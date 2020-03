HOROSCOP special. Luna Nouă în Berbec, 24 martie. Capricornii fac schimbări în casă, Peștii au parte de vești bune

HOROSCOP. In anul 2020, Luna Noua in Berbec are loc pe 24 martie, este singura in Berbec din tot anul si poarta cu ea si calitati vindecatoare gratie asteroidului Chiron aflat in Berbec pana in 2027, vindecatorul ranilor noastre sufletesti de identitate, care este foarte activ acum. Chiron are darul de a transforma o rana pe care o purtam cu noi in portal puternic de intelepciune, vindecare si putere.

HOROSCOP. Luna Noua in Berbec 2020 este puternic incarcata spiritual, facand mult mai usor procesul conectarii cu divinul din noi si divinul din jurul nostru.

HOROSCOP. O Luna Noua in Berbec este una din cele mai bune pentru manifestare, pentru setare de intentii si pentru plantat seminte noi. Berbecul este primul semn al zodiacului iar Lunile Noi semnaleaza startul unui nou ciclu lunar, deci exista o puternica energie pentru noi inceputuri si starturi proaspete.

HOROSCOP. In octombrie va avea loc Luna plina in Berbec, deci peste 6 luni, si este momentul in care vom culege roadele a ce am semanat de aceasta Luna Noua in Berbec in martie.

HOROSCOP. Un start proaspat ne-ar prinde cu adevarat bine tuturor si fiecare ar dori sa apese pe un buton de stergere a realitatii curente globale cu care ne confruntam. Poate ca Luna Noua in Berbec din martie nu poate singura sa rezolve problemele lumii dar poate sa ofere un nou inceput frumos si prosper pentru oricine este dispus sa lucreze cu propria sa energie, sa isi vindece ranile, sa isi creeze constient propriul drum nou.

HOROSCOP. Aceasta Luna Noua va innegura cerurile noptii, servind ca un accelerator puternic al energiei noi instalate a sezonului Soarelui in Berbec si ne va aduce motivatia de a ne seta intentiile pentru tot ce va veni, da, chiar daca suntem separati si distantati social si petrecem mai mult timp in propriile locuinte.

HOROSCOP. Luna Noua in Berbec din 2020 nu apare in orice moment, ci la doar cateva zile dupa un sir de evenimente potente ce includ echinoctiul de primavara, conjunctia Marte – Jupiter si, cel mai important, mutarea lui Saturn in zodia Varsator. Toate aceste energii trimit deja valuri in cosmos iar Luna Noua le va amplifica si va aduce si propria sa contributie.

HOROSCOP. Ca prim semn zodiacal, Berbecul – zodie de foc, este cel ce da marele start. In astrologie, prima zi din sezonul Berbec marcheaza inceputul noului an astrologic si noua calatorie prin cele 12 zodii pentru Soare – deci avem de-a face cu o Luna Noua mai mult decat obisnuita : este prima lunatie majora a noului an astrologic 2020.



HOROSCOP. Luna Noua in Berbec pentru BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Singura Luna Noua din acest an in zodia ta iti sugereaza sa faci un start proaspat intr-un domeniu cheie al vietii tale. Exista multa energie ce se misca rapid in jurul acestei lunatii dar nu trebuie sa te epuizezi ca sa profiti la maxim de ea. Cele doua saptamani ce urmeaza Lunii Noi sunt perioada de manifestare, deci ai tot timpul sa gandesti lucrurile pe indelete si nu impulsiv asa cum iti sta in fire.

Intr-un fel sau altul, acest eveniment iti va creste spiritul de a face si a putea face orice si te va ajuta sa revizuiesti o situatie care nu te prea incanta. Pentru beneficiul tau, focuseaza-te mai mult pe calatorie decat pe destinatie si tine sub control impulsul de competitie. Nu e cazul acum pentru el. Nu mai este acum doar despre tine si cu cat intelegi ca este despre toata lumea cu atat mai multa putere personala vei avea la picioarele tale.



HOROSCOP. Luna Noua in Berbec pentru TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Singura Luna Noua in Berbec a acestui an iti activeaza sectorul de intuitie, introspectie si misticism. Urmatoarele doua saptamani sunt ideale sa te indrepti spre tine si sa iti simti drumul prin situatii in loc sa tot incerci sa gasesti logica din ele. Curata-ti agenda pentru tot restul saptamanii si fa-ti timp sa te conectezi la muza ta interioara, sa scrii in jurnal, sa faci o plansa cu imagini ce tin de viziunea ta viitoare de viata si sa asculti meditatii ghidate.

Nu trebuie sa ai musai o tinta ci doar sa permiti lucrurilor sa vina de la sine fara sa impingi sau sa controlezi, ceea ce este o practica importanta in sine. Daca ai asteptat o ocazie sa te scufunzi intr-un proiect creativ sau sa ai mai mult timp in bucatarie, acesta este momentul. Poti sa inchizi telefonul si sa deschizi conexiunea cu divinul. Ce poti pierde ? Poate ca nu esti asa de familiarizat cu anumite noi comportamente si obiceiuri dar este un proces natural cand se da la o parte vechiul pentru a se imbratisa noul.

