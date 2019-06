HOROSCOP. Soarele intră în Rac, 21 iunie – 23 iulie. Berbecii au un moment prielnic pentru relaxare, Taurii comunică excelent

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Soarele intra in zodia Racului pe anul 2019 la data de 21 iunie si va sta aici pana pe 23 iulie cand va ajunge acasa, in Leu. In emisfera nordica, cand Soarele instalat in Rac straluceste asupra Pamantului, o face la apogeul sau din toata vara si trimite spre noi cea mai stralucitoare lumina si cea mai mare caldura. Cand Soarele ne scalda cu toata atentia sa, ne simtim cu totii mai bine, suntem mai sociabili, optimisti iar viata pare mult mai promitatoare. In astrologie, Soarele determina cum ne simtim si cum ne exprimam in lume.

HOROSCOP. Racul este zodia asociata cu emotiile, familia si caminul. Soarele in Rac ne incurajeaza sa ne ascultam adevaratele sentimente si sa ne conectam mai mult cu interiorul nostru. Racul, semn de apa, este coordonat de Luna, astrul raspunzator de emotiile tuturor oamenilor, si ne cere sa reintram in contact nu doar cu propria inima ci cu inima colectiva si sa ne cultivam constiinta emotionala.

HOROSCOP. Da, sezonul Gemeni ne-a dat un start senzational al verii prin energia sa sociala si comunicarea activa. Insa acum ca se termina zilele cu Soarele in Gemeni, este timpul si pentru noi sa incetinim ritmurile si sa ne scufundam in alt tip de energie. Exact asta vom primi de la sezonul Racului. Aceasta luna este una gentila in care vom fi mai sensibili si mult mai conectati cu emotiile noastre decat in orice alta luna si zodie din an. Este timpul sa ne oprim din a fi in miscare mereu si sa ne uitam si ce simtim.



HOROSCOP. Faptul ca Soarele este in sensibilul, emotionalul si casnicul Rac ne va transforma pe toti in mari mingiute pline cu sentimente, sensibilitati si lacrimi la coltul ochiului ? Depinde ce pozitie are in harta fiecarei zodii pozitia Soareui in Rac. Si oricum … sa nu subestimam forta uluitoare a micutului crab!

HOROSCOP. BERBEC

Soarele este timp de o luna in semnul familiei Rac iar tu, draga Berbec, vei fi cel ce va oferi altora o baza confortabila de a trai. Atentia iti va fi focusata pe caminul tau si pe cei foarte apropiati tie. Da-ti permisiunea sa fii singur si sa te bucuri de mici activitati dragi casnice. Este un timp bun sa te odihnesti, sa te relaxezi si sa faci unele imbunatatiri acasa. Decoreaza, redecoreaza, repara, extinde, zugraveste, modifica. Totul pentru confortul maxim al cuibusorului tau.

HOROSCOP. TAUR

Soarele in Rac este unul din cei mai buni lubrifianti sociali pe care i-ai putea primi, draga Taur. Distreaza-te ! Expandeaza-te ! Este un timp excelent pentru orice fel de comunicare. Abilitatile tale scrise si vorbite vor si puternice si este o perioada excelenta sa promovezi si sa impartasesti ceva pentru care simti pasiune. Daca vrei sa inveti o limba noua sau sa iti extinzi abilitatile, acum este timpul sa te inscrii la acel curs.

