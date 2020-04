Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii, 9 aprilie 2020. Taurii trebuie să aibă credință, Berbecii sunt fericiți din suflet

Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 9 aprilie 2020, pentru Berbec

Bucurie si incantare, deschide-ti inima

Nu este nevoie sa suferi ca sa cresti si sa evoluezi. Poti sa cresti portiuni mari prin procesul bucuriei! Adevarata fericire vine atunci cand iti urmezi dictarea sufletului. Fa ceea ce iti da bucurie. Sarbatoreste si distreaza-te. Opreste-te ca sa imbratisezi viata, pe tine si pe altii. Spune DA! Fa pasi noi concreti ca sa iti expandezi bucuria. Nu trebuie sa faci nimic totul deodata dar trebuie sa incepi. Scopul tau in viata este sa experimentezi aceasta bucurie de a fi. Permite-i sa curga prin tine libera si salbatica. Impartaseste-ti iubirea. Fericirea se imprastie prin toti ceilalti cu o viteza uluitoare si poate ajuta ca lumea sa se vindece.

MESAJ SUPLIMENTAR: Calatorul divin pe calea sa de viata, asa cum esti si tu, stie ca nu este vorba doar de a ajunge la destinatie, ci si despre bucuria calatoriei sale. El se opreste periodic ca sa savureze placerile simple ale voiajului. Daca nu iti urmezi stralucirea acum, cand o vei face? Daca ai tot asteptat pentru ca circumstantele sa fie diferite inainte de a simti bucurie, poti avea parte de o lunga asteptare. Este simplu: cand te focusezi pe zonele din viata care iti aduc bucurie, acestea vor prospera. Una din caile rapide spre fericire este sa imparti si sa dai, asa ca da din toata inima si urmeaza-ti lumina. A fi bucuros este dreptul tau spiritual din nastere.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate clipele de bucurie pe care ma ajuti sa le vad, sa le apreciez si sa le traiesc la adevarata lor valoare.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 9 aprilie 2020, pentru Taur

CALATORIE SUB CLAR DE LUNA, CREDE IN MAGIE

Magia vietii este peste tot in jurul tau. Dimensiunile spirituale si taramurile angelice sunt doar la un gand distanta. Valul este foarte subtire intre tine si taramul zanelor, elfilor, ingerilor si fiintelor spirituale ce te inconjoara. Este cu adevarat un univers magic si cheia de a deschide usile acestui univers magic este sa ai incredere. Chiar si daca nu vezi, ai incredere ca esti sustinut in moduri misterioase si minunate. Totul nu este doar precum vad ochii tai. Ai incredere in intuitia ta si in ghidarea pe care o primesti de la spiritul tau. Ai credinta!

MESAJ SUPLIMENTAR: Atunci cand un calator divin merge pe calea sa sub lumina clara a lunii, fiintele mistice il inconjoara si insotesc iar magia este din abundenta prin padurile fermecate. Desi calatorul nu poate vedea clar asa ceva, el are incredere ca este scaldat in binecuvantari si sustinere. Cheia ca miracolele sa iti apara la tot pasul in viata ta este sa crezi in ele si sa ai credinta ca esti sustinut de fiintele nevazute ce actioneaza in acord cu binele tau suprem.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate binecuvantarile pe care le reversi asupra vietii mele impreuna cu toate fiintele de lumina vazute si nevazute ce exista pe calea mea.

Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail, 9 aprilie 2020, pentru Gemeni

Mergi adanc spre radacinile tale

Fa-ti timp sa te impamantezi in ceea ce este cu adevarat esential. Tine minte ce este important in viata si da drumul la orice altceva. Da drumul la agitatie si la ritmul anxios al vietii. Fii prezent in moment. Da drumul ingrijorarii despre viitor sau retrairii repetitive a trecutului in imaginatia ta. Acum este momentul sa reflectezi la ceva peste care ai trecut fara sa iti dai seama ca este de valoare pentru tine. lucrurile nu sunt mereu precum ar a fi sau precum se vad. Priveste mai adanc unele situatii si relatii din viata ta. Exploreaza-ti radacinile. Ceva ce ti se parea inchis poate, de fapt, sa fie tocmai pregatit sa se deschida. Daca mergi dincolo de suprafata, poti vedea comori ascunse de adevar, lumina si abundenta.

MESAJ SUPLIMENTAR: Uneori, o calatorie prin viata poate sa fie plina de asa de multe activitati si locuri de mers incat energia sa iti fie imprastiata. In asemenea momente, un calator divin simte ca este clipa sa faca o pauza ca sa isi adune energia. Impamantarea se poate face foarte simplu prin sprijinirea de un copac si imaginandu-te cum ajungi la toate radacinile si ramurile sale pana cand esti una cu copacul. Acest mesaj iti mai transmite si ca este timpul sa stai drept si impamantat precum un copac. Nu da inapoi si stai demn si pentru cei ce nu pot sa se protejeze. Crede in tine. Tine ferm de ceea ce tu stii ca este adevarul tau. Esti precum un stejar stravechi cu radacinile adanc in pamant. Esti nobil si puternic.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa stau drept si ferm in fata situatiilor vietii care imi solicita puterea personala. Iti multumesc.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.