Horoscop special 5 aprilie 2020. O mare schimbare poate aduce o criză sau oportunități

In general, Jupiter si Pluto se intalnesc o data la aproximativ 13 ani cand Jupiter aduce progresul si expansiunea sa in uniune cu catarsisul intens si imputernicirea pe care o gestioneaza Pluto.

Intalnirea lor e cu atat mai importanta in actualele vremuri cu cat simbolurile lor transmit tema intalnirii : Jupiter este considerat zeul ce aduce lumina si Pluto e stapanul lumii subterane.

Cand au loc asemenea fenomene astrale, de regula ele anunta ca ceva mare este pe cale sa se intample, sa se schimbe.

Cum impacteaza zodiile aceasta uniune dintre Marele Benefic Jupiter si Marele Transformator Pluto?

Horoscop special 5 aprilie 2020 pentru Berbec

Pluto te-a facut pana acum sa simti presiunea de a-ti da seama ce e cu adevarat important pentru tine. Multi ducem vieti destul de structurate insa vine o vreme in care ne dam seama ca ne identificam mai cum cu ce ce esti decat cu cine esti.

Fie ca e statutul social, caiera sau drumul vietii, poate ai simtit si tu ca e timpul sa te ocupi de unele schimbari semnificative ce nu suporta amanare. Cand intra Jupiter in scena, unele evenimente se pot produce amplu dar ele contin o linie de aur calauzitoare, adica soarele ce apare dupa un calvar. Priveste oportunitatea de a-ti duce cariera mai departe dar in proprii tai termeni.

Urmeaza calea cea mai inspirationala pentru ca acum ti se da ocazia sa iti pui la punct o afacere, sa te reinventezi in ochii lumii. Nu asta ai asteptat?

Horoscop special 5 aprilie 2020 pentru Taur

Jupiter ajunge in sectorul tau 9 unde il gaseste pe Pluto. Pana la aceasta intalnire, este foarte posibil sa fi simtit in ultimele luni ca lumea a devenit un loc limitat si opresiv.

Te-ai simtit ca intr-un blocaj fara sa stii incotro va duce drumul. Poate ai avut si dubii despre drumul de pana acum, poate ai dorit sa iesi de pe el. Vestea buna e ca nu ai cum sa o faci mai bine decat cu Jupiter. Deci care este planul in continuare? Sunt momente in care simtim ca exista lucruri mai mari si mai bune pentru noi, insa ca sa le accesam trebuie sa privim imaginea per ansamblu, in perspectiva.

Nu e usor sa ai incredere sa iti explorezi ideile insa trebuie sa o faci, altfel vei ramane blocat unde esti si nu ai unde sa mai ajungi in continuare. Jupiter iubeste schemele ample, deci scoate-ti capul sus la lumina si fa sa se intample.

