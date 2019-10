HOROSCOP special. Ce aduc ultimele două luni de Neptun retrograd? Săgetătorii sunt casnici în această perioadă, Berbecii se canalizează pe ei înșiși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Neptun, a opta planeta de la Soare, este in stationare retrograda pe acest an intre 21 iunie si 27 noiembrie. Neptun este planeta spiritualitatii, viselor si iluziilor si marea planeta albastra este asociata cu misticismul, spiritualitatea, ocultismul.

HOROSCOP. In fiecare an, Neptun intra in miscare retrograda pentru aproximativ 150 de zile, deci 5 luni. Neptun este o planeta inceata. Are nevoie de aproximativ 164 de ani pentru a orbita in jurul Soarelui, ceea ce inseamna 14 ani in fiecare zodie.

HOROSCOP. In aceste 5 luni ne putem astepta sa ne cada vechi iluzii si sa avem parte de o verificare fina dar necesara a realitatii. Vietile ni se pot schimba in moduri puternice in urmatoarele 5 luni, in special in zone ce tin de inspiratie, spiritualitate si unime universala.

HOROSCOP. Ca sa intelegem mai bine ce inseamna si ce ne aduce Neptun retrograd fiecaruia, sa privim ce inseamna Neptun in general si Neptun in Pesti in particular. Neptun este zeul marilor si coordoneaza zodia Pesti ; a ajuns in Pesti in anul 2011 unde va fi pana in 2026. Asa cum sunt si Pestii, Neptun conduce inspiratia, spiritualitatea, visele, receptivitate psihica, iluzia, confuzia. Subtilitatea este uriasa la Neptun, ceea ce inseamna ca nu totul este tare si clar. Semnele si aluziile de intuitie pe care le primim de la aceasta planeta nu sunt evidente, ceea ce inseamna ca trebuie sa te lasi scufundat in increderea in vocea ta interioara ca sa recunosti oportunitatile si alegerile din fata ta.

HOROSCOP. Aceasta planeta visatoare ne intinde capcane intrucat, reprezentand iluziile si confuziile, ne face sa ne fie usor sa credem in ce vrem versus in ce e de fapt real. Cand e direct, Neptun ne ajuta sa gasim scuze pentru ca tinem la anumite lucruri – poate o relatie toxica sau un job prost – pentru ca influenta sa ne face sa fie usor sa ignoram steagul rosu in loc sa il vedem si sa rezolvam problema.

HOROSCOP. Cand Neptun e retrograd, vine momentul adevarului. Se pune lanterna pe aspectele intunecate din noi si din vietile noastre pe care le-am tinut ascunse prea mult timp. Poate fi o realitate dureroasa de confruntat, dar e un proces necesar. Nimeni nu poate evolua ramanand in iluzie si amagindu-se frumos. Asculta-ti instinctul si mergi inainte oricat de infricosator ti se pare. Sigur ca nu e placut sa primesti un sunet de alarma, un strigat de trezire insa cu Neptun direct ignoram adevaruri dureroase si devine asa firesc sa o facem incat atunci cand schimbam asta, ne intrebam daca ce a fost a fost real.

HOROSCOP. Nu e de mirare deci ca Neptun retrograd este perioada ideala pentru crestere si dezvoltare spirituala a omului. Acum ai sansa sa sapi adanc ca sa descoperi in ce adevaruri crezi. Spre cine si spre ce te indrepti ca sa iti gasesti alinarea in viata?

HOROSCOP. Practici spirituale de orice fel au un rol de vindecare imensa in timpul lui Neptun retrograd. Vestea buna este ca tranzitul este de lunga durata si nu este stilul zmuls al lui Mercur retrograd care vine, agita si pleaca. Aici avem de-a face cu transformari gradate pe care le putem gestiona fara sa ne dezechilibram major.

HOROSCOP. Neptun retrograd poate fi timpul in care scoatem ochelarii rozalii de la ochi, insa in schimb ne si conectam cu o parte mult mai vasta si mai clara a existentei noastre. Tine minte : trebuie sa simti ceva ca sa o poti vindeca.

Neptun retrograd implica un strigat de trezire pentru ca ne decupleaza de la vis si ne forteaza sa privim realitatea, iar acest lucru pentru multi oameni este ceva dur si neplacut. Insa atat de vindecator!

HOROSCOP. Cum impacteaza si ce aduce Neptun retrograd 2019 fiecarei zodii?

HOROSCOP. BERBEC

Berbecului ii plac lucrurile clare si rapide. Sa sortezi informatii obscure si subtile nu este stilul tau dar in timpul lui Neptun retrograd va trebui sa devii confortabil sa incetinesti motoarele si sa inveti sa citesti printre randuri. Esti un lider natural dar acum vin 5 luni sa te focusezi pe tine. Sa te simti in siguranta in stari tacute este ceva dificil pentru tine, dar este un timp important sa lucrezi la asta. Construieste-ti spatiu in mintea ta pentru a trai vremuri in tacere iar asta te va ajuta sa gasesti un sens mai profund al starii de pace.

HOROSCOP. TAUR

Intrucat planeta coordonatoare a Taurului, Venus, este cea care pune prioritate pe frumusete si farmec, natura ta senzuala care apreciaza luxul se potriveste bine cu starea visatoare adusa de Neptun. Totusi, mesajul este sa fii atent sa nu ajungi sa te ratacesti prin paduri in cautarea frumusetii. In timpul lui Neptun retrograd, ai de vazut ca lucrurile nu sunt asa cum par si cum se prezinta ochilor tai. Este important pentru tine sa ramai cu picioarele pe pamant si sa iti cultivi sensul natural de ratiune si spirit practic. Ca semn de pamant, te simti puternic conectat cu natura. Fa-ti timp sa fii mult afara cu orice pretext sau sa faci multa meditatie. Sunt instrumente foarte utile in aceste 5 luni de confruntare cu realitatea.

