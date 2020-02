HOROSCOP special. Luna Nouă în Pești, 23 februarie. Balanțele au nevoie de reîmprospătare, Capricornii trebuie să ia o pauză de la muncă

HOROSCOP. Este o Luna Noua acompaniata de Mercur retrograd in aceasta zodie dar si de Neptun aflat la el acasa, in Pesti.

HOROSCOP. Aceasta are una din cele mai bune energii de Luna Noua din tot anul 2020! Condusa de planeta Neptun, zodia Pesti este poate cea mai enigmatica din tot zodiacul, chiar mai mult decat Scorpionul. Da, Scorpionul este profund dar macar cu el stii unde te afli.

HOROSCOP. Cu Pestii, nu prea stii niciodata ce se petrece. Pestii sunt misterios, evazivi si imprevizibili. Intre 90 si 95% din Univers este alcatuit din materie si energie neagra. Tot la fel, si noi folosim doar o mica fractiune din creierul nostru si, desi nu este un consens stiintific inca pe tema asta, se considera ca in stare constienta intre 90 si 95% din capacitatea creierului nu este folosita la potentialul sau maxim. Deci, ramane 95% din creier ca fiind un complet mister.

HOROSCOP. Dar ce inseamna acest 95% materie intunecata? Teritoriul Pestilor. De aceea se stie ca Pestii si casa 12 conduc lumea invizibila. Conceptul de “lume invizibila” este mai dificil de inteles. Dar este tot ce nu intelegem cu cei 5% minte constienta.

HOROSCOP. Visele, inconstientul colectiv, magia, divinitatea, perceptia si comunicarea extra senzoriala si aproape tot ce nu putem vedea, atinge si intelege logic – iata taramul guvernat de Pesti,

HOROSCOP. Pestii, Neptun si casa 12 au de oferit miracole, iubire neconditionata, oportunitati neasteptate si magie pura. Exista asa de multe de gasit in acest 95%!

HOROSCOP. Miracolele se intampla pe teritoriul nemarcat si necunoscut al Pestilor. Luna Noua din 23 februarie este in Pesti, deci ofera una din aceste oportunitati.

HOROSCOP. Luna Noua in Pesti este si in conjunctie cu Mercur retrograd, e sextil cu Uranus si sextil si cu Marte. Marte e planeta actiunii. Sextilul sau cu Luna Noua ne va impinge sa luam unele decizii noi care nu pareau logice inainte dar care te vor elibera de ceva.

HOROSCOP. Uranus este octava superioara a lui Mercur. Daca Mercur se ocupa de mintea noastra pamanteasca si cum vedem lumea, Uranus este mintea noastra divina si inteligenta absoluta a Universului.

HOROSCOP. Cand Luna Noua este in Pesti, poti sa ocolesti mintea umana si sa ai acces direct la mintea divina universala, deci sa te astepti la miracole, oportunitati si situatii ce nici nu iti treceau prin cap.

HOROSCOP. Sa nu uitam si ca Luna Noua este in conjunctie cu Mercur retrograd. Ce inseamna? Pe de-o parte, vom dori sa incepem ceva nou pentru ca Lunile Noi vin cu noi inceputuri, dar Mercur e retrograd deci nu in forma sa cea mai buna, plus ca e in Pesti unde este si in detriment. Ne putem simti confuzi si trasi in diferite directii.

HOROSCOP. Insa lucrurile nu sunt ceea ce par a fi – de aceea ai nevoie de timp ca sa iti faci cercetarile. Intrucat suntem in misticul sezon Pesti, aceasta „cercetare” nu trebuie sa fie conventionala.

HOROSCOP. Mediteaza. Uita-te dupa semne. Cere calauzirea ghizilor spirituali si fortelor Universului pentru a vedea calea in continuare, calea care iti este cea mai buna.

HOROSCOP. Intotdeauna sunt multe oportunitati de gasit in confuzie, in starea aceea a mintii cand nu stii exact ce sa faci. Cand nu ai o agenda clara, exact atunci minunea apare in fata ochilor pentru ca te abandonezi si ceri calauzire.

HOROSCOP. Magia este pretutindeni, doar trebuie sa deschizi ochii ceva mai larg. Simbolul sabian al Lunii Noi in Pesti sugereaza o biserica in mijlocul unui bazar – adica faptul ca Dumnezeu, credinta si sustinerea divina este intotdeauna prezent chiar si in mijlocul celor mai banale si umane activitati.



HOROSCOP. Luna Noua pentru BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Asteapta-te la neasteptat pentru ca aceasta Luna Noua iti poate impacta lumea intr-un mod miraculos. Poti sa te pregatesti pentru o surpriza. Si chiar daca nu pare de la inceput o surpriza, iti vei da seama ca asa este si ca e una buna. Mentine-ti mintea deschisa si cel mai important – inima deschisa. Este exact tipul de scuturare cosmica de care ai nevoie care sa te scoata din lentoarea adusa de Mercur retrograd si sa iti aduca o noua motivatie sub forma unei neasteptate oportunitati.

HOROSCOP. Luna Noua pentru TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Da-ti voie sa fii in totalitate inspirat cu ocazia acestei Luni Noi pentru ca iti va aduce unele oportunitati potentiale de conexiune sociala. Sub Luna Noua in Pesti, daca vei stabili sau intari contacte cu un grup sau cu o persoana pe care o admiri, vei putea culege beneficii si recompense pline de semnificatie pentru calea ta. Conexiunea si socializarea sunt aspecte activate pentru tine. Daca tu nu te expui acolo in lume, cine sa te vada ?

