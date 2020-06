Horoscop special: Jupiter retrograd 2020. Gemenii muncesc mult, Săgetătorii au nevoie de o călătorie

Perioadele retrograde in astrologie sunt mereu provocatoare intr-un anumit fel intrucat ne cer sa punem pauza pe viata noastra prezenta si sa revizuim, reasumam si revedem cararile pe care mergem pe zonele coordonate de planetele aflate in acea miscare. Dar Jupiter retrograd ofera un tranzit mai bland pentru ca el este prin definitie noroc si energie de abundenta, deci incetinirea acestei planete se simte mai mult ca o iluminare decat ca o frustrare. Cand Jupiter este retrograd, incepem o perioada de profunda crestere interioara, spun astrologii.

Este ocazia de a revedea ce am inteles cat timp a fost direct si sa ne realiniem compasul intern cu adevarul.

Jupiter se afla in Capricorn tot anul 2020, mai exact pana in decembrie, deci retrogradul sau de 4 luni va fi tot in acest semn de pamant unde va forma unele aspecte semnificative cu alte planete, fapt ce ii va creste energia deja puternica de retrograd. Aceste aspecte pot aduce noroc si bune sanse dar ne vor da si determinarea si focusul de a reusi pe zona pe care simtim cea mai mare pasiune, deci sa imbratisam energia lui Jupiter retrograd pentru ca va aduce multe recompense cosmice pe calea noastra.

An de an, Jupiter petrece o buna parte din an in retrograd deci este un ritm natural cu care suntem obisnuiti. Insa in Capricorn nu a mai fost de peste 12 ani, de aceea aceasta energie este proaspata si diferita.

Ca planeta a abundentei, Jupiter se ocupa de tot ce inseamna maret, viziune, imagine de ansamblu a vietii dar cand e retrograd se opreste si ne trimite atentia pe aspectele marunte ca sa vedem ce putem vedea si intelege din ele.

Jupiter retrograd anume in Capricorn ne va arata aceste aspecte pe planul ambitiilor si determinarilor noastre, ca sa putem pune baze noi si ferme in viitor pentru expansiunea noastra.

Capricornul pune pret pe integritate si in septembrie cand va reveni direct, vom avea mai mare claritate pentru imaginea de ansamblu ce va urma, pentru noile oportunitati ce se vor desfasura sub influenta lui.

Este posibil sa ne simtim mai letargici si lipsiti de energie si motivatie dar e firesc, e parte din energia retrograda ce ne trimite in interiorul propriei fiinte. Sa fim blanzi cu starile noastre pentru ca munca interioara de crestere are loc chiar daca nu pare asa la exterior.

Chiar daca nu vom face pasi mari sub aceasta perioada, sa stim ca orice efort depus in timpul retrogradului lui Jupiter are potential sa infloreasca din plin dupa ce Jupiter revine direct in septembrie.

Iata impactul lui Jupiter retrograd 2020 in functie de ZODIE:

BERBEC

Fii pregatit sa iti rearanjezi felul in care gandesti despre calea carierei tale. Prezenta lui Jupiter in sectorul de cariera ti-a adus succes in munca si in prezenta ta publica iar acest retrograd ofera oportunitatea perfecta sa iti dai seama daca aceasta expansiune chiar este aliniata cu tine si drumul tau. Asculta cu atentie de inima si mintea ta pe durata acestor luni ca sa te aliniezi cu valorile tale mai inalte in munca profesionala pe care o ai.

TAUR

Lumea este terenul tau de manifestare si tu stii asta, iar acest retrograde nu va face decat sa dizolve granitele care te separa de orice cunoastere si experienta pe care o cauti. Ai invatat, studiat si ti-ai expandat orizonturile intr-un mare fel. Intrucat viziunea ta despre lume se schimba, sarbatoreste acest moment din calatoria ta si revino in contact authentic cu valorile tale cheie si de baza. Permite-ti sa te transformi in oricare noua versiune a ta care incearca sa se nasca acum.

