feminina; sunt conditii favorabile pentru conceperea unui copil, pentru sarcina sau nastere, inclusiv adoptie sau aranjamente favorabile de custodie a unui copil.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru toate darurile zilnice ale vietii si pentru faptul ca ma calauziti sa le vad, sa le primesc si sa multumesc din toata inima pentru ele.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 7 iunie 2020 pentru Taur

IUBIRE ADEVARATA

“Dragostea din inima ta a mobilizat Universul ca sa traiesti o mare iubire”

Romantismul nu este un concept demodat indiferent de vremuri. Romantismul este unirea dintre inima ta si divinitatea, fuziune care se manifesta in alta persoana. Romantismul este si starea de bucurie si spiritul jucaus ce apare primavara o data cu noua viata a naturii si cu inflorirea naturii. Nu trebuie sa fii intr-un parteneriat cu cineva ca sa simti romantismul, sa stii. Poti manifesta aceasta energie cu uriase beneficii asupra ta prin ras, zambet, inconjurandu-te cu frumos si rasfatandu-te cu ce iti place tie mai mult. Romantismul este forta vietii din acest Univers si este un scop de viata in sine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: sufletul tau pereche va sosi in curand in viata ta; ai parte de clipe minunate alaturi de sufletul pereche ce este deja in viata ta, prin pasiune crescuta; esti o persoana romantica si este un lucru minunat; ai grija ca nevoile tale romantice nu sunt suficient de implinite si trebuie sa faci pasi concreti sa rezolvi aceasta situatie.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi mentineti starea romantica a inimii aprinsa, pentru tine si pentru toti cei din viata mea care beneficiaza de ea.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 7 iunie 2020 pentru Gemeni

VA FI BINE

“Opreste-te din ingrijorari. Totul va fi bine”

Acesta este un Univers bun si binevoitor si tot ce este in interiorul sau lucreaza in favoarea ta. Nu exista blocaje sau obstacole in calea ta, cu exceptia celor create doar de proiectiile tale de frica asupra viitorului. Ia-ti un moment si linisteste-ti mintea, curatand-o de ingrijorari si frici. Simte cum te inconjuram cu incredere, speranta si optimism. Aceste energii iti umplu timpul prezent precum si clipele din viitor. De ce sa iti doresti intunericul asupra ta cand lumina straluceste in preajma ta? Paseste in aceasta stralucire prin ganduri si emotii pozitive. Trebuie sa te opresti din ingrijorare, pentru ca anxietatea sufoca binele care cauta sa te gaseasca! Curata-ti inima de frica si inlocuieste aceste energii cu unele ce te servesc pe tine si familia ta. REFUZA sa te gandesti la orice in afara de tot ce e luminos in ziua de azi si in cea de maine si iti promitem ca asa va fi.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: tu si cei dragi sunteti si veti fi protejati iar nevoile voastre vor fi implinite; da drumul rucsacului cu frici despre viitorul tau; mentine-ti intentii si ganduri pozitive zilnic; nu te ingrijora pentru bani, in schimb vizualizeaza-ti abundenta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru asigurarea ca viata mea este si va fi inconjurata si scaldata in bine. Va multumesc pentru ca imi curatati mintea de temeri si o umpleti cu incredere si optimism.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.