HOROSCOP. Soarele în Scorpion pentru fiecare zodie în parte. Berbecii se încing prea repede, Taurii sunt îngroziți de schimbare

HOROSCOP. Cum iti va fi viata in timpul Soarelui in Scorpion 2019 in functie de zodie?



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Relatiile tale se incing din pricina a tot ce se intampla in spatele usilor inchise. Berbecul nu este un caracter usor de gestionat, deci nu este o surpriza ca sub o energie ca cea a Scorpionului, relatiile iti pot fi intense. Este un timp pentru intalniri foarte apropiate si predestinate. Vei mai avea de-a face cu taxe, conturi, asigurari sau orice altceva ce presupune sa fii brutal de onest despre finantele tale.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Focusul tau este pe relatiile importante in timpul acestui tranzit. Taurul are acest dar de a imbratisa atat lumina cat si intunericul in relatii si sa isi accepte partenerul atat cu bune cat si cu rele (poate si pentru ca Taurul este ingrozit de schimbare deci isi accepta mai usor partenerul, fiindu-i foarte greu sa se desparta de acesta). Este deci un timp in care vei privi mai profund in relatiile tale, in care transformi ce nu functioneaza si dai la o parte falsele pretentii.



