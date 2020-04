Horoscop special: Mercur în sfârșit în Berbec. Se schimbă total ce gândim!

Nu e nimic rau cu Mercur in Pesti dar e confuz.

Mercur are o energie pragmatica si mentala, Pestii sunt cu capul in nori si in lumea lor. Combinatia e provocatoare si am simtit pe pielea noastra : multe informatii ce se bat cap in cap, multa gandire confuza.

Mercur in expansivul Berbec intre 11 si 27 aprilie 2020 inseamna ca este timpul sa rostim exact ce gandim pentru ca Berbecul nu se incurca de detalii, iar ritmul urmatoarelor saptamani va fi alert la acest capitol!

Aceasta energie dintre cei doi este despre deschiderea larga a liniilor de comunicare, avand incredere de a vorbi orice cu oricine. Un pericol al tranzitului este si sa vorbim fara sa gandim chiar fara sa ne dam seama ca am ofensat pe cineva pentru ca Mercur e rapid iar Berbecul agresiv. Din fericire insa, chiar si cu aceste atentionari, acest tranzit adduce sclipirea sa brilianta de care avem nevoie pentru ca ne face sa avem pasi urmatori, sa iesim din stagnarea mentala si din confuzia informationala in care baltim de peste 2 luni.

Mercur este cea mai mica planeta din sistemul nostru solar dar si cea mai rapida, avand nevoie de doar 88 zile sa orbiteze Soarele.

Insa pe cat de mica si rapida este, pe atat e si incredibil de puternica. In mitologia romana, Hermes, adica Mercur, este cel mai destept zeu din Olimp. El era mesagerul permanent, translatorul si interpretul. Toti zeii depindeau de el pentru tot felul de informatii.

In astrologie, Mercur reprezinta comunicarea de orice fel, tiparele noastre de gandire, ratiunea, adaptabilitatea, transportul pe distante scurte. Mercur e coodonatorul Gemenilor si Fecioarei.

Acest parteneriat dinamic dintre Mercur si Berbec semnaleaza o perioada in care cu totii simtim o mai mare nevoie sa gandim si sa vorbim NOU, DIFERIT si CURAJOS.

De ce ? Pentru ca vrem ceva nou, ne-am saturat sa tot rulam aceleasi veci ganduri si vorbe. Berbecul inseamna prin excelenta noul, obtinut chiar impulsiv.

Nu ar trebui sa ne mire daca de acum comunicarea va deveni mult mai puternica si directa, pentru ca Berbecul cel curajos este cunoscut pentru modul sau de exprimare pur, direct si plin de entuziasm.

Pentru ca Mercur este planeta gandirii si Berbecul este zodia care FACE, cuvintele tind sa iasa din gura in clipa in care sunt gandite. Este un timp in care ne vom exprima pasiunile mult mai intens decat uzualul. Mercur in Berbec ne deschide spre concepte si perspective noi care nici nu ne treceau prin cap inainte.

Berbecul, primul semn din zodiac, este un adevarat lider ce se duce cu curaj acolo unde nu a mai fost nimeni inainte.

Aceasta combinatie cosmica este despre a impinge limitele si a trezi imaginatia ca sa ne deschidem spre o noua lume de posibilitati.

Berbecul nu asteapta pe nimeni, deci acum mintea ne va fi mai nelinistita si nerabdatoare. Nu vom mai sta pe loc, nu vom mai reauzi in cap aceeasi banda, vom schimba totul si vom merge inainte.

Mercur in Berbec este grozav si pentru ca ne deschide liniile de comunicare si ne da incurajarea de a spune exact ce gandim si simtim. Berbecul este semnul pentru EU, deci propria persoana trece pe primul loc. Totusi, dorinta de a spune brusc tot ce gandim pentru beneficiul personal poate fi o problema in situatiile unde e mai multa nevoie de cooperare, compromis si sensibilitate – caracteristici care nu prea sunt ale Berbecului.

Sa avem incredere ca vom trece peste situatiile delicate cu bine, sa ne folosim de aceasta energie pe care o avem o data pe an, Mercur in Berbec aproape o luna, ca sa fim mai curajosi si inovatori, sa primim valuri de inspiratie cu care sa gandim ma usor solutii la probleme vechi ce ruleaza de prea mult timp in mintile noastre.

Prinde si tu aceasta inspiratie de 3 saptamani pentru ce ai de rezolvat!

Iata cum este influentata fiecare zodie de energia puternica a lui Mercur in Berbec 2020:

BERBEC – CREIERUL ITI E IN FORMA BUNA

Mintea si creierul tau sunt in forma buna cu Mercur tranzitand zodia ta, deci nu iti pierde timpul cu jocuri de sah sau table. Da, Mercur iti ajuta logica si memoria dar nu ai nevoie de asta pentru ca tu ai oricum memorie buna, logica buna si abilitati analitice de exceptie. In schimb, foloseste aceste calitati intarite de Mercur ca sa scrii ceva deosebit, un articol, un eseu. Inventeaza un produs nou mai bun sau imbunatateste-ti un stil de lucru. Trebuie sa alegi si sa decizi care sarcina este mai importanta pentru tine, apoi focuseaza-ti atentia, cu intensitate, pe aceasta!

TAUR – GANDESTE PENTRU TINE!

Aceste trei saptamani cu Mercur in Berbec iti sunt esentiale ca sa gandesti pentru tine insuti. Esti un Taur curajos care nu concepe sa fie jucaria nimanui, fie el sef, parinti, partener. Esti o zodie care stii sa te iubesti si sa te cunosti prea bine, ai multe avantaje, deci daca actionezi conform cu ce gandesti tu iti va fi cel mai bine, nu conform asteptarilor altora. Asa vei avea o stare mai buna de implinire si vei castiga si respectul altora. Deci, actioneaza ca un lup singuratic! Este cea mai buna optiune pentru tine in acest tranzit.

