HOROSCOP special. Mercur în Fecioară, 29 august – 14 septembrie. Impact puternic asupra zodiilor! Feciorele strălucesc, Săgetătorii au succes în carieră

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Nu poate fi pus la indoiala faptul ca sezonul Fecioarei este unul din cele mai ocupate ale anului. Fie ca te ocupi de revenirea la scoala sau ai ritm agitat la munca, cu siguranta ca simti vibratiile harnicei si neobositei Fecioara in aer ! Au fost zile pentru distractie gratie romanticului si iubitorului de viata Leu, insa Fecioara detine suprematia momentului si ne influenteaza nu doar prin prezenta Soarelui aici, ci in acest an de 4 ori mai tare !

HOROSCOP. Intre 29 august si 14 septembrie 2019, Fecioara va gazdui si planeta sa coordonatoare Mercur, responsabila de comunicare, gandire, tehnologie si calatorii. Mercur a trecut prin 12 zodii si multe perioade retrograde inainte de a reveni din nou acasa in Fecioara. Mercur este extrem de fericit atat in Fecioara cat si in Gemeni, cele doua zodii pe care le conduce, insa aici in Fecioara este si exaltat, ceea ce inseamna ca energia sa functioneaza foarte bine, cel mai bine !



HOROSCOP. Mercur este a patra planeta care intra in aceasta zodie, dupa Marte, Venus si Soare. Acestei reuniuni de zile mari i se alatura si Luna Noua tot in Fecioara de joi 30 august, poate cea mai benefica Luna Noua din 2019 !

Mercur ghideaza cum gandim. Ne conduce ideile, felul in care procesam informatia si cum comunicam cu altii. Intrucat Fecioara este o zodie mentala care exceleaza in precizie si spirit practic, Mercur in Fecioara poate fi o perioada incredibil de productiva pentru toata lumea, mai ales daca ne lasam cuprinsi de partea buna a acestui tranzit si nu de “defectele” sale.

Fecioara este zodia perfectionismului si are cele mai analitice tendinte din tot zodiacul. Este despre dorinta de a avea eficienta 100% si deseori si reuseste asta. Mercur vine cu comunicarea sa eficienta, gandirea intelectuala si focusul mental impecabil, deci ce combinatie mai potrivita putem gasi pe aceste subiecte folositoare progresului nostru ?

HOROSCOP. Invatatul, predatul, vorbitul sunt mai usoare cu aceasta energie, desi stilul de comunicare este mai sec si fara imaginatie. Tactul nu este punctul forte al Fecioarei si nu e nici cea mai incitanta perioada din an pentru viata sociala infloritoare. Insa ultra-productivitatea acestui tranzit si dovada ca munca sustinuta te duce departe compenseaza lipsa distractiei ca pana acum.

HOROSCOP. Aceasta energie insa trebuie gestionata echilibrat. Fiind foarte multe de facut si dorind sa le facem si sa avem rezultate, e nevoie de abordarea unul cate unul si zi dupa zi, ca sa actionam si avansam metodic si cu sens, tinandu-ne sub control tendinta de multi-tasking ce poate duce la epuizare fizica si mentala. Din pacate, e usor sa te pierzi in detalii in aceasta perioada, deci reaminteste-ti sa iei pauze dese si sa ramai conectat cu imaginea mare, de ansamblu, ca sa poti munci usor si eficient.

HOROSCOP. Te poti astepta sa ai mintea mult mai brici, vorbele sa iti fie precise si sa comunici eficient cu ceilalti. Nu esti interesat acum in dulcegarii de rostit ci de vorbe direct si la obiect.

Puterea de a aduna tone de informatii, a le filtra si analiza creste foarte mult iar progresul este ca si asigurat, cu conditia sa nu fii frustrat ca in acest timp energia distractiei se diminueaza considerabil.



HOROSCOP. MERCUR in FECIOARA 2019 pentru BERBEC

Acest tranzit iti sustine cele mai inovative idei pentru proiectele tale de munca. Cu cat crezi mai mult in viziunea ta, cu atat mai clara ea devine iar Mercur si Fecioara te asigura de asta. Perioada pana in 14 septembrie iti permite atat sa obtii prin munca ta ceea ce iti aduce satisfactie cat si sa schimbi ce nu functioneaza. Ai incredere in ghidarea venita prin instinctele tale.

HOROSCOP. MERCUR in FECIOARA 2019 pentru TAUR

Acest tranzit te seteaza pentru schimbari pozitive. Pana in 14 septembrie, ai o fereastra de timp ce te incurajeaza sa iti exprimi creativitatea in munca ta pentru a avansa foarte mult, insa totusi sa o faci in moduri practice si aplicabile. Asuma-ti riscuri care iti sustin cresterea si ajuta-te sa rupi angajamente in care ai jucat inconstient dupa reguli care nu te mai ajuta sa evoluezi.

