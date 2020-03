HOROSCOP special. Mercur a ieșit din retrograd. Gemenii devin echilibrați, Vărsătorii au parte de o schimbare norocoasă

HOROSCOP. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de post-retrograd, deci ne putem astepta ca unele comunicari sa fie in continuare haotice.

HOROSCOP. Aceasta etapa are loc in Varsator si dureaza intre 9 si 29 martie.

HOROSCOP. Vom comunica prin lentilele specifice Varsatorului si vom fi impactati de idealurile Varsatorului, abordand o perspectiva mai detasata, astfel incat aceasta etapa post retrograda ar trebui sa se simta mai usoara asupra noastra. Putem solutiona probleme cu mai multa claritate iar solutiile vor tasni mai repede decat cand Mercur era in Pesti, zodie cunoscuta pentru stilul evaziv.

HOROSCOP. Sa folosim perioada post-retrograda, adica toata luna martie, pentru a ne uita mai in amanunt la actualele conexiuni pe care le avem. Situatii si relatii vor continua sa fie in revizuire iar noi vom decide cum sa mergem mai departe cu ele.

HOROSCOP. Este important sa avem in minte faptul ca unele situatii se pot accelera dar tot nu in ritmul lor natural. Inca exista o inertie de incetineala pana cand totul sa aiba viteza fireasca. De aceea este important sa avem rabdare unii cu altii sau cu propria persoana cel putin pana pe 29 martie. Si da, foste interese amoroase pot continua sa reapara in aceasta luna. Atunci cand Mercur va reveni in fix aceeasi pozitie din care a retrogradat, deci pe 29 martie, iar umbra post-retrograda se va incheia oficial, atunci va incepe progresul real pe care il asteptam.

HOROSCOP. Si mai important, atunci va fi momentul in care vom rasufla usurati la nivel colectiv, cand vesti bune vor circula, cand informatia va trece de la unii la altii fara a crea panica, confuzie, frica.

HOROSCOP. Iata ce inseamna iesirea lui Mercur din primul sau retrograd 2020 pentru zodii:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Sfarsitul primului Mercur retrograd te va inspira sa rupi zagazurile de energie precum un campion la curse. Mintea ti s-a tot invartit in cercuri pe subiecte pe care mai bine le lasai balta. In loc sa iti pierzi mintile cu ingrijorari, mai bine lasa totul sa se rezolve de la sine. Ingrijorarea nu a rezolvat vreodata vreo situatie. Sursa binevoitoare a Universului se va descurca pentru tine cu aceste subiecte. O zona de viata care a stat sub inertie si stagnare pana acum va primi un aer proaspat si nou. Inspira adanc. Ceva bun se va intampla sub suprafata.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

O decizie importanta trebuie luata de catre tine. Ai facut treaba buna cat a fost Mercur retrograd facand cercetari si cautand sfaturi din surse intelepte. Procesul acesta te-a ajutat sa dezvolti o conexiune mai buna cu sursa ta interna de intuitie. Fa tot ce poti ca sa fii mai relaxat. Fa ce se simte cel mai bine in inima ta si nu conteaza ce spune mintea. Incet incet, ceea ce parea complicat si inconfortabil se va rezolva usor si amical. O noua directie pe care o contempli va capata sens perfect.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ti-ai cautat tot felul de surse creative ca sa iti faci viata mai putin complicata. Este uimitor ce ai descoperit despre tine insuti. Revenirea lui Mercur direct te va ajuta sa echilibrezi toate portiunile dispersate din viata ta. Va pune capat increderii tale de sine oscilante. Tot ce era vag si inadecvat va capata claritate de cristal. Vei vedea cum sa procedezi intr-un anumit subiect. Totul va capata, brusc, sens perfect. Pana la urma vei reusi sa iti atingi si un scop important pentru independenta si puterea ta.

