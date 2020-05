Horoscop special. Luna nouă în Gemeni 2020. Un nou început. Berbecii au parte de schimbări, Racii au nevoie de o vacanță

Oamenii au tendinta sa subestimeze puterea mintii si cred ca anumite ganduri nu sunt de folos. Total gresit! Fa-ti timp si analizeaza-te! Ce ganduri iti framanta mintea? Cum actionezi tu la aceste ganduri? Mintea ta este foarte fertila in aceasta perioada si ar trebui sa profiti!

Luna Noua in Gemeni din 22 mai 2020 aduce un nou inceput si o multime de optiuni. Luna noua in Gemeni iti de spatiul de care ai nevoie pentru a te informa si a decice. Colecteaza informatii, vorbeste cu cei care stiu si se pricep intr-un anumit domeniu, vezi ce anume ti se potriveste dintr-o conjuncture data. Luna noua in Gemeni aduce oportunitati, tine ochii deschisi si ramai flexibil. Daca urma sa semnezi un contract, sa cumperi aparatura electronica, sa lansezi o campanie sau un site web, acum este momentul sa o faci.

Principalul lucru este sa-ti schimbi perceptia despre ce poti si ce nu poti sa faci pentru a putea incepe. Nu uita: Poti sa faci orice iti propui!

Iata ce aduce LUNA NOUA IN GEMENI 2020 pentru fiecare zodie:

Horoscop. BERBEC

Luna Noua in Gemeni de azi iti aduce o placuta schimbare de scenariu. Ai oportunitati multiple sa calatoresti si sa explorezi vecinatatile apropiate in zilele urmatoare, tot ce ai de facut este sa iti planifici itinerariul. Tine mintea deschisa. Orice te entuziasmeaza peste masura, documenteaza-te dar tine minte ca precautia este ca o protectie. Este bine acum si sa incepi un blog, un site, sa urmezi un curs sau sa te focusezi pe scris. Petrece saptamanile urmatoare adunand cat de multa informatie poti pentru ce te intereseaza. Vorbeste cu oamenii, mergi in locuri si fa-ti temele. Apoi abia vei putea sa iti iei o decizie in cunostinta de cauza.

Horoscop. TAUR

Luna Noua in Gemeni pentru tine este foarte mult despre ceea ce iti apartine. Este timpul sa ai o vedere detasata fara pasiuni si emotii inutile la ceea ce ai. Daca simti ca meriti o marire de venituri sau sa discuti despre moduri mai bune de a-ti gestiona proprietatile, acum este momentul. Poti avea mai multe moduri de a-ti castiga existenta si optiuni multiple despre cum sa cheltui ce ai castigat. Mentine mintea deschisa si un ochi pe cele mai functionale idei. Ai multe posibilitati deci de tine depinde sa decizi ce e mai important acum. Daca cineva iti forteaza mana intr-o directie, decizia finala iti apartine.

Horoscop. GEMENI

Luna Noua este in semnul tau si este timpul pentru un start proaspat. Acesta se arata a fi destul de adunat si coerent. Sunt multe cai ce se deschid pentru tine. Scrisul, calatoria, intelegerile, angajamentele si comunicarile explodeaza pe scena ta in zilele urmatoare ca sa te ajute sa iti pui planurile in actiune. Da, banii par o bataie de cap si nu esti total relaxat pe tema asta pentru ca nu depinde totalmente de tine. Esti plin de energie si vitalitate si multe depind doar de initiativa pe care alegi sa o iei.

Citiți continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.