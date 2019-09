HOROSCOP special. Mercur și Venus intră în Balanță 2019 în aceeași zi. E momentul să căutați frumusețea, deveniți mai atractiv

HOROSCOP. Pe 14 septembrie 2019, atat Venus cat si Mercur parasesc zodia Fecioarei unde s-au alaturat in ultimele saptamani Soarelui, Lunii si lui Marte pentru a oferi un sezon foarte intens sub energia zodiei de pamant Fecioara.

HOROSCOP In aceeasi zi, Venus planeta iubirii, relatiilor si banilor, ajunge la ea acasa in Balanta, unde va sta pana pe 8 octombrie, dar si Mercur, planeta comunicarii, a gandirii, a tehnologiei si calatoriilor pe distante scurte, intra in Balanta pana pe 3 octombrie.

Ori de cate ori aceste planete personale schimba zodia gazda, energia lor se mixeaza cu cea a zodiei respective iar noi simtim o noua influenta pe domeniile patronate de ele.

HOROSCOP Cand are loc o sincronicitate ca aceasta, ca doua planete sa intre in aceeasi zi si in aceeasi zodie, mesajul este important, cu atat mai mult cu cat tranzitul are loc la scurt timp dupa ce Luna a fost plina in Pesti.

HOROSCOP Interesant de observat este ca Mercur conduce mentalul iar Venus conduce inima, deci uniunea lor in Balanta incepand din aceeasi zi semnifica si pentru noi o perioada in care mintea si inima isi dau mana in … armonia Balantei !

HOROSCOP Ce inseamna Mercur in Balanta 2019 ?

Multa lume a avut un sezon Fecioara intens care a stors energiile din fiecare prin ritmul de munca pe multe planuri. O data cu intrarea lui Mercur in Balanta, prioritatile se schimba. Balanta este zodia relatiilor, deci viata sociala va cunoaste o inflorire evidenta. Balanta e zodie de aer, deci energia sa este despre a ne conecta cu altii. Este si un semn cardinal, deci are tendinta sa fie cea care initiaza lucruri noi. Cu alte cuvinte, aici suntem mult mai dispusi sa initiezi conversatii in loc sa asteptam sa fim cautati, suntem mult mai interesati sa abordam oamenii, chiar si necunoscuti.

HOROSCOP Balanta este zodia cea mai carismatica si plina de tact, deci poti acum sa calmezi spiritele agitate in conflicte ce au avut loc in ultimele saptamani si sa readuci armonia unde este nevoie.

HOROSCOP Mercur in Balanta calmeaza si stinge orice drama.

Daca ai spus ceva dur sau ai ranit pe cineva cat timp Mercur a fost in Fecioara (pentru ca energia Fecioarei este mai mult despre a critica si vedea defectele cuiva despre a vorbi cu tact sau a asculta si versiunea celuilalt), acum poti repara oalele sparte.

HOROSCOP Balanta este zodia relatiilor, inclusiv cele amoroase, deci te poti astepta la noi conexiuni de iubire daca esti singur, ajutat de Mercur prin comunicarea armonioasa. Daca deja esti cu cineva, foloseste limbaj mai romantic si iubitor fie verbal fie scris, iar energia dintre voi va cunoaste o aura speciala!

Atentie totusi, cu Mercur in Balanta risti sa cazi in statutul de victima pentru ca poti avea tendinta sa exagerezi, sa faci prea multe planuri sociale si relationale pe care nu vei fi in stare sa le derulezi.

HOROSCOP Da, te vei simti mult mai curajos sa te exprimi in relatii, dar e bine sa si gandesti inainte ce vrei, de ce vrei, ce faci, de ce faci.

Aceasta energie este bine sa fie folosita calitativ nu cantitativ – da, chiar poti sa iti faci 100 noi cunostinte pe termen scurt, dar nu ar fi mai inteligent sa ramai cu cateva pe termen lung ?

HOROSCOP In concluzie, cat timp folosesti acest tranzit inteligent, sa iti faci prieteni noi, sa socializezi si relationezi cu scop si cu cap, sa te bucuri de companii agreabile, vorbind cu tact, vei avea cateva saptamani remarcabile. Ai grija doar ca dorinta excesiva de socializare sa nu iti distruga toata munca pe care ai facut-o in ultimele saptamani cu Mercur in Fecioara.

HOROSCOP Ce inseamna Venus in Balanta 2019?

Planeta iubirii, relatiilor si echilibrului Venus isi incheie tranzitul de 3 saptamani in Fecioara si pana pe 8 octombrie 2019 este acasa la ea, unde se simte cel mai bine, in Balanta.

HOROSCOP Venus in Balanta inseamna : pace / intelegere / corectitudine / sinceritate / discernamant / frumusete / gratie / stil / armonie

Venus si Balanta sunt facute una pentru cealalta. De fapt, Venus conduce doua semne zodiacale. Unul este Taurul si celalalt este, desigur, Balanta. Dar in timp ce Taurul activeaza aspectul orientat spre bani al lui Venus, Balanta ii activeaza iubirea !

HOROSCOP Combinatia dintre Venus si Balanta este armonioasa in mod natural. Intrucat Balanta este cel mai echilibrat semn zodiacal, adaugarea energiei cooperante a lui Venus aduce si mai multa fericire, corectitudine si serenitate. Balanta intareste natura dulce si calma a lui Venus si ne incurajeaza pe toti sa tindem spre mai multa pace in viata, fie singuri fie impreuna cu altii.

Pe durata tranzitului Venus in Balanta, ai ocazia excelenta de a aduce pace intr-o situatie dificila.

HOROSCOP Daca penele s-au zburlit, fie la munca fie pe plan personal, acum poti aduce acordul in relatiile tale.

Daca negociezi un deal important, spiritul persuasiv al lui Venus in Balanta te va ajuta, in special daca esti gentil, curtenitor, daca arati bine, daca faci complimente partii opuse si daca ii tratezi pe toti cu respect. Asigura-te ca stii sa asculti foarte bine cealalta persoana pentru ca acesta este un mod sigur de a face pe cineva sa se simta valoros si apreciat. Va fi astfel mult mai dispus sa ajunga la un acord cu tune daca ii acorzi atentie totala in timpul negocierilor.

HOROSCOP Intreaba-te in relatiile tale: Se simte corect totul ? Fac prea mult compromis ? Cer prea mult ? Care ar fi o solutie echitabila ? Incearca sa vii si tu cu solutii din care ambele parti sa castige.

Exista o tendinta de compromis mult mai mare decat de regula acum. Asigura-te ca nu pierzi din dorinta ta de a face totul foarte acceptabil pentru tot restul lumii.

HOROSCOP Lucruri bune de facut sub Venus in Balanta

Cauta frumusetea vietii din preajma ta

Cum te poti face mult mai atractiv decat esti?

Ce poti face in mediul tau inconjurator ca sa aduci o balanta estetica?

Cum poti aduce pace in relatiile tale?

Venus in Balanta este un tranzit excelent pentru cei ce au cariere in domeniul artistic, de entertainament, design interior, stilist vestimentar, hair stilist, mediator, profesionist de resurse umane. Daca lucrezi in oricare asemenea domeniu, vei avea o perioada foarte benefica. Asigura-te ca esti in contact cu multa lume si iti promovezi serviciile acum, pentru ca vor fi foarte bine primite.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.