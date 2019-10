HOROSCOP special. Eveniment astral rar: Chiron retrograd în Berbec după 50 de ani. Racii trebuie să se aștepte la o schimbare, Fecioarele au parte de noi începuturi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Din 8 iulie 2019, la doar o zi dupa ce Mercur a intrat in tranzitul retrograd al verii, Chiron, micul astru dintre Saturn si Uranus, dar cu o influenta uluitoare spirituala pentru oameni conform astrologiei, a intrat in tranzit retrograd timp de 5 luni, pana pe 13 decembrie 2019, in zodia Berbec in care se afla pana in 2027, incepand din acest an. Astfel, Cosmosul ne ofera 6 astre retrograde la acest moment, intre doua eclipse ale verii ! Motoarele aproape oprite si vreme de revizuiri, vindecari, odihna, reflectari, reorientari cu schimbari…chiar masive de viata.

HOROSCOP. Pe 18 februarie 2019, Chiron si-a incheiat un ciclu complet de 50 ani in jurul zodiacului o data cu iesirea sa definitiva din Pesti si intrarea in Berbec si a inceput o noua calatorie, deschizand noi usi de posibilitati. Chiron este in Berbec pana in 2027 si ultima data a fost aici acum 50 ani. Unii dintre noi nu au prins acest tip de energie niciodata in viata lor, cu atat mai mult pe Chiron retrograd in Berbec.

HOROSCOP. Descoperit in 1977, Chiron este numit dupa centaurul Chiron din mitologia greceasca. Chiron a fost un vindecator pentru toti eroii din mitologie insa pe el insusi nu s-a putut vindeca. Astfel, in astrologie el este cunoscut drept VINDECATORUL RANIT si acolo unde se afla el in harta natala a fiecaruia reprezinta tipul de rana interioara sufleteasca, de identitate, pe care o avem de vindecat pe durata vietii noastre. Chiron reprezinta prima noastra rana care, daca este descoperita, vindecata si acceptata, se transforma in cel mai mare dar al nostru.

HOROSCOP. Pe durata acestui tranzit retrograd, Chiron ne ajuta sa ne eliberam de vechi dureri, sa vedem ce tipare toxice inca purtam in noi iar scopul este pana la urma sa ne vindecam ranile. Acest tranzit retrograd are loc in curajosul Berbec, ceea ce inseamna ca vom fi chemati sa ne confruntam si noi cu curaj cu ce ne doare in interior. Fie ca cineva din trecut ne-a cauzat o mare suferinta si o inima franta si ai dificultate sa poti depasi acea durere, fie o situatie curenta iti cauzeaza nefericire profunda, furia este emotia principala pe care vom lucra – sa o intelegem de unde vine, sa o acceptam si sa o eliberam. Oricum nu avem incotro. Emotiile captive trebuie eliberate, altfel ele devin din ce in ce mai mari si fac ravagii din ce in ce mai distructive.

HOROSCOP. Vindecarea, in special cand ai de-a face cu resentimente de lunga durata, poate fi epuizanta si infricosatoare. Atunci cand intram adanc in bagajul nostru emotional, nu stim niciodata ce scoatem la lumina. Ne putem simti tensionati, fragili, vulnerabili, pe toane – si este in regula. Vindecarea poate sa implice acceptarea de noi limitari, cautarea de noi cai pentru actiuni independente si asumarea in moduri care ne dau putere personala fara sa gandim despre noi ca am fi egoisti.

HOROSCOP. In Berbec, ranile pot fi experimentate in doua moduri : refuzam sa cerem ajutor si incercam sa ne descurcam singuri cand ar trebui sa accepti sa fii sustinut sau sa ne gasim foarte restrictionati si captivi de circumstante prezente de viata si de actiunile altora.

HOROSCOP. Ranile ce ies pe durata lui Chiron in Berbec deseori se intampla atunci cand ne grabim nesabuit, deci lectia este despre prudenta, nu despre a da inapoi si a nu face nimic. A stagna este la fel de periculos cu a-ti asuma prea multe riscuri. Iata 7 mantre care te vor ajuta sa navighezi prin aceasta perioada, in timp ce lucrezi activ la vindecarea a tot ce a durut si inca doare in viata ta:

HOROSCOP. 1. Trecutul nu ma mai bantuie

Uneori, momentele dureroase din istoria noastra personala inca pot fi simtite viu, chiar la zeci de ani distanta. Sentimentele ingropate de vii nu mor niciodata. Traumele lasa cicatrici dar nu trebuie sa te defineasca. Daca retraiesti emotii dureroase similare, le vindeci si mergi mai departe spre lumina si bine.

HOROSCOP. 2. Eu sunt suficient asa cum sunt

Tranzitul retrograd al lui Chiron este in Berbec, deci se focuseaza pe identitatea noastra. Cand ne simtim ca si cum nu suntem suficient de buni, necorespunzatori, respinsi de altii, ignorati, umiliti, incepem sa simtim emotii negative despre propria persoana. Pe durata acestui tranzit, reaminteste-ti ca tu contezi, meriti si esti perfect asa cum esti. Vindeca acele amintiri dureroase cand ai decis prima data ca nu ai fi asa.

HOROSCOP. 3. Eu detin controlul flacarii mele

Furia se poate simti ca o flacara intensa care te poate arde de viu daca nu esti atent. Flacara ta interna este pretioasa desi uneori este si periculoasa : netinuta sub control, poate distruge tot, iar cand arde prea incet se poate stinge. Reaminteste-ti ca tu detii controlul emotiilor tale, chiar si cand sunt coplesitoare.

HOROSCOP. 4. Eliberez aceasta povara

Deseori tinem de emotii negative precum furia, resentimentul si amaraciunea pentru ca nu stim cum sa le dam drumul – chiar incepem sa credem ca sunt aspecte ale identitatii noastre, ca asa suntem noi. Este mai usor sa traiesti in furia ta decat sa o vindeci pentru ca ea iti este familiara. Reaminteste-ti ca a tine de ea este o povara care nu iti serveste. Este in regula sa ii dai drumul.

HOROSCOP. 5. O iau oricand de la capat

Retrogradul lui Chiron in primul semn zodiacal inseamna renastere. Incepem un nou capitol in mod curat. Trecutul o fi contribuit la cine suntem acum dar avem puterea de a schimba istoria. Foloseste aceasta ocazie ca sa iti schimbi viata in bine. Nu e niciodata prea tarziu pentru un nou inceput.

HOROSCOP. 6. Eu sunt aici pentru un motiv

In vremuri de durere si deznadejde, ne putem intreba “Ce caut eu aici pe Pamant ?”. Fiecare viata are un scop divin. Tu contezi. De aceea este asa de important sa te vindeci si sa te simti din nou intreg, ca sa iti implinesti destinul si sa contribui la marele intreg. Nu trebuie sa stii unde va duce calatoria ta. Continua sa mergi.

HOROSCOP. 7. Multumesc, urmatorul

Aceasta este o credinta puternica de viata care recunoaste trecutul, indiferent ce ai simtit despre el, pentru ca el te-a invatat ceva. Fii recunoscator pentru acea lectie. Acum este insa timpul sa mergi mai departe spre urmatoarea faza a vietii tale, fara bagaj emotional care sa te traga inapoi.

HOROSCOP. Ce aduce Chiron retrograd in Berbec pentru zodia ta? O rana ramane o rana daca o ascunzi. O rana devine un dar daca o vindeci si o imbratisezi in iubirea si acceptarea ta. Chiron intotdeauna descuie o usa pentru tine, de aceasta data este usa potentei tale personale. El rupe valul, te imputerniceste si iti da mai multa autenticitate in viata. Sa vedem ce aduce tranzitul retrograd al lui Chiron in Berbec pentru fiecare zodie.

HOROSCOP. BERBEC

Chiron va stationa retrograd in zodia ta si probabil ca vei revizita acele situatii care te-au facut sa te simti vulnerabil in trecut. Dar esti ajutat de Marte care este in Leu si in sectorul tau de creativitate, romantism si adevar individual, deci vei avea energia de a te simti expresiv si chiar sa incepi o poveste pasionala de amor, fara vechile rani pe care le purtai cu tine. mai important, vei experimenta puternice noi inceputuri pentru fundatia ta emotionala, dinamica de familie, cariera si in general simtul autoritatii tale.

HOROSCOP. TAUR

Chiron va stationa retrograd in sectorul tau secretos al inchiderilor de vechi situatii si al karmei, deci este corect de afirmat ca anumite lucruri care iti stau pe piept vor iesi pentru a fi rezolvate. Ajutorul il vei primi din partea lui Venus care va fi in sensibilul Rac si in sectorul tau de comunicare, deci te vei simti liber sa te exprimi in special cand este vorba de lumea ta emotionala. Mai important, intregul context dat de Chiron si eclipse iti va aduce o schimbare in mediul imediat, in filozofia personala si automat in perspectiva generala asupra vietii.

