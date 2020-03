HOROSCOP special. Mercur revine în Pești. Fecioarele învață multe despre ele, Scorpionii se deschid

HOROSCOP. Mercur este considerat si in cadere si in exil in Pesti, deci este zodia in care este cel mai putin confortabil sa fie. De ce?

HOROSCOP. Mercur este mental si pragmatic, Pestii sunt visatori si intuitivi. Cand Mercur este in Pesti, procesele noastre de gandire devin mai vizuale, intuitive si cu imaginatie bogata. Suntem in special conectati la lumea emotiilor care ne coloreaza mult atat gandurile cat si stilul de comunicare. Banuim bine, ne exprimam prin imagini si luam decizii prin acel simt suplimentar. Suntem mult mai atrasi de informatiile care ne cresc nivelul de constiinta.

HOROSCOP. Nu este, totusi, chiar asa de rau cum poate parea la prima vedere. Pestii sunt cunoscuti pentru emotii, creativitate si intuitie, iar cu Mercur aici vom fi foarte visatori si sentimentali, cu capacitatea mentala ascutita puternic scazuta.

HOROSCOP. Vom si calatori mental in locuri minunate cat timp mentalul Mercur este nevoit sa se acomodeze din nou cu visatorul Pesti, dar nu ne va fi foarte usor sa comunicam exact ce gandim.

HOROSCOP. Darurile acestui tranzit constau in abilitatea de a ne folosi imaginatia pentru a explora o gama larga de experiente si posibilitati, insa reversul este acela ca nu vom fi in stare sa le descriem in totalitate asa cum am dori.

HOROSCOP. Asadar, desi aceasta energie nu e de prea mare folos pentru a ne conecta la ceilalti in stilul specific lui Mercur, beneficiul si recompensa vine sub forma de crestere interioara. Vei vedea lucrurile asa cum nu erai in stare sa le vezi pana acum si vei intelege concepte pe care nu le puteai compila in trecut, toate aceste schimbari ducand la o gama larga de imbunatariri in viata.

HOROSCOP. Taramul guvernat de Pesti este larg si adanc, iar cat timp acesta se uneste cu Mercur cel perceptiv, si noi vom fi norocosi sa inotam in acest vast ocean de imaginatie.

HOROSCOP. De ce este vitala imaginatia ? Pentru ca ea sta la baza oricarui viitor nou. Ce se naste in minte ca visare, dublat de o emotie minunata, este ca si lege de manifestare ca are toate sansele sa ajunga si materie, realitate.

HOROSCOP. Ce inseamna pentru fiecare zodie tranzitul Mercur in Pesti 2020?

HOROSCOP. Mercur in Pesti 2020 – BERBEC

Dintre toate zodiile, zodia ta va experimenta cea mai multa ceata a mintii in acest tranzit. Poti avea dificultate sa iti verbalizezi clar gandurile si sentimentele, iar cand totusi gasesti cuvintele sa te exprimi, poti simti ca si cum nimeni nu te aude si asculta. Ai nevoie de mai mult timp in solitudine. Mercur in Pesti este pentru tine despre a te odihni, relaxa, visa si reincerca bateriile, deci ia-o usor. Planeta mentala a gandirii si comunicarii va ajunge la tine abia in aprilie cand vei fi iar in forma maxima a creierului. Pana atunci, usurel.

HOROSCOP. Mercur in Pesti 2020 – TAUR

Te vei reconecta cu grupul tau in acest tranzit, mai mult ca inainte. Tu esti o zodie logica, practica, cu picioarele pe pamant, deci nu iti este foarte comod sub energia emotionala a Pestilor care sa iti guverneze gandirea. Cu toate acestea, paradoxal, vei avea clipe excelente in acest tranzit. Deschide-te spre prieteni, lasa-i sa stie cat de mult ii apreciezi si imprastie iubirea ! Este o perioada absolut excelenta sa iti faci prieteni noi si sa relationezi.

