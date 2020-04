Horoscop special: Mercur în Taur, până pe 11 mai. Racii au o perioadă excelentă, Capricorni au parte de noroc în toate

Nou tranzit al lui Mercur dureaza intre 27 aprilie si 11 mai iar semnele de pamant Taur, Fecioara si Capricorn vor beneficia cel mai mult in timp ce zodiile fixe Leu, Scorpion si Varsator se pot astepta la cateva saptamani aglomerate.

Mercur este cea mai mentala planeta din ceruri, guverneaza intelectul, invatatul, gandirea si comunicarea noastra, deci felul in care gandim si vorbim este influentat de zodia in care se afla Mercur.

Cand Mercur a fost in Berbec pana pe 27 aprilie, ne-am simtit curajosi, creativi si motivati, dar si cu disponibilitatea de a fi pusi pe argumentatii daca problemele nu ieseau cum doream noi. A fost timpul pentru gasirea acelor scantei de inspiratie si sa incepem proiecte sau relatii noi. Dar Berbecul nu e cel mai bun sa urmareasca in derulare ideile grozave pe care le are !

De aceea salutam existenta Taurului care exact pe asta e bun. Acum ca Mercur este in Taur pana pe 11 mai, in aceasta zodie asezata, rabdatoare si stabila de pamant, vom putea sa renuntam la toate acele idei care nu ne mai intereseaza si sa ne ocupam temenic de cele stralucitoare si chiar sa facem ceva concret in legatura cu ele.

Acesta este un tranzit lucrativ si eficient pentru ca zodiile de pamant precum Taurul pot fi foarte bune pe tot ce inseamna munca si business de succes. Acum putem sa ne implicam in joburi noi sau in proiecte gandite cand Mercur era in Berbec si sa ne focusam atentia pe a face tot ce e de facut, fie ca ne place fie ca nu. Taurul este unul din (daca nu chiar cel mai) semnele cele mai productive, deci daca ai de facut prezentari, proiecte, lucrari profesionale, scolare, universitare sau doar sa progresezi intr-un hobby, acest tranzit te sustine 100% sa faci mult si bine totul.

Exista anumite avantaje ale acestei combinatii dintre mentalul si guralivul Mercur si senzualul si stabilul Taur, dar si atentionari.

Mercur inseamna gandire rapida, logica si ratiune si cand se combina cu sensibilul Taur, gandirea noastra devine practica, impamantata si noi suntem cu picioarele pe pamant si pragmatici. Deci sa folosim acest tranzit ca ne solidificam planurile, sa ne punem ideile la treaba pe indelete si sa semnam angajamente. Si Soarele este in Taur pana pe 21 mai, deci ne va da o mana de ajutor luminand cu razele sale ideile noastre.

Cat timp Mercur este in Taur, noi vom imprumuta in gandire si vorbire din caracteristicile Taurului si vom fi : focusati ; determinati ; realisti ; puternici ; neclintiti ; calmi ; grijulii ; senzuali.

Cu maestrul comunicator Mercur tranzitand semnul de pamant Taur, ne putem astepta sa infloreasca in viata noastra declaratiile senzuale si poetice.

Care sunt atentionarile acestui tranzit?

Putem fi cam incapatanati, tinand cu dintii la punctul nostru de vedere in toate aspectele pe care le gandim. Asta poate insemna sa nu vedem si alt punct de vedere pentru ca suntem prinsi in propria poveste si nu putem gandi in afara ei.

Lui Mercur in Taur ii place sa isi ia timp destul la dispozitie ca sa ia decizii dar este cam inflexibil cand vine vorba sa se decida sau razgandeasca.

Sa fim constienti ca putem fi prinsi in confruntari si sa nu fim in stare sa observam ca exista ajutor de a iesi din ele chiar la o intindere de mana. Vedem doar ce vedem noi (Taurul fara privire periferica) si suntem prea mandri sa cedam, sa rugam, sa fim flexibili.

Ce este bun? Sa ne asteptam la mult flirt, multa energie sexuala gandita si exprimata verbal sau in scris, cuvinte sexy care ne umplu inimile cu semnificatia lor romantica. Ne putem astepta sa primim afectiune si pupici de la mult mai multe optiuni decat credeam.

Totodata, alt beneficiu este acela ca Taurul cel practic si determinat devine energizat de Mercur si ne ajuta sa ne transformam ideile in planuri reale. Valori concrete si perspective practice vor capata semnificatii mai mari sub acest tranzit.

Nu ramanem doar in imaginatii si gandiri nerealiste, ci primim cadoul stabilitatii. Suntem acum in stare sa ne luam timp pe indelete, sa ne planificam calea si sa cream fundatii solide din care sa beneficiem pe viitor. Asa ne ajuta Taurul ca gazda a lui Mercur pana pe 21 mai.

Iata cum este influentata fiecare zodie de energia lui Mercur in Taur 2020:

BERBEC

Iata ce inseamna pentru tine acest tranzit : 1) aspectele de bani vor fi un mare focus pentru tine si 2) valoarea ta de sine va trece la analizat. Este usor sa te simti cazut daca nu realizezi asa de mult precum ai gandi, dar daca vei fi macar pe jumatate productiv pe cat doresti si gandesti, vei iesi din acest tranzit si cu bani in plus. Bonus : te vei simti mult mai bine despre tine pentru cat de multe vei realiza, deci ai incredere in energia rezistenta a Taurului ce te ajuta sa si faci ce vrei.

TAUR

La multi ani, Taurasilor ! Soarele e in zodia voastra dar si Mercur, deci vibratiile astrale sunt total in sincronicitate cu tine si te vei simti foarte bine. Gandesti mai clar, comunici mai eficient si faci tone de treburi de facut, deci acest sezon al tau iti va aduce beneficii frumoase. In urmatoarele saptamani vei vedea cum vei exprima ceea ce gandesti cu usurinta, te vei simti mult mai increzator si vei reusi sa te mentii cu capul la suprafata fara nicio problema desi ai mult de munca. Frumos !

