Horoscop special: Marte intră în Pești, 13 mai – 27 iunie. Berbecii își fac timp pentru ei, Balanțele muncesc mult

S-a schimbat directia karmica cosmica, prin schimbarea pozitiei Nodurilor Lunare, punctele de eclipsa pe axa Gemeni-Sagetator ; Jupiter, Pluto, Saturn si Venus vor fi retrograde peste acest nou tranzit al lui Marte. Aceasta planeta definita prin „A FACE”, raspunzatoare de energia noastra de a actiona, intra in ultimul dar cel mai complex semn zodiacal, in mutabilul Pesti, acolo unde nu prea este in … apele sale. Aparent. Insa exista ceva bun pe care combinatia Marte si Pesti ni-l aduce.

Marte este planeta actiunii, energiei si pasiunii aprinse.

Acest corp ceresc se afirma pe sine insusi, atat este de puternic, dar pana la urma depinde si el de semnul zodiacal pe care il tranziteaza ca sa determinam cum anume si de ce aceasta planeta impulsioneaza actiunile. Marte este zeul razboiului si este simbolul puterii si exprimarii pline de incredere.

Marte este planeta ce ne da energia fizica pentru actiune si pasiune. Este acea forta care te impinge inainte sa actionezi si sa reactionezi, sa iei initiativa, sa faci miscari curajoase si sa conduci dupa propriul tau exemplu. Energia sa este intensa si poate fi atat pozitiva cat si negativa. Marte te poate face romantic pasional dar si un sclav al simturilor. Te poate face viteaz dar si violent, un razboinic dar si un ingrijorat.

Energia acestei planete este agresiva, excitanta si super competitiva. De fapt, te poti gandi la Marte ca la un barbat macho tipic sau ca la Xena printesa razboinica a Cosmosului!

Horoscop. Ce inseamna Marte in Pesti 2020

In Pesti, zeul razboiului nu mai este chiar asa de razboinic sau impulsiv, din contra. Pe durata acestui tranzit, multi dintre noi ne putem simti mai putin motivati, mai ambigui in fata deciziilor. Pestii sunt semn mutabil cu o energie incredibil de complexa; majoritatea ne putem simti ca si cum suntem trasi in mii de directii diferite care fac procesul de decizie si actiune mult mai dificil.

Marte in Pesti insa are partea buna ca este romantic, un visator si un idealist, deci la fel vom fi si noi. O data patruns in apele adanci si in lumea pestilor, zeul razboiului devine complex si evaziv.

Marte in Pesti are nevoie sa fie inspirat ca sa actioneze, fie de imaginatie, de interventie divina sau de iubirea neconditionata!

In acest tranzit mistic, vom actiona din dorinte spirituale si emotionale, nu din impulsurile puternice de a ne implini dorinte capricioase. Vedem diferenta? In plus, energia Pestilor este cu compasiune si fara egoism, deci ne va fi usor sa facem actiuni punand pe altii inaintea noastra. Poate ca tranzitul pare plictisitor sau cu slabiciuni din punctul unora de vedere, comparativ cu cat este Marte de puternic in alte zodii!

Insa este o energie potrivita pentru noua etapa de iesire din izolare si reconectare cu oamenii pe care ii stim si iubim! Iar Universul stie mereu ce sa ne dea cel mai potrivit!

Partea luminoasa a acestui tranzit este ca el ofera momente magice artistilor, visatorilor, poetilor.

Colectivitatile vor fi conduse de visele lor pentru a actiona, de intuitie si de taramul subconstientului, pentru ca apele Neptuniene ale Pestilor inoata in empatie, iubire si unime universala.

Ati auzit expresia “lasa-te sa curgi o data cu fluxul”? Despre asta este vorba cu Marte in Pesti. Sa ne lasam asa pentru ca avem nevoie!

Partea confuza a acestui tranzit este ca poti primi foarte multe mesaje intuitive din visele tale care sa te trimita la actiune, facandu-ti procesul de alegere destul de dificil. Insa nu te teme sa te lasi scufundat in adancimile incantatorului Pesti.

Foloseste acest tranzit cu intelepciune si lasa-ti sufletul sa te calauzeasca!

Horoscop. BERBEC

Daca detii secrete, vei avea scopurile confuzate iar activitatile cu scop ascuns iti vor bloca progresul acum. Nu te afli in perioada cea mai puternica si eficienta de a actiona in lumea exterioara, dar este un timp excelent pentru timp pentru tine insuti, tu cu tine, in care sa iti lasi imaginatia si creativitatea sa pluteasca in apele Pestilor si sa te implici in directii spirituale. De ce sa nu te bucuri de participarea un eveniment spiritual, de suflet?

Horoscop. TAUR

Acesta este un timp pentru socializare intensa cu implicare in grupuri, cu prietenii si implicari sociale care iti ocupa mult timp. Fii atent la discutii contradictorii si neintelegeri cu toata aceasta energie ciocanindu-ti la usa. Este si o perioada excelenta in care sa lucrezi concret spre visele tale si sa faci progrese in proiecte colective.

