Horoscop special aprilie-august 2020. Schimbări importante pentru relații

Venus, planeta iubirii, relatiilor, zeita amorului iese din Taur – zodia pe care o coordoneaza si se instaleaza in Gemenii pusi pe flirt, comunicare, socializare incepand cu 3 aprilie 2020, zodie din care va intra si in miscare retrograda asa cum o face o data la 18 luni.

Venus sta maxim o luna intr-o zodie insa iata ca in acest an special 2020 avem lucruri de rezolvat cu energia Gemenilor pentru ca Venus va fi aici pana pe 7 august! De ce atat de mult?

Iata datele importante pentru tranzitul lui Venus in Gemeni:

3 aprilie: Venus intra in Gemeni

5 mai: incepe perioada de umbra pre-retrograda

13 mai: Venus stationeaza retrograd in Gemeni

25 iunie: Venus revine la miscarea directa in Gemeni

7 august: Venus paraseste Gemenii si intra in Rac.

Horoscop special aprilie-august 2020 pentru Berbec

Solo: Dragostea poate fi gasita in propria-ti curte din spate, la scoala, in autobuz, in magazinul din coltul strazii… deci iesi urgent si amesteca-te intre oameni.

Dragostea te asteapta la cursuri, la workshopuri, in librarii, in tren si in tot felul de locuri pe care le frecventezi zilnic. O cunostinta te poate introduce cuiva interesant. Un chip familiar poate incepe sa sporovaie cu tine dulci nimicuri. Fii deschis si peste tot!

Cuplu: Invigoreaza-ti viata de amor citind ceva impreuna, mergand impreuna la un curs sau intretinand conversatii interesante. Poti sa improspatezi lucrurile si planificand o seara in oras sau mergand impreuna in scurte calatorii.

Horoscop special aprilie-august 2020 pentru Taur

Solo: Este un tranzit in care sa investesti in tine si sa iti arati bunurile de pret. Daca vrei sa atragi un partener care te valorizeaza si pretuieste, trebuie ca mai intai tu sa te valorizezi si pretuiesti pe tine.

Ai grija cum trebuie de corpul tau si gandeste-te cu atentie ce consideri a fi valoros la un partener ca sa poti atrage exact tipul de persoana ce ti se potriveste. Magazinele, restaurantele, saloanele de frumusete, firme de asigurari, banci, sala de sport sunt locuri bune sa intalnesti pe cineva nou.

Cuplu: Gemenii conduc mainile deci de ce sa nu inveti sa faci un bun masaj partenerului tau? Taurul este foarte senzual deci ai putea vedea ca esti inzestrat natural pentru asa ceva. Altceva ce poti face este sa faci servicii persoanei iubite si viceversa pentru ca acum dragostea se masoara pentru tine in termeni cuantificabili. Poti si sa iesi des in oras pentru o masa trasnet, o alta activitate favorita a Taurilor.

