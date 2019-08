HOROSCOP special: Luna Nouă Neagră în Fecioara. Săgetătorii sunt înconjurați de magie, Berbecii devin mai organizați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Avem noroc de o Luna plina benefica de final de august chiar inainte ca septembrie 2019 sa se instaleze, aducand noi oportunitati, inceputuri si promisiuni de mai bine pentru aceasta toamna. Luna Noua din 30 august este cea de-a doua Luna Noua a lunii august, fapt pentru care specialistii o numesc Luna Noua Neagra. Asemenea evenimente in care au loc 2 Luni Noi intr-o luna se intampla o data la 29 luni. Aceasta Luna Noua Neagra are loc in pragmatica si organizata Fecioara, semn de pamant, dandu-ne o portie sanatoasa de ajutor si inspiratie pentru toate planurile pe care le avem pentru cea de-a treia si ultima parte a acestui an 2019. Iar noi trebuie sa fim deschisi la schimbarile din viata noastra prin care tot ce nu mai e valabil va iesi ca sa faca loc la nou.

HOROSCOP. Specialistii afirma ca Luna Noua Neagra in Fecioara pe 30 august este cea mai benefica din tot anul pentru ca nu exista niciun aspect astral cu semnificatii negative sau de prudenta si in plus ea este ajutata de cele 3 planete aflate si ele in Fecioara acum : Marte, Venus si Mercur, care vor contribui din plin la experienta noastra pentru aceasta Luna Noua.

Toata lumea stie ca Fecioara, zodia gazda a Lunii Noi, este incredibil de eficienta, saritoare, de mare baza, organizata ca nimeni alta, orientata pe detalii si care are tendinta de a fi buna, empatica si generoasa.

HOROSCOP. Aceste caracteristici de ochi de vultur perfectionist vor fi prezente in fiecare dintre noi pentru ca suntem in plin sezon al Fecioarei, insa vor fi temperate de o dorinta sincera de a ajuta si a crea o diferenta pozitiva.

De aceea, Luna Noua in Fecioara este o perioada ideala de a ne pune treburile in ordine perfecta si ne da unda verde sa ne plantam semintele unor noi inceputuri in domeniile patronate de Fecioara : munca, sanatate si serviciul indreptat spre altii, spun astrologii.

HOROSCOP. Luna Noua este ajutata de celelalte planete aflate acum in Fecioara, spuneam mai sus. Dar cum ?

Marte este cea mai puternica energie ce inconjoara aceasta Luna Noua in Fecioara. Marte reprezinta masculinul sacru si este total despre actiune, energie, motivatie si a face lucrurile repede si bine. Deci pentru noi este un timp foarte incarcat de motivatie ! Daca ai proiecte pe care le vrei pornite sau ceva ce vrei sa accelerezi sau sa ii pui mai multa energie, aceasta

HOROSCOP. Exista multa energie legata de aceasta Luna Noua dupa cum se vede, dar toata curge ARMONIOS si ne ofera un mod minunat de a integra aceste energii de vibratie inalta. Pune-ti acum o intentie clara sau fa o actiune cat de mica sub aceasta Luna Noua ca sa aduci la viata aceasta energie. Sub aceasta Luna Noua in Fecioara, vezi unde poti aduce mai multa prezenta in viata ta, invatand sa nu te mai identifici cu tot ce gandesti.

HOROSCOP. Iata ce aduce LUNA NOUA IN FECIOARA din 30 august 2019 pentru fiecare zodie:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fiind semn de foc, ti-a priit sa traiesti in sezonul Leului sub stralucirea soarelui fierbinte, insa cu aceasta Luna Noua in Fecioara te vei reenergiza in alt fel – devenind mai organizat, stilul Fecioara. Revitalizeaza-ti rutina zilnica, implementand structuri noi in activitatile pe care le ai de trait in aceasta toamna. O structura bine pusa la punct iti va fi foarte de folos pentru noile inceputuri ce te asteapta.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Venus, coordonatoarea ta, este in frumoasa armonie cu aceasta Luna Noua pe teritoriul Fecioarei, iar tu vei simti cum romantismul este in aer. Luna Noua te cam forteaza sa soptesti dulci nimicuri in urechile persoanei iubite. Convinge-ti partenerul sa ramana in pat mai mult cu tine pe durata acestei lunatii. Comanda de mancare. Nu e nevoie sa pleci.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.