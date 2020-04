Horoscop special 9 aprilie 2020. Taurii sunt agățați în trecut, Berbecii sunt în centrul atenției

Orice mistere au avut loc in lunile reci de iarna, acum se incheie sau se dau la o parte in fata noii vieti a primaverii. E ceva ce vrei sa faci ? Actioneaza acum. Berbecul este semn cardinal de foc.

Cand ne aflam in zodia Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume.

Horoscop special 9 aprilie 2020 pentru Berbec

Ziua ta de nastere se apropie si este timpul sa mergi tot inainte cu planurile tale. Lumina reflectoarelor e pe tine ferm si te simti improspatat si revitalizat. Energizeaza-ti scopurile si pune-le in miscare pentru un intreg an. Ai mana libera si determinare, foloseste-o.

Da o mana de ajutor si celor mai napastuiti din preajma ta pentru ca vei avea energie in exces gratie Soarelui la tine acasa si felului tau de a fi. Bun venit in perioada ta preferata din an. Totul pare din nou posibil. Una peste alta, este un timp superb pentru tine.

Horoscop special 9 aprilie 2020 pentru Taur

Pentru tine, primavara nu pare prea instalata pana la ziua ta de nastere peste o luna si ceva, cand in sfarsit te poti relaxa si tu si sa mirosi florile precum taurasul Ferdinand. Pentru tine aceasta perioada este ca o pregatire mistica, un fel de analizare si scuturare de vechi atitudini si idei, ca sa reincepi proaspat. Deci mergi inainte, fa-ti treburile in ritmul tau, fa curatenie in viata si pregateste-te pentru noul tau inceput.

Daca vrei mai mare libertate, trebuie sa dai drumul la vechi, asta e cheia. Madonna canta versul „viata este un mister” (‘life is a mystery’) ca rand de deschidere al melodiei Like a prayer, si asta este exact tema pentru viata ta acum.

Esti tras si atras in inexplicabil si in partile de umbra ale oamenilor si de spiritualitate. Tu esti acum cel ce fixeaza, repara, ajuta, vindeca, sare primul cu o mana de ajutor si cu voluntariat, deci personajul bun.

