Horoscop special: Mercur în Gemeni, 11 mai – 28 mai. Taurii descoperă lucruri interesante, Leii au parte de strălucire în viața socială

Aceasta miscare este valoroasa si pe fondul schimbarii axei Nodurilor Lunare din Rac-Capricorn in Gemeni-Varsator. Nodul Nord, cel ce indica directia de soarta spre care ne indreptam, este de acum in Gemeni pana in 2022, deci cu Mercur tot aici, lucrurile se pot precipita.

Cand Mercur se instaleaza in Gemeni ii prieste – ca oricui ce ajunge acasa dupa o lunga calatorie – si pentru noi se deschide brusc o usa cosmica favorabila pe sectorul de care raspunde aceasta planeta.

Suntem ajutati sa avem mintea foarte agila, vigilenta, clara, obiectiva si flexibila. Este un timp in care, daca suntem curiosi si deschisi, putem ajunge departe, dar in care trebuie sa fim si atenti la potentialele pericole rezultate din vorbitul si barfitul excesiv doar de dragul vorbelor.

Mercur este prima planeta de la Soare si cea mai mica planeta din sistemul nostru solar, ca sa nu mai vorbim ca este cea mai rapida, avand nevoie de doar 88 zile sa orbiteze Soarele. Insa pe cat de mica si rapida este, pe atat e si incredibil de puternica, cu influenta mare asupra noastra. In mitologia romana, Hermes, adica Mercur, este cel mai destept zeu din Olimp. El era mesagerul permanent, translatorul si interpretul. Toti zeii depindeau de el pentru tot felul de informatii.

Calatoria lui Mercur prin zodia fixa si incapatanata a Taurului a fost pe alocuri o provocare pentru aceasta planeta.

Din fericire, cand Mercur este intr-una din zodiile pe care le coordoneaza (Gemeni si Fecioara), este in maximul sau de putere. Cum se schimba aceasta energie, de la Mercur in Taur la Mercur in Gemeni, si noi vom simti diferenta. Mentalitatea ne devine mai jucausa si spirituala, dorinta de socializare mult mai intensa. Rutinele si tiparele confortabile din ultimele saptamani ne par bolovani de gat acum si avem nevoie de mai multa varietate a vietii, sub orice forma ar veni ea.

Mintea ne devine mai agera si flexibila si ne face sa fim mult mai spontani in alegeri, ajungand sa traim experiente noi extraordinare.

Mai mult ca orice, Mercur in Gemeni creaza nevoia pentru stimulare mentala ce poate fi satisfacuta doar prin a invata lucruri noi si a ne conecta cu alti oameni fie ei si excentrici si foarte diferiti decat ce am avut parte, fiind deschisi si spre tot felul de flirturi ciudate.

Mercur este rapid si va sta, iata, doar 17 zile in Gemeni inainte de a se muta in Rac in 28 mai. In acest scurt interval de timp sa ne asteptam la schimbari in ceea ce priveste gandirea extrem de rapida, vorbit mult si multe sarcini pe care le putem stapani in acelasi timp pentru ca ne duce mintea si suntem mai destepti.

Mercur in Gemeni are o energie de cameleon, adaptandu-ne sa navigam prin orice situatie, transformand orice in avantajul propriu pentru ca ne vin idei spontane in acest sens.

Cu asemenea adaptabilitate mentala si rasuciri de la o clipa la alta in functie de situatie, nici nu e de mirare ca ne putem trezi ca viata ni se schimba de la o ora la alta!

Care sunt atentionarile acestui tranzit? Sa fim totusi atenti. Caracteristicile de umbra ale Gemenilor – superficiali, cu doua fete, aerieni – pot iesi la iveala mai puternic cand Mercur este in acest semn in urmatoarele saptamani. Acum devine foarte usor sa vorbim doar de dragul de a vorbi, ceea ce nu e cel mai bun lucru intotdeauna. Mercur in Gemeni este asa de ahtiat dupa conversatii incat usor ne poate impinge sa inventam povesti sau sa participam la barfe doar ca sa ne mentinem in mijlocul conversatiilor.

Mintea deschisa a Gemenilor este grozava sa ne ajute sa vedem toate fatetele unei situatii si sa intelegem si perspectiva altora, dar este si cunoscuta pentru ca se comite foarte greu la propria sa opinie, aderand dupa cum bate vantul si interlocutorul.

Sa folosim aceasta puternica energie a lui Mercur in Gemeni pentru ce aduce ea cel mai bun – desteptaciunea, un mare simt al umorului – in loc sa ne scufundam in superficialitatea ce ne poate caracteriza.

Iata cum este influentata fiecare zodie de energia lui Mercur in Gemeni 2020:

Horoscop. BERBEC

Mercur in Gemeni te ajuta cu entuziasmul de a-ti duce planurile mai departe, sa iti faci noi conexiuni, sa aduni multe informatii si sa primesti sfaturi folositoare. Vei fi dornic sa faci parte din mai multe cercuri sociale si bucuros sa lasi curiozitatea sa conduca drumul. Sugestia este sa echilibrezi mentalul puternic cu intuitia care este mereu acolo de veghe, chiar daca sub acest tranzit risti sa o lasi pe plan secund.

Horoscop. TAUR

Mercur in Gemeni te face sa descoperi tot felul de lucruri interesante de la tot felul de oameni, cunoscuti sau noi. Vei ajunge la descoperiri uimitoare ce te ajuta sa faci anumite schimbari in viata ta. In acelasi timp, interesul se muta destul de intens pe zona financiara si prin toate aceste contacte vei cauta si gasi noi oportunitati de a face bani. Foloseste aceste saptamani sa iti reorganizezi finantele si sa folosesti energia socializarii cu scop benefic pentru portofelul tau.

Horoscop. GEMENI

Mercur in Gemeni te face sa fii cu adevarat in elementul tau, mai ales ca si Soarele este in zodia ta. Orice idei pe care le-ai avut si la care ai visat vor deveni acum teluri extrem de tangibile. Este o perioada de mare afirmare in fata vietii daca lasi curiozitatea sa conduca liber sa iti aduca in cale multe oportunitati ce nici nu iti treceau prin minte pana acum.

