HOROSCOP special. Marte intră în Leu, 1 iulie – 18 august 2019. Transformări uriașe pentru zodii. Berbecii ar putea să devină părinți, Taurii se mută în casă nouă

HOROSCOP. Marte, zeul sexual al astrologiei si luptatorul curajos se muta in zodia LEU de la 1 iulie si va sta aici pana pe 18 august, punandu-ti inima pe foc si transformandu-te in 7 saptamani intr-o alta versiune a ta ! Marte in Leu are loc in timp ce suntem in energia celor 2 eclipse puternice ale verii din 2 iulie si 16 iulie – care aduc finaluri, noi inceputuri, schimbari necesare rezultate din accelerarea timpului – dar si o data cu cinci planete retrograde, deci influenta sa este ajustata de ce se intampla specific in Cosmos acum. Este un tranzit lung care, folosit in sensul sau benefic, te va ajuta sa realizezi foarte multa munca eficienta si proiecte importante. Dar are si un revers de care trebuie sa fii constient !

HOROSCOP. Marte – planeta energiei si motivatiei de a actiona, impulsului sexual, confruntarilor, curajului, este timp de doi ani pe rand in fiecare din cele 12 zodii aproximativ o luna si jumatate. Marte iese din emotionalul Rac unde nu a fost in maximum sau de putere pentru ca Marte e agresiv, impulsiv si fortos si a fost nevoie sa se pondereze in casnica si sentimentala zodie Rac si sa dea din energia sa pentru domeniul emotional de care raspunde Racul.

HOROSCOP. Marte este planeta asumarii si determinarii, fiind (impreuna cu Soarele) testosteronul zodiacului. In functie de zodia in care se afla, ne va face puternici confruntari si actiuni sau mai retrasi, doar privind confruntarile si actiunile altora. Marte ne releva si ce ne motiveaza cel mai mult in actiune, in functie de zodia in care se afla. Marte in Leu descatuseaza o energie extrem de puternica, tipul de energie care ii face pe boxeri sa dea lovituri decisive invingatoare, insa este asa de puternica incat poate omori pe cineva!

HOROSCOP. Energia aceasta nu e doar fizica, ci si verbala si energetica. Marte in Leu este cea mai puternica asociere de energie si de vointa emotionala care poate exista ! De aceea este si un semnal de alarma sa fim constienti cum folosim aceasta energie ! Cu Marte in Leu, nu suporti sa ti se spuna ca nu poti face ceva pentru ca esti in stare sa faci in cateva zile sau ore, asa de mare este egoul aici care pur si simplu nu intelege cuvintele “NU POT”. Nu vrei sa nu poti ceva in acest tranzit, deci mare atentie !! Daca nu ponderezi uriasul ego al Leului cat timp este gazda unei planete asa de razboinice precum Marte, poti avea probleme. Una este sa fii increzator in sine cand actionezi si alta sa fii un maniac al egoului !



HOROSCOP. Marte in Leu pentru : Berbec

Iulie va fi o luna de trait in bucurie, trait mare, trait intens chiar dramatic in senul bun al cuvantului, Berbecule ! Lasa-ti animalul interior de distractie sa iasa si sa se joace. Avanta-te in hobbyuri, distreaza-te si bucura-te de iubire si de sex in maniera ta naturala spontana. Este un timp bun sa incerci sa faci un copil sau sa petreci timp de calitate cu copiii tai. Creativitatea ta este pe cale sa primeasca o portie uriasa de energie noua, deci daca exista un hobby pe care vrei sa il transformi in ceva mai mult sau o noua activitate profesionala creativa pe care sa o dezvolti, acum este timpul.

HOROSCOP. Marte in Leu pentru: Taur

Siguranta este un lucru mare si important pentru tine si a sosit timpul sa iti consolidezi castelul. Picteaza-ti gradul, securizeaza-ti perimetrul si dezvolta orice te inspira in casa si familia ta. Caminul si familia, pamantul, proprietatile si aspectele imobiliare, mutat in casa noua, munca indeaproape cu un parinte sau activitati de renovare primesc toate unda verde si energie intensa de sustinere pana pe 18 august. Este o perioada buna sa iti consolidezi fundatia, sa pui trecutul la culcare, sa te conectezi cu sursa ta creativa si sa zburzi in peisajul tau interior construit cu imaginatia!

