HOROSCOP special. Al doilea Mercur retrograd se încheie. Leii sunt creativi și fac bani din asta, Peștii se simt singuri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Motiv de bucurie pentru toate zodiile inca din prima zi a lunii august 2019 ! Mercur, prima planeta de la Soare, planeta intelectului, a gandirii, comunicarii, tehnologiei, si care este din 8 iulie in stationare retrograda in zodiile Leu si Rac, isi reia tranzitul direct incepand cu 1 august. O va face in Rac si va reajunge in Leu din 11 august. Mai sunt inca 11 zile cu Mercur in Rac dar direct nu retrograd, asa cum am mai avut intre 4 si 27 iunie.

HOROSCOP. Foarte mult timp a stat Mercur in Rac in acest an, si retrograd dar si direct de doua ori, ceea ce inseamna ca am avut nevoie sa ne intelegem, rationalizam, exprimam (Mercur) emotiile (Rac), sa ne combinam mintea cu inima. Iar procesul nu s-a incheiat. Pana cand Mercur intra in Leu, mai avem o perioada de post-retrograd cand prima planeta personala isi ajusteaza directia.

HOROSCOP. Oamenii nu sunt mari amatori de perioadele Mercur retrograd, desi sunt dese anual si ar trebui sa ne obisnuim cu ele pentru ca ofera mari oportunitati de crestere personala.

HOROSCOP. Ne bucuram ca vom reveni la normal si totul va fi mult mai usor cu comunicarea, gandirea, calatoriile, vom scapa de unele tensiuni si sincope in exprimare in relatii. Mercur post-retrograd este o perioada de calmare, in care, daca ceva a atins un varf de confuzie, de conflict, de neclaritate de gandire, de acum incolo se produce o scadere a acestei intensitati. Este o perioada excelenta sa reflectam, sa adunam bucatile sfaramate, daca am avut asa ceva pe perioada retrograda,si apoi sa ne aliniem cu ce ne serveste cel mai bine Sinele inalt. Pentru ca retrogradele sunt perioade de crestere, avem nevoie de post-retrograd pentru a sintetiza ce am invatat. Sau poate ca nu avem nevoie sa schimbam nimic. Insa uneori, doar a te mentine pe linia pe care esti poate fi cel mai dificil lucru.

HOROSCOP. Ce inseamna, asadar, faptul ca Mercur iese din cel de-al doilea tranzit retrograd al sau pe 2019, acum la inceput de august, in contextul astral al momentului ? Mai intai, sa nu pornim de la premiza ca un final de retrograd inseamna ca nu mai e nimic neclar sau problematic. Retrogradele ne arata unde avem de muncit cu noi pe interior, apoi avem de planificat pasii urmatori in exterior.

HOROSCOP. Iata cum va impacta fiecare zodie revenirea lui Mercur in miscare directa in Rac dupa cel de-al doilea retrograd pe 2019:

HOROSCOP. Mercur DIRECT pentru : BERBEC

Intentiile tale sunt intotdeauna bune, Berbecule. Tu vrei tot ce e mai bun pentru grupul de care apartii si iti pasa pasional de tot ce e important pentru tine. O data cu revenirea lui Mercur in tranzit direct, elibereaza controlul cat de mult poti cu putinta. Nu poti tu indrepta sau schimba oameni sau situatii doar prin simpla ta vointa, forta, dorinta. Uneori, este de mai mare impact sa asculti, sa respecti unde se afla fiecare om, fara sa il schimbi, fara sa incerci sa il ajuti. Schimbarea vine din interior in afara, nu urmare a presiunii altui om. Da oamenilor spatiu. Renunta la control.

HOROSCOP. Mercur DIRECT pentru : TAUR

Lasa tacerea sa patrunda, Taurule. O data cu revenirea lui Mercur in tranzit direct, pentru tine este timpul sa reflectezi si sa tragi unele concluzii, iar pentru asta este nevoie de liniste. Incearca sa stai fara muzica, fara surse de zgomot si da-ti perioada de pauza pentru contemplare in conversatii. Da-ti timp a gandesti, fara sa te ghideze sau sfatuiasca nimeni, iar aceste momente pot fi tranformatoare. Vezi ce se intampla cand revii la clipele acelea de inceput, inainte ca mintea sa iti fie distrasa de la clipa prezenta.

HOROSCOP. Mercur DIRECT pentru : GEMENI

Acest retrograd a fost ca un rollercoaster de emotii pentru tine, Gemeni. Extaz intr-o clipa, disperare in cealalta. Tu ai trairi mari in general iar retrogradele le cam amplifica de fiecare data. O data cu revenirea lui Mercur in tranzit direct, te poti astepta la mai putina tensiune in relatiile tale romantice si sa ai parte de mai multa placere si distractie in viata de zi cu zi. Daca esti obosit sau epuizat, ai grija sa fii bland cu tine insuti si incearca sa nu te grabesti sa revii neaparat la cum erau lucrurile inainte de retrograd. Ceva, poate, s-a schimbat in tine in tot acest timp. E bine sa fii in prezent cu tot ce contine el pentru tine.

