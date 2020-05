Horoscop special: Nodurile lunare pe axa Gemeni-Săgetător, 5 mai 2020 – 18 ianuarie 2022. Balanțele descoperă aventura, Berbecii sunt inspirați

Aceasta miscare da nastere noii teme astrologice a acestui an ce va marca a doua sa parte. Ne mutam de pe axa Rac-Capricorn pe energiile axei Gemeni-Sagetator. Nodurile Lunii vor sta astfel pana pe 18 ianuarie 2020. Iesirea din influenta si presiunea Capricornului este o veste buna si o usurare.

Nodurile Nord si Sud ale Lunii sunt punctele in care se intersecteaza calea Soarelui si cea a Lunii si unde au loc eclipsele.

Nodurile releva drumul destinului si evolutia sufletului.

Acestea se schimba o data la 18 luni. Ele sunt singurele corpuri astrologice care au miscare in spate, asa cum se intampla cand o planeta e retrograda. Din cauza acestei miscari, ele sunt asociate cu vietile noastre trecute, cu karma si destinul nostru. Suntem chemati sa ne depasim conditiile memorate de Nodul Sud din alte vieti ale sufletului si sa avansam spre Nodul Nord.

Din noiembrie 2018, Nodul Nord a fost in Rac. Nu e de mirare ca zodia casei, a familiei, a hranitului si ingrijitului si a conexiunii emotionale ne-a solicitat atentia, in special in aceste ultime luni, intrucat cu totii am invatat sa fim mai mult in casele noastre fizice si sufletesti.

Intre timp, am fost nevoiti sa regandim aspecte din viata noastra sociala ce au legatura cu zodia opusa Racului, Capricornul care este semnul institutiilor, industriilor, regulilor, autoritatii si ambitiei.

Am vazut cum ni se schimba prioritatile cand ne-am indreptat spre acasa. Aceste ultime luni de la inceputul anului este o ilustrare clara a puterii acestei axe ce a gazduit Nodurile Lunare pana pe 5 mai 2020.

Dupa ce s-a terminat acest tipar, ne pregatim pentru urmatorul. Ne vom uita la cum sa perfectionam si rafinam in viata noastra toate aspectele ce tin de zodia Gemeni dar vom curata, remedia si vindeca aspecte din noi si din societate asociate cu Sagetatorul.

Care e legatura intre karma, destin si Nodurile Lunare? Nodul Nord releva dharma, destinul, necunoscutul, chemarea sufletului. El este mai inconfortabil dar necesar pentru ca indica unde este potentialul nostru de crestere si cheia pentru maiestria sufletului.

Nodul Sud releva karma, consecintele, familiarul, confortabilul si trecutul. El ne arata care e zona noastra de confort, unde stam in prea mare siguranta si e in detrimentul nostru, dar e si un indicator al talentelor cu care ne-am nascut si care ne vin foarte la indemana sa le manifestam.

Nodul Sud inseamna lectiile de viata pe care deja le-am trait in alte vieti dar nu le-am rezolvat in totalitate si care ne-au dat bagajul cu care venim. Nodul Nord inseamna provocarile pe care le avem si ce lectii noi de viata avem de invatat acum. Prin Nodul Nord avem oportunitatea sa ne schimbam karma si sa ne rescriem scriptul destinului.

Nodul Sud reprezinta treburile tale neterminate din trecut: sansele pe care nu le-ai luat, datoriile pe care nu le-ai platit si lucrurile pe care nu le-ai adus la implinire. De aceea in aceasta viata te nasti cu sarcina de a termina ce ai inceput si sa implinesti misiunea Nodului Sud. Dar aceasta provocare vine cu o conditie : nu vei putea sa iti completezi lectia karmica decat daca te uiti in directia diametral opusa, adica directia Nodului Nord.

Motivul este simplu : nu ne putem solutiona problemele cu aceeasi gandire pe care o aveam cand le-am creat. Avem nevoie sa le abordam din directie opusa. Ne putem vindeca si debloca Nodul Sud, deci vechea karma, cand imbratisam si acceptam Nodul Nord. Cand ne focusam pe Nodul Nord, totul curge in aliniament perfect cu Universul.

La ce sa ne asteptam 18 luni cu Nodul Nord in Gemeni? Temele Gemenilor ca gazda a Nodului Nord sunt : comunicarea, stirile, vestile, barfele, transmisiunea de informatii, ideile si gandurile, marketingul si promovarea, comunitatea locala, curiozitatea jucausa, detaliile vietii.

Temele Sagetatorului ca gazda a Nodului Sud sunt : credintele culturale, religia, comunitatea globala, afacerile internationale, calatoriile la distanta, educatia superioara, libertatea si aventura, filozofia, imaginea mare si de ansamblu asupra vietii.

Intrucat Nodul Nord e directia spre care ne indreptam, inseamna ca energia Gemenilor va influenta energia per ansamblu (asa cum pana in 5 mai a fost energia casnicului si familistului Rac).

Focusul ne va fi pe comunicare, probabil sub forme de noi informatii care pot duce spre cai personale in moduri diferite.

Gemenii ne pot pune pe cai de noi oportunitati la care nici nu am visat. Desi vor fi, trebuie sa fim atenti la distragerile de atentie, altfel ne putem rataci in asa de multe informatii si posibile calatorii.

Noi moduri, noi structuri si o curiozitate de a chestiona credintele si sistemele sunt parte din transformarea globala a acestui an dictata de noua axa a Nodurilor Lunare.

Un punct important este ca, la nivel personal, trebuie sa facem un efort de a intelege valorile si credintele celuilalt, ca si emotiile si sentimentele sale.

Iata tendinte de viitor pe care le vom observa sub axa Gemeni-Sagetator: Va fi mai multa prioritate pe detalii si fapte in stirile pe care le vom primi. Sa speram ca zilele stirilor false se vor incheia cu Nodul Nord in Gemeni care livreaza si pune accent pe detalii. Ar putea insa sa existe un punct de cotitura cu dezinformare si adevar trunchiat, tocmai ca sa putem ajunge la ce e real.

Va fi mai putin fanatism in a tine de sistemele rigide de credinte. Vom deveni mai curiosi si dispusi sa exploram idei pe care nici nu le aveam inainte. Ne putem astepta ca noi guru sa ne intre in atentie. In ciuda acestui fapt, va exista din ce in ce mai mult tendinta sa devenim noi guru pentru noi insine, nu sa urmam orbeste pe altii. Cititul, dezvoltarea personala, workshopurile si clasele ne vor ajuta sa ne rafinam constiinta interioara si sa ne auzim mai clar vocile interioare. Asta ne va ajuta sa separam ce e adevar pentru noi de ce e adevarul altuia.

Comunitatile locale vor deveni mai puternice si vom ajunge sa ne cunoastem mai bine vecinii pentru ca ne vom muta de la un model focusat mai mult spre global pe unul focusat pe plan local.

Cu calatoriile restrictionate, vom putea sa facem calatorii scurte si placute aproape de casa in loc sa zburam peste oceane. Sa ajungem sa ne cunoastem imprejurimile si sa descoperim cum ne putem implica mai mult.

Invatatul de sine si al altora vor deveni prioritati de top. Intrucat ne vom descurcaz in ambele directii, ne putem astepta la mai multa clase virtuale, workshopuri si oferte online de acest tip. Informatiile vor fi la dispozitia noastra.

Comunicarea va fi o tema mare si vom vedea workshopuri despre cum sa comunicam mai eficient cu altii in business si in viata personala.

Va fi mai multa informatie tip barfa sau zvon despre persoanele cunoscute. Gemenii si Nodul Nord aici ne face sa fim curiosi despre vietile altora. Vom vedea un trend crescut pentru informatii de acest tip. Din fericire, vom fi inclinati si sa descoperim adevarul in opozitie de a imprastia zvonuri.

Toata lumea va dori sa aiba un hobby. Este un timp excelent sa inveti sa dansezi, sa pictezi, sa calaresti, sa faci un sport. Aceste activitati vor fi un mod de a construi comunitate cu altii si sa folosesti abilitatile native poate nescoase inca la lumina. Mercur, coordonatorul Gemenilor, conduce mainile si dexteritatea. Orice hobby care implica finete in manuire va fi puternic sustinut si amplificat.

Care este impactul axei Gemeni-Sagetator asupra fiecarei zodii?

BERBEC

Acest tranzit inspira scriitorul, profesorul si omul de marketing ce traieste in interiorul tau. Va fi timpul sa iti impartasesti ideile in lume. Ai putea scrie o carte sau preda un curs. Mintea iti va fi mult mai activa si implicata, fiind o vreme excelenta sa si inveti pentru tine. Librariile si siteurile cu carti si materiale vor fi locurile tale preferate. Relatiile cu fratii si surorile vor fi un focus pentru tine si ai putea deveni mult mai apropiat de familia ta extinsa.



TAUR

Focusul acestui tranzit va fi pe finante si in particular pe felul in care veniturile tale relationeaza cu sentimentul de valoare de sine. Vei dezvolta idei noi despre cum sa simti mai bine abundenta in viata ta. Pe durata acestui tranzit ai putea primi o promovare sau o marire. Sau ai putea avea o pierdere financiara si sa gasesti strategii cum sa o depasesti. Facand astfel, iti vei construi increderea de sine si valoarea de sine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.