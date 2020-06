Horoscop special 2020. Top 3 zodii norocoase în doua jumătate a anului

Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul solar, a cincea planeta de la Soare, este planeta norocului, expansiunii si oportunitatilor.

Jupiter este retrograd aproximativ 4 luni in fiecare an si are un ciclu complet de rotatie in jurul Soarelui ce tine aproximativ 1 an.

Norocul si sansa sunt asociate cu Jupiter pentru un motiv bine intemeiat. Jupiter este o planeta cu o energie buna si foarte binevoitoare, una care ne sustine sa crestem si sa inflorim intr-un mod pozitiv.

Jupiter poate fi si judecator, insa este mereu foarte corect si se asigura ca suntem mereu pe calea cea mai buna pentru ca el este despre bucurie, expansiune si tot ce ne aduce binele in viata.

Jupiter a intrat in zodia Capricornului in 3 decembrie 2019 si va sta aici pana pe 18 decembrie 2020.

Insa pana atunci, iata o privire scurta cu privire la primele 3 zodii considerate din start cele mai norocoase sub Jupiter in Capricorn dar si cum stau cu norocul si restul zodiilor!

Locul 1 zodie norocoasa: Capricorn

Jupiter va fi in zodia ta un an intreg si, desi nu iti sta in fire sa sarbatoresti pentru ca tu ai mereu de munca si esti ambitios si serios, acum chiar ai un motiv puternic ! Pregateste-te sa ai un 2020 fabulos din punct de vedere sanse, oportunitati, expansiuni ! Nu este exagerata afirmatia ca va fi unul din cei mai buni ani ai vietii tale. Vei culege roade frumoase pentru toate semintele plantate de ani de zile. Tot efortul pe care il pui in tot ce faci (sub ochii rigizi ai lui Saturn, coordonatorul tau) vor fi rasplatiti pentru ca Jupiter nu doarme.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.