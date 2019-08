HOROSCOP special. Luna Plină în Vărsător. Săgetătorii trăiesc din plin aventura, Berbecii sunt plini de romantism

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Luna plina a lunii august 2019 are loc pe 15 august in zodia Varsatorului si este numita in unele culturi “Luna plina a sturionului” pentru ca acest tip de peste poate fi prins mult mai usor in aceasta luna si sub aceasta influenta astrala. Totodata, Luna plina de august se mai numeste in alte culturi Luna rosie, Luna porumbului verde sau Luna cerealelor. Urmatoarea lunatie are loc pe 30 august cand ne asteapta o noua Luna noua ce are loc in Fecioara. Dealtfel, luna august este singura luna din an cu 3 lunatii : 2 Luni noi si o Luna plina !

HOROSCOP. Lunile pline sunt perioade cu emotii crescute si sentimente chiar coplesitoare, bune ocazii de a vedea de ce avem nevoie sa ne debarasam ca la o curatenie generala. Totusi, cu o Luna plina in semnul de aer Varsator, aceasta va avea o energie mai usoara. Pe de alta parte insa, exista destul de multa energie de foc asociata cu aceasta Luna plina pentru ca Soarele, Venus si Marte sunt toate trei in Leu si in opozitie cu Luna.

HOROSCOP. Lunile pline au renumele de a crea tensiune dar este o tensiune constructiva: fie vom face alegeri fie vom primi oportunitati pentru a putea cantari si elibera ceva, desprinzandu-ne de ce nu ne mai serveste.

Fiind vorba acum de Varsator care inseamna comunitati, prietenii, viziuni pentru viitor, sa ne pregatim sa privim diferit si sa eliberam, poate, vechi prietenii sau planuri si obiective care nu se mai aliniaza cu cine suntem, creand astfel spatiu esential pentru noi prietenii si noi vise care vor umple acel loc. Putem si primi un fel de echilibru intre dorinta de a fi liderul unui grup si autoritatea de care avem nevoie ca sa fim parte din acel grup.

HOROSCOP. Ce energii afecteaza aceasta Luna Plina: Exista o conexiune benefica intre aceasta Luna plina si Soarele aflat foarte aproape de Venus in Leu, fapt ce creaza o caldura si o stare iubitoare asociata cu aceasta lunatie de august. Putem primi provocarea de a vedea cum stam cu echilibrul dintre timpul petrecut cu persoana iubita si timpul petrecut cu prietenii. Dupa ce ne dam seama ce obiceiuri avem de eliberat pe aceasta tema, vom simti un sentiment de mare aliniere si usurinta sufleteasca.



HOROSCOP. Iata influenta Lunii pline de august 2019 in Varsator pentru fiecare zodie:

HOROSCOP. BERBEC

Luna plina de august in Varsator are loc in sectorul tau despre romantism si prietenii, cerandu-ti sa gasesti un echilibru intre timpul petrecut pe plan personal intim cu persoana draga si cel cu prietenii si cu comunitatile de care apartii. Poti fi pus in situatia de a elibera ori una ori alta sau de a gasi un mod de a face compromis, ceva ce nu e usor pentru un Berbec. Nevoia ta de socializare poate isca un conflict intre aceste doua planuri pentru ca pe de-o parte simti nevoia de intimitate (influenta lui Venus) in cuplu pe de alta faci planuri cu grupurile (influenta Varsatorului). Tinteste sa ai claritate ce vrei cu adevarat.

HOROSCOP. TAUR

Luna plina de august in Varsator are loc in sectorul tau de cariera si te poti simti motivat sa faci pasi sustinuti spre viitor muncind la proiecte profesionale si promovandu-ti sau dezvoltandu-ti abilitatile. Cu alte cuvinte, viata ta profesionala pare sa preia fraiele. Insa nu este chiar asa pentru ca opozitia facuta cu Venus face sa simti si un puternic imbold de a fi cu familia si viata de acasa. Venus e coordonatorul tau si ii simti influenta mai puternic si se poate sa vrei sa iti limitezi munca si sa alegi timpul pentru acasa. Ai de rezolvat acest tip de conflict care te trage in doua directii, ca sa poti satisface ambele. Pana la urma, nu ai cum sa te lafai intr-o viata buna acasa daca nu muncesti sustinut pentru asta. Nu lasa tensiunea sa se transforme in conflict adanc si gaseste solutii fara sa fii incapatanat.

