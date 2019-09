HOROSCOP special. Luna nouă în Balanță, 28 septembrie. Leii ar trebui să se relaxeze în natură, Gemenii sunt plini de idei

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Sezonul zodiei Balantei 2019 a inceput, toamna a inceput oficial pe 23 septembrie o data cu echinoctiul de toamna iar ultimul eveniment al Lunii pentru prima luna de toamna are loc sambata 28 septembrie cand avem Luna Noua in zodia diplomata si armonioasa Balanta unde, iata, se vor afla nu mai putin de patru astre in acest weekend : Soarele, Luna, Mercur si Venus.

HOROSCOP. Sezonul Balantei ne muta atentia de la energia muncitoare si tipicara a Fecioarei spre relatii si spre tot ce inseamna propriul echilibru in viata noastra inaintea lunilor de iarna. Luna Noua in Balanta este o veste buna pentru noi. Se va simti romantica, flexibila, iubitoare, sociala, o cu totul alta energie decat Luna plina in Pesti de acum doua saptamani care s-a simtit cu o energie mai grea, emotionala si pe alocuri confuzanta.

HOROSCOP. Luna Noua inseamna intotdeauna loc pentru ceva nou in viata noastra. Aceasta Luna Noua in Balanta aduce dragoste, bucurie si noroc, gratie influentei unei stele armonioase numita Zaniah si a frumosului aspect de sextil dintre Venus si Jupiter. Totodata, exista si un aspect minor cu Uranus, ceea ce sugereaza ca putem fi nevoiti sa facem oarecari ajustari in alte domenii in viata ca sa ne bucuram din plin de noile dezvoltari ce sunt aduse acum de Luna Noua.

HOROSCOP. Este o Luna Noua cu o influenta iubitoare si sociabila, tocmai buna pentru iesit la intalniri, fie ele total noi, fie in relatii in derulare, pentru startul unei noi povesti de amor, pentru logodit, pentru casatorii. Balanta este zodia relatiilor, deci vom fi ghidati de aceasta lunatie sa gasim idei noi prin care sa cream legaturi si conexiuni mai sanatoase cu altii, fie setand granite fie manifestand recunostinta celor dragi. Daca o relatie a fost mai provocatoare sau dificila, aceasta Luna Noua te poate inspira sa te desprinzi de ea sau sa o abordezi intr-un mod total nou. Ambele situatii inseamna, din nou, noul adus in viata ta.

HOROSCOP. Uneori ne apar in cale oameni provocatori doar ca sa ne trezeasca si activeze noi parti din suflet. Uneori acesti oameni servesc ca sunet de alarma ca sa ne gasim adevarata cale si chemare. Lunile Noi mereu deschid portaluri spre noi realitati, deci daca ai anumite provocari cu o persoana din viata ta, seteaza o intentie, lucreaza pe a gasi iubire si iertare in inima ta si vezi daca aceasta energie te poate ajuta sa ajungi la un nou nivel de actiune si constiinta.

HOROSCOP. Aceasta Luna Noua de final de septembrie are loc intr-un moment sensibil in Univers pentru ca este foarte aproape de recentul moment al echinoctiului de toamna, acel moment din an in care totul incepe sa se schimbe, sezonul, natura, inclusiv constiinta noastra. Echinoctiul este despre echilibru, ca si cum in cele doua talere de balanta se afla ziua si noaptea, egale si in perfect echilibru. Ni se ofera momentul sa readucem in vietile noastre echilibrul in prioritati, in granite in relatii, intre ce dai si ce primesti.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dragostea este in mintea multora dintre noi sub aceasta Luna Noua, Berbecvule, deci sa nu fii surprins daca aceasta stare te cuprinde, indiferent daca ai sau nu relatie de amor. Dominanta ta in aceste zile este iubirea, dar sa fii atent : cu Luna si Soarele aflate amandoua in zodia opusa tie, Balanta, te poti simti oarecum irational si fara prea mare claritate. De aceea gandeste cu atentie inainte sa te implici in orice forma de angajament.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu Luna, cu Soarele si cu planeta ta coordonatoare Venus aflate in zodia sociala si diplomata Balanta, de aceasta Luna noua te vei simti mult mai social decat ai fost in ultima vreme si vei vedea ca se manifesta in multe locuri. Apropie-te de colegii tai de munca, consolideaza si clarifica relatiile cu ei. Poti stabili conexiuni mult mai profunde si semnificative cu unii dintre ei decat puteai sa iti imaginezi vreodata, deci deschide-te spre compania lor.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Toata energia stimulanta intelectual a sezonului Balantei te ajuta sa te simti proaspat, vesel, plin de idei sub aceasta Luna Noua in acelasi semn. Un nou proiect creativ pentru munca ta te va face sa te simti bine, intelectual si apropiat de oameni ce gandesc si vorbesc asemenea tie. Esti in procesul de a-ti dezvolta un nou grup de oameni cu care sa lucrezi pentru acest nou proiect iar energia proaspata a unui nou inceput, adusa de Luna Noua, iti va sustine eforturile viitoare in acest sens.

