HOROSCOP special. Luna Plină în Pești. Vărsătorii se implică într-un proiect creativ, Racii evadează

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Luna Plina in Pesti. Pe 14 septembrie 2019 are loc Luna Plina a lunii septembrie, denumita si Luna recoltei, ce are loc in zodia Pesti si aduce asupra noastra un aer magic, misterios si fermecator. Lunile pline in Pesti sunt prin excelenta incarcate de romantism dar acum, in sezon de cules roade, semnificatia este cu atat mai speciala.

HOROSCOP. Luna plina, in general, este momentul in care lasam sa plece ce nu ne mai foloseste, constientizam ce nu mai avem nevoie, in timp ce la Luna noua intampinam tot ce dorim sa intre nou in viata noastra si ne propunem sa vedem ce am vrea nou. Luna plina amplifica oricare emotii si trairi avem, fie bune fie mai putin bune, fascinand si hipnotizand cu lumina ei. Intrucat tendinta instinctiva pe care o avem in preajma Lunii pline este sa dam drumul la orice ni se pare ca este problematic, este bine totusi sa ne asiguram ca nu luam decizii pripite de care sa ne lamentam mai tarziu, dupa ce efectul Lunii pline va fi trecut. Sa nu cadem, asadar, in capcana. Folosim aceasta energie speciala care pune lumina sa asupra aspectelor ce pot iesi din viata noastra dar folosim si disceramantul personal, mai ales ca acum avem de-a face cu o energie foarte visatoare si bazata pe imaginatie, din pricina Pestilor, in care realitatea va fi mult distorsionata si putem fi convinsi ca anumiti “cai verzi pe pereti” sunt mult mai buni decat ce avem.

HOROSCOP. Aceasta Luna plina in Pesti, a recoltei, ofera ocazia de a culege primele roade a ceea ce ai semanat mai devreme, in preajma Lunii noi in Fecioara de acum 2 saptamani, de la final de august. Atmosfera pe care zodia gazda, Pestii, o creaza pentru Luna plina este aproape ca de hipnoza, incarcata de magie, farmec si imaginatie. Chiar ne poate pacali, aruncandu-ne intr-o stare de fascinatie unica.

HOROSCOP. Este dragoste reala sau este iluzie ? Esti pe calea corecta sau esti pacalit, ori te amagesti singur ? Doar timpul va arata adevarul insa lumina Lunii pline iti da prime indicii. Ce ai inceput deja sa culegi din ce ai pus ca prime seminte la final de august ? Da-ti permisiunea sa visezi cu ochii deschisi, asa cum prefera Pestii. Lasa viziunile si imaginatiile tale sa te ia in continuare prin surprindere. Ce poti visa, poti realiza, iar Pestii stiu asta cel mai bine !

HOROSCOP. Ce inseamna aceasta Micro-Luna plina in Pesti? Intrucat Pestii inseamna visare, fiind condusi de Neptun, planeta imaginatiei creative si a viselor, Luna plina in Pesti are tendinta sa iti incurajeze visele si sa le dea putere. Este o Micro Luna plina pentru ca este foarte departe de Pamant si pare mica atunci cand o privim. Asadar, mesajul este : fii atent chiar si la cele mai marunte vise ale tale care, desi indepartate, pot straluci la fel de intens ca aceasta Luna plina. Nu iti ignora cele mai mici intuitii care se manifesta ca o boare, nici cele mai nerealiste sperante si dorinte.

HOROSCOP. Daca ti se pare ca visezi prea mult si devii prea mult cu capul in nori, impamanteaza-te cu ajutorul Soarelui care este acum in zodia de pamant Fecioara. Cat timp esti cu picioarele pe pamant iar mintea iti construieste ziua de maine cu puterea imaginatiei si luminata de Luna plina in Pesti, esti pe drumul bun si folosesti bine aceasta energie !

Fecioara te mentine focusat pe aspectele practice, punctuale si productive, iar Pestii te ajuta sa visezi pentru ca ei nu suporta rutina si au nevoie de timp doar pentru imaginatie.

HOROSCOP. Atat Pestii cat si Fecioara sunt doua zodii care vor sa ii ajute pe altii si sa diminueze suferinta in lume, deci la aceasta Luna plina poti sa fii voluntar, te poti conecta cu cei mai putin norocosi ca tine. Chiar si doar sa trimiti o rugaciune pentru cei aflati in nevoie conteaza si inseamna ca participi cu intentia ta sa creezi o diferenta. Data fiind atmosfera visatoare pe care Luna plina in Pesti din acest weekend o trimite asupra noastra, da-ti permisiunea sa pui deoparte agende incarcate, intalniri, mailuri sau telefoane ce aparent nu suporta amanare, macar pentru 2 zile. Fa-ti timp sa te focusezi pe sinele tau spiritual, sa meditezi, sa fii aproape de apa (Pestii sunt zodie de apa, Luna este raspunzatoare de corpul nostru emotional, deci de lichidele din corp), da-ti voie sa vizualizezi cum ti-ar placea sa fie lumea ta. Unele din raspunsurile pe care le cauti pentru problemele si provocarile tale pot veni usor daca te eliberezi de responsabilitatile zilnice macar pentru o scurta perioada de timp.

HOROSCOP. Iata influenta Lunii pline de septembrie 2019 in Pesti pentru fiecare zodie:

HOROSCOP. BERBEC

Tu esti in mod normal o zodie foarte activa si pusa permanent pe actiune si contact cu exteriorul, insa pe durata acestei Luni pline in Pesti este timpul sa faci un pas in spate din fata agitatiei exterioare si sa iti hranesti spiritul. Poate simti si tu ca iti doresti sa iti dedici timp doar pentru tine ? Este vremea sa te vindeci si recuperezi, sa meditezi si sa abandonezi controlul. Un raspuns important pe care il cauti poate veni acum la tine sub forma de vis. Da drumul si lasa-l pe Dumnezeu sa preia mai departe calauzirea.

HOROSCOP. TAUR

Esti plin de vise si sperante pentru viitor iar acum, la aceasta Luna plina in Pesti, ele incep sa isi arate roadele spre implinire. Poti vedea clar spre ce aspiri si, chiar daca este pe alocuri putin nerealist, iti activeaza imaginatia creativa si te inspira in continuare pe drumul tau. Acum este si timpul sa primesti recompense, recunoastere, invitatii stralucitoare sau iubire neconditionata ori iertare in cercul tau social, de la caz la caz.

