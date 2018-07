HOROSCOP. Soarele a intrat în Leu. Cum este influențată fiecare zodie. Taurii sunt sfătuiți să petreacă mult timp singuri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Soarele intra in maiestuosul, fierbintele si puternicul Leu intre 23 iulie si 23 august 2018 si este timpul sa iti deschizi inima si sa savurezi viata si vara aflata la mijlocul ei. Suntem in plin sezon de vara, afacerile au un ritm mai lent iar scoala s-a terminat. Este timp de joaca pentru toata lumea!

HOROSCOP. Luna este in crestere acum, ceea ce inseamna ca isi capata puterea. Iar Duminica seara 22 iulie Soarele vine inapoi acasa in Leu, semnul pe care il conduce, unde va sta linistit o luna de zile.

HOROSCOP. Cele doua surse de lumina din Univers sunt foarte puternice Duminica 22 iulie.

HOROSCOP. Fa-ti promisiunea sa fii si tu puternic si sa faci maximum din saptamanile ce urmeaza!

HOROSCOP. Leul este condus de cel mai stralucitor astru din constelatie, de Soare. Ca semn fix, treaba lui este sa tina sezonul de vara pe loc. Daca Racul lanseaza vara iar Fecioara ne ajuta sa ne pregatim pentru schimbarile aduse de toamna, Leul ne invata si indruma sa traim in prezentul verii cu tot ce aduce ea.

HOROSCOP. Sezonul zodiei Leului poate fi perioada in care ne simtim mai usurati si eliberati. Pusi pe bucurii, pe sarbatorit si pe generozitate, aceasta este o energie care vrea sa traim viata din plin si la potential maxim, ca sa apreciem ce avem si clipa prezenta.

HOROSCOP. Cu asa de multe planete retrograde acum (Marte, Saturn, Neptun, Pluto si Chrion), te poti simti coplesit si epuizat cand vine vorba de procesul de constientizare de sine si de reflectie provocat de starea retrograda a miscarii astrelor.

Miscarea retrograda aproape ca genereaza un obicei din a ne examina fiecare miscare, gand, dorinta.

HOROSCOP. Ne intrebam daca exista o intuitie, o lectie mai mare sau un plan spiritual in actiune legat de fiecare intamplare traita.

HOROSCOP. In timp ce constientizarea de sine si lucrul cu propria persoana este unul din cele mai importante practici de viata, este la fel de important si sa stim cand sa luam o pauza de la propriile ganduri, cand sa le transformam in actiune sau cand sa le lasam, pur si simplu, balta si sa le inlocuim cu altele mai bune.

HOROSCOP. Este o perioada provocatoare ca sa te simti foarte puternic si increzator, totusi Leul asta iti aduce : sansa sa iti cresti exponential puterea si increderea. Cum? Reflectand ce ai putea face diferit. Cum sa te prezinti diferit in lume. Sa te scuturi de situatii care ti-au fost impuse.

HOROSCOP. Ce iti aduce zodia Leului in functie de propria ta zodie:

HOROSCOP. BERBEC

Vara ta in toi sub zodia Leului este despre distractie, iubire si romantism pentru tine. Ti se intensifica dorinta de a flirta, de a fi jucaus si de a introduce un fler dramatic in viata ta. Te poti simti creativ si nerabdator sa iti asumi riscuri. Este un timp potrivit pentru o aventura romantica sau proiect creativ. Copiii vor juca un rol activ in viata ta si veti avea clipe memorabile impreuna. Cu Leul in casa ta nr 5, ti se anunta activitati care te vor imputernici, deci profita din plin !

HOROSCOP. TAUR

Pentru tine, luna in zodia Leului este despre casa si familia draga tie. Este o perioada cu multa activitate si emotii variate in casa si viata de familie, dar si un timp in care te reconectezi cu radacinile tale si in care iti extragi seva pentru restul anului ce urmeaza. Poti beneficia si din timpul petrecut singur precum si din infrumusetarea casei tale si invitarea oamenilor dragi in ea. Cu Leul in casa ta nr 4, aceste activitati te vor intari si hrani la nivel adanc, asadar mult succes !

