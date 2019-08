HOROSCOP special. Luna Nouă în Leu. Capricornii au parte de un nou început în viața privată, Gemenii se distrează la maximum

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Incepe luna august si fix din prima zi a lunii ne bucuram de un eveniment astral cu adevarat spectaculos. Luna noua isi da intalnire cu Soarele in Leu. Asteapta-te la inspiratie, iubire, generozitate, creativitate. In aceasta perioada totul este despre ce te face sa te simti bine, ce te excita, ce te pasioneaza. Este vremea sa-ti asculti inima, sa te pregatesti sa stralucesti. Ai timp pana la finalul lunii august sa-ti rsetezi prioritatile in functie de ceea ce te face sa te simti bine. Vrei sa lasi trecutul in spate? Dragoste la prima vedere? Totul este posibil. Este sansa ta sa renunti la trecut si sa alegi o noua cale in viata in functie de ce-ti sopteste inima.

HOROSCOP. Cu Soarele, Marte si Venus in Leu, este momentul potrivit pentru a straluci si a te distra. Leul este un semn care patroneaza inima, iar majoritatea Leilor este buna si generoasa. Aceasta este o buna perioada sa-ti deschizi inima, sa fii generos, sa ii incurajezi pe ceilalti sa fie ei insisi, sa le acorzi intreaga ta atentie. Arata apreciere si gratitudine oamenilor din viata ta.

HOROSCOP. Leul este despre incredere de sine. Daca nu iese, ai in minte zicala: „Prefa-te pana reusesti!”. Leul este un actor innascut, care actioneaza cu incredere si mandrie. Cand stai drept, cu capul semet, vei incepe sa te simti mai puternic, iar atitudinea ta va deveni mai pozitiva. Leul este copilaros si jucaus. Daca te imaginezi ca un copil, cel mai probabil te distrezi deja. Iti regasesti entuziasmul si bucuria de a trai.

HOROSCOP. Ce inseamna Luna noua in Leu? Leul trebuie sa se faca remarcat, trebuie sa fie iubit si apreciat. Aceasta este cheia Lunii noi. Gandeste-te in jungla. Este curajos, mandru, fara teama. Unde in viata ta ai nevoie de curaj, mandrie si asertivitate?

HOROSCOP. Nu te concentra pe ceea ce nu merge in viata ta, ci pe a crea ceea ce-ti doresti. Concentreaza-ti atentia spre ceea ce te face fericit, pe ceea ce esti recunoscator, pe ceea ce-ti stimuleaza creativitatea si unicitatea, pe ceea ce-ti starneste pasiunea.

HOROSCOP. Fa-ti o cutie a creativitatii. Poate fi o cutie de pantofi sau o cutie de bijuterii in care sa pui lucruri care te fac sa te simti special: fotografii sau orice alte obiecte care iti dau o stare de bine. Tine-o ascunsa si lasa-ti dorintele sa ajunga in Univers. Vei avea o placuta surpriza cand, peste ceva vreme, vei redeschide cutia si vei vedea cate din dorintele tale sau materializat deja.

HOROSCOP. Acesta este un moment prielnic sa-ti transformi un hobby in afacere. Leul patroneaza zona antreprenoriatului. Daca iti place pictura, de ce nu incerci sa vinzi o lucrare? Daca esti un artist, de ce nu incerci sa tii un recital sau o expozitie. Acum se fac lucrurile mari.

HOROSCOP. Leul patroneaza si zona relatiilor. Daca esti singur si iti cauti pereche, aceasta Luna noua este momentul perfect. Daca esti deja implicat intr-o relatie, concentreaza-te pe a aduce si mai multa pasiune si romantism intre tine si partener. O floare, o cina la lumina lumanarilor, o calatorie romantica. Orice este binevenit. Terenul este propice pentru mai multa iubire, pentru mai multa bucurie in viata de cuplu.



HOROSCOP. Luna noua in Leu 2019 pentru BERBEC

Luna noua in Leu din luna august reprezinta un nou inceput intr-o chestiune legata de dragoste. Inca din prima zi a lunii, pana la finalul ei, concentreaza-te pe ceea ce te face fericit. Mergi la intalniri, rezerva o perioada romantica pe care sa o petreci cu partenerul. Incepe un proiect creativ, o afacere noua, opteaza pentru mai multa distractie in familie. Rasfata-te cu un hobby, creste-ti popularitatea, urca pe scena. Fa tot ce iti este in putinta pentru a te distra. Aura ta este electrizanta! Bucura-te!

HOROSCOP. Luna noua in Leu 2019 pentru TAUR

Luna noua in Leu din luna august reprezinta un nou inceput intr-o chestiune legata de casa si familie. Cheia este sa te concentrezi pe ceea ce te face sa te simti in siguranta. Este o perioada excelenta sa redecorezi casa, sa termini acea anexa la care lucrezi de ceva vreme, sa petreci mai mult timp cu familia, sa te inscrii la cursuri de psihoterapie, sa te reintalnesti cu fostul coleg de camera din caminul studentesc, sa organizezi un targ de obiecte vechi. De ce nu sa cauti o casa mai mare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.