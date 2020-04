HOROSCOP special. Marte și Saturn se reîntâlnesc în Vărsător după 26 de ani. Fecioarele trebuie să se abțină de la exagerări, Peștii își pierd perspectiva

HOROSCOP. De acum si pana pe 12 mai – cat sta Marte cel energic in Varsator, nevoia de a coopera pentru binele comunitatii de care apartinem va fi mai urgenta ca niciodata pentru ca asta inseamna Varsatorul iar Marte aici ne va impinge sa si facem ceva, nu doar sa gandim.

HOROSCOP. Insa fix a doua zi dupa ce Marte ajunge in Varsator se intalneste aici cu cealalta planeta de forta, Saturn, batranul lord al restrictiilor si responsabilitatilor, instalat pana in 2023 aici din 22 martie.

HOROSCOP. Acest aspect a avut loc ultima data aici in 1994 si este foarte important nu doar pentru ca vorbim de Marte impulsivul si Saturn restrictivul dar pentru ca are loc la 0° in Varsator, adica unghiul mult anticipat unde va avea loc conjunctia Jupiter-Saturn in decembrie 2020.

HOROSCOP. Efectul combinatiei dintre Marte si Saturn ce sunt in conjunctie in ultima zi a lunii martie va tine pana spre 19 aprilie 2020. Fiecare zodie va fi impactata intr-un fel sau altul. De ce ?

HOROSCOP. Marte este o arma, chiar de razboi, iar Saturn este un metal greu. Marte este planeta actiunii impulsive, a razboiului, conflictului, violentei, energiei militare, a furiei, maniei, razbunarii, accidentelor, focului. El conduce armata, politia, medicii, chirurgii.

HOROSCOP. Saturn este planeta sigurantei, a precautiei, a masurilor de preventie, a aspectelor de securitate, a solutiilor pentru frica, anxietate, pierdere, suferinta, saracie si dificultate. Iar solutiile vin din rabdare, munca si restrictii de respectat.

Marte are o energie razboinica ce poate produce anxietate. Planeta discernamantului Saturn vine cu o energie rece, calculata, detasata, total opusa infierbantatului si impulsivului Marte si deci va tempera din focul martian, dandu-ne si noua abilitatea de a ne mai racori si tempera si de a aplica unele reguli si intelegeri care sa functioneze bine pentru toti ce implicati (Varsatorul). Chiar daca te afli intr-o competitie (Marte) si urmezi reguli ca sa castigi, muncind din greu (Saturn), victoria va fi mai dulce daca o impartasesti cu altii (Varsatorul). Asa functioneaza aceasta energie mixta. Sa profitam de ea, asadar.

Marte in conjunctie cu Saturn ne da determinare puternica de a sustine eforturile de depus ca sa obtinem obiectivele. Intrucat intalnirea lor este in Varsator, devine evident ca obiectivele sunt spre comunitate si binele ei, spre o noua viziune de viitor. Dorintele impulsive dictate de Marte vor fi influentate pozitiv de disciplina si rabdarea pe care Saturn ne-o da si de inclinarea de a munci cu spirit etic!

HOROSCOP. La inceput, datorita influentei lui Marte, energia se poate simti prin valuri de furie, resentiment sau nevoie de razbunare. Insa daca canalizam energia in munca fizica sustinuta facuta cu rabdare, asa cum ne ajuta Saturn, vom transmuta energia spre realizari pozitive si productive.

HOROSCOP. Sa evitam sa fim lenesi, comozi si ignoranti pentru ca vom simti frustrari si dificultati, nefiind o atitudine pe placul lui Saturn. A nu lua initiativa, a nu face nimic va duce spre acumulari mai mari de frustrari pana la un nivel periculos.

NU este indicat sa avem atitudini si actiuni razboinice pentru ca exista pericole daca ne asumam aceste riscuri. Ramai acasa, munceste intens cu rabdare si intelepciune pentru binele comun, pentru un viitor nou, mai bun, deci foloseste aceasta energie puternica si determinata intr-un mod constructiv si creativ.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Cu asa de multe grupuri virtuale care se formeaza si exista acum, ai putea fi tentat sa sari impulsiv in fiecare dintre ele ca sa iti tii persoana nelinistita ocupata cu ceva pe durata acestei carantine globale. Dar impacientatul Marte, coordonatorul tau, se intalneste cu lentul Saturn in sectorul tau 11 ce tine de comunitate si mesajul este : trebuie sa iei orice implicare in acest domeniu foarte in serios!

Cea mai buna practica pentru tine este sa testezi apele de cateva ori inainte sa te arunci spre orice subiect ce iti trezeste interesul si implicarea in comunicare si comunitate. Si deasemenea, citeste cu rabdare si atentie orice document chiar si pana la randurile cele mai marunt scrise. S-ar putea sa nu fii chiar asa de pregatit sa iti asumi responsabilitati care vin laolalta cu angajamente in care vrei sa te bagi. Exista si situatia inversa, daca ai deliberat prea mult sa iei o decizie, de acum vei putea sa te hotarasti si sa te implici pentru ca determinarea lui Marte te va ajuta sa actionezi.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

ca este posibil sa existe anumite frustrari in domeniul dezvoltarilor de cariera incepand de acum datorita acestei celebre conjunctii ce nu a mai avut loc in Varsator din 1994. Demonul vitezeri Marte si maestrul lentorii Saturn se aliniaza in sectorul tau 10 ambitios, facandu-te sa simti ca si cum esti cu un picior pe frana si cu altul pe acceleratie.

Esti pregatit sa te implici si sa treci activ la treaba de afaceri, dar oamenii implicati pot fi reticenti sau chiar fara chef si vlaga cand trebuie semnate contracte sau facut munca de rigoare. Poate ca este nevoie sa recapitulezi, sa le rearati care sunt beneficiile chiar si in aceste vremuri ciudate. Nu fii descurajat daca nu vei auzi din prima raspunsul afirmativ. Afla cu rabdare care sunt preocuparile, retinerile, fricile lor si vezi daca poti sa le reduci temerile cu dovezi rationale concrete, nu doar cu proiectii sau cu vorbe amabile de incurajare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.