HOROSCOP special. Luna Nouă în Săgetător. Balanțele cunosc oameni noi, Capricornii au vise puternice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Marti 26 noiembrie 2019 avem Luna Noua in Sagetator, una din cele mai bune Luni Noi din acest an. Este o zi importanta pentru ca Luna Noua inseamna noi inceputuri, focusare pe viitor si pe ce dorim sa sadim spre a culege ulterior si Sagetatorul este condus de Marele Benefic Jupiter, planeta oportunitatilor, norocului si expansiunii. Este o zi in care sa dam la o parte ramasite din trecut si sa ne invingem demonii pentru ca ne asteapta vise mari si noi sanse. Este ultima Luna Noua a anului in aceasta zodie si ea seteaza tonul pentru 2020. Spune “Salut!” viitorului acum prin felul in care il vezi si te vezi in el ! E vremea viselor mari si a sperantelor lansate departe in Univers !

Tinteste sus si nu uita sa gandesti maret.

HOROSCOP. Daca gandesti mic, vei continua sa obrii acelasi lucru ce ai mai obtinut si la acelasi nivel. Daca tintesti la inaltime, poti obtine orice. Universul adora curajosii, indraznetii, credinciosii pentru ca realizarile lor confirma puterea sa.

Pe masura ce Luna se innoieste, devenind mai intai neagra, ea este in trigon cu Chiron in Berbec, inca retrograd aici pana pe 13 decembrie. Chiron este un profesor intelept ce ne vindeca ranile, in special pe cele sufletesti grele. In combinatie cu Luna, ne va inspira cum sa ne imbarcam in viitoarele aventuri ale vietii. Chiron ne spune : fii sincer cu tine insuti. Nu iti mai pune masti ca sa faci pe plac altora si astfel sa te indepartezi de tine insuti. Luna este gata sa isi desfaca aripile, deci Luna Noua in Sagetator ne duce pe aripile sale tocmai pana in sezonul eclipselor de decembrie. Acolo se afla poarta spre viitor. 2020. un an de referinta pentru toata lumea. Un an de lumina.

HOROSCOP. Focuseaza-te pe ce conteaza cu adevarat, pentru ca 2020 sa iti fie legendar! Este o Luna Noua optimista ce vrea ca noi sa vedem ca totul si orice este posibil. Uneori ne lasam asa de prinsi in problemele vietii de zi cu zi incat nu ne mai dedicam timp sa avem viziuni marete pentru viitor, pentru cum vrem sa evolueze anumite situatii, pentru ce vrem sa se schimbe in bine in viata.

HOROSCOP. Aceasta Luna Noua iti reaminteste sa aduci o noua perspectiva in viata ta. Indiferent prin ce ai trecut sau prin ce treci acum cu viata ta, merita sa ai in minte faptul ca totul se poate schimba in bine intr-o clipa sau in mai multe.

Este un timp ideal sa te rupi de trecut.

HOROSCOP. Tot ce te-a tinut pe loc poate fi eliberat la aceasta Luna Noua. Prin simpla intentie, vizualizeaza cum aduni tot ce nu iti mai doresti sa fie in viata ta, probleme, ganduri, suparari, si le trimiti in Univers spre Luna Noua pentru a fi preluate si transformate in noi oportunitati aduse de Sagetator, gazda Lunii.

HOROSCOP. O data cu aceasta lunatie, ne apropiem de sezonul eclipselor de decembrie… Adevaratele schimbari nu se vor intampla pana de Craciun si Anul Nou si Sagetatorul condus de Marele Benefic Jupiter ne promite mult noroc ! Acest sezon de sarbatori este marcat de eclipse care ne vor duce direct in marele an 2020, semnificand startul unei noi ere ! Suntem in momentele de preparare. Ceea ce avem acum nevoie este de speranta, de vise si de o viziune pozitiva asupra viitorului ! Si exact asta ne ofera Luna Noua in Sagetator care ne sustine sa visam mare !

HOROSCOP. Ea curata orizontul si aduce o noua perspectiva fiecaruia. Toate marile realizari au fost candva doar o simpla idee in mintea cuiva. Deci, care este viziunea ta, care sunt visele pe care le visezi ? Luna Noua ne ofera oportunitatea de a spala vechi suparari de pe noi si de a privi diferit spre viitor, cu speranta indreptatita !

HOROSCOP. Iata care este mesajul pentru fiecare zodie de la Luna Noua in Sagetator :

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este un timp fabulos sa inveti ceva nou, sa te inscrii la un curs, sa studiezi, sa scrii, sa publici, sa iti scrii amintiri, sa faci planuri pentru o calatorie. Te vei simti neobosit si vei cauta mai multa semnificatie pentru viata ta. Poti intalni pe cineva care va avea o puternica influenta asupra modului de a gandi si asupra credintelor tale in abilitatile pe care le ai. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta Luna Noua te va incuraja sa treci de limitarile tale vechi in relatii. A sosit vremea sa permiti mai multa intimitate si conexiune umana in viata ta. Poti sa intri si intr-un parteneriat nou de afaceri sau te implici intr-un nou proiect ce poarta in el mari promisiuni financiare. Influenta Lunii Noi dureaza doua saptamani.

