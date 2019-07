HOROSCOP special. Eclipsa parțială de Lună plină în Capricorn. Săgetătorii se gândesc la bani, Taurii au aspirații academice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Ne aflam in plin sezon al eclipselor verii 2019, cu sase planete retrograde la acest moment. Marti 16 iulie are loc a doua eclipsa a verii, cea partiala de Luna plina in Capricorn ce poate fi vazuta si de pe teritoriul Romaniei daca avem noroc de cer senin, intre orele 23:00 si 02:00, cu punct culminant 00:30. De fapt, aproape de peste tot poate fi vazuta, mai putin Statele Unite si o mare parte a Rusiei.

HOROSCOP. Este o eclipsa puternica ce te impinge sa iti iei inapoi puterea si sa faci ceva pentru lucrurile pe care le doresti in viata – fie ca e o relatie iubitoare, o familie, bani, conditii mai bune de munca, sanatate mai buna, o anumita locuinta… Tu ai puterea sa iti construiesti viata dorita si e momentul sa iti amintesti.

HOROSCOP. Influentele eclipselor si planetelor retrograde ne imping sa ne reevaluam si revedem intentiile pe care ni le-am setat. Daca traim fara claritate sau scop din inima, aceste perioade din an ne preseaza sa clarificam o directie.

Stii intrebarea “Unde te vezi peste cinci ani ?”; este inconfortabila, in special daca ai indecizii sau daca nu poti vedea viata asa de departe ori daca actiunile nu sunt aliniate cu intentiile pentru viitor.

HOROSCOP. Eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn exact pentru asta ne ajuta – sa ne eliminam acele obiceiuri, relatii, angajamente, obligatii, blocaje, sabotori, frici care ne ancoreaza intr-un loc in care nu trebuie sa fim, total diferit de unde ne dorim.



HOROSCOP. Iata impactul acestei eclipse asupra fiecarei zodii:

HOROSCOP. BERBEC

Care iti sunt cele mai inalte aspiratii si ce te impiedica sa le implinesti ? E timpul pentru focus pe obiectivele de cariera sau sa iti cresti pozitia sociala. E vorba de faima si onoare, despre a primi respectul de care ai nevoie sau chiar sa fii o autoritate in domeniul tau. E timpul sa vii cu un plan solid de actiune pentru succes. Eclipsa aceasta poate sa te indrepte cu forta spre o noua directie si o schimbare radicala de cariera poate fi posibila, aducandu-ti un nou rol si noi responsabilitati. Multa putere personala poti capata alaturi de copii.

HOROSCOP. TAUR

Ai aspiratii academice ? Vrei sa iti fie auzite ideile de catre o audienta mai mare ? Vrei sa iti extinzi munca peste hotare ? Eclipsa aceasta iti poate aduce o oportunitate sa iti largesti influenta in comunitatea ta si sa te pozitionezi si marketezi cu succes. Este sansa ta sa iti cresti calificarea in domeniul tau precum si pozitia pe care o ai urmare a acestei calificari. Tinteste catre stele pentru ca poti si meriti ! Familia te sustine si financiar si emotional.

