HOROSCOP special pentru 7-31 iulie 2019. Mercur e iar retrograd, în Leu și Rac! Taurii sunt foarte afectați și trebuie să aibă grijă!

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Pe 7 iulie 2019, Mercur, prima planeta de la Soare, cea care influenteaza gandirea, comunicarea, calatoriile pe distante scurte, tehnologia, deci aspecte de baza ale vietii noastre curente, isi va incepe tranzitul aparent retrograd in zodia Leu unde se si afla in prezent. Mercur va continua sa fie retrograd in zodia de apa Rac din 19 iulie unde va fi pana pe 31 iulie. De aici iese din retrograd si isi reia miscarea directa in Rac de unde va reveni in Leu din 11 august.

Suntem obisnuiti cu Mercur retrograd pentru ca anual are acest tranzit de 3 sau 4 ori, insa acesta este special si important pentru ca are loc in plin sezon al eclipselor verii 2019, deci este scaldat de multa energie specifica eclipselor si are ceva sa ne spuna in acest context. In acelasi timp, este a cincea planeta retrograda a momentului, alaturi de Saturn, Jupiter, Neptun si Pluto.

HOROSCOP. In acest an, Mercur este retrograd in semne de apa in martie, iulie si noiembrie, in Pesti, Rac si Scorpion (cu exceptia zilelor in Leu 7-19 iulie). Mercur este rational, pragmatic, mental si raspunde de comunicare, ganduri, deplasari.

Semnele de apa sunt emotionale, sentimentale, pline de sensibilitate si simtire: o compatibilitate provocatoare intre Mercur si aceste zodii gazda de apa pentru stationarile sale retrograde 2019.

Cu Mercur retrograd in semne de apa, sa ne asteptam la revizuiri ale tiparelor emotionale inconstiente de gandire. Ce iti da sentimentul de siguranta, apartenenta ? Si unde tinzi sa reactionezi din obisnuinta fara sa gandesti ? Mercur retrograd in apa te va face constient de aceste lucruri, permitandu-ti sa le revizuiesti si sa faci ceva curatenie psihologica.

Cu Mercur retrograd, daca impingem lucrurile inainte la viteza obisnuita nu este o idee prea buna. El ofera perioade de timp in care trebuie sa incetinim motoarele si sa facem activitati ce incep cu RE : revizuim, revedem, refacem, revizitam. Daca nu suntem cooperanti si nu vrem asta, are grija Universul sa ne puna fata in fata cu situatii care exact asta ne indeamna sa facem.

HOROSCOP. Totusi, niciun retrograd nu exista ca sa ne faca rau sau ca sa traim in panica din cauza acestui aspect astral ! ORICE se intampla in Univers aduce CEVA BUN pentru fiecare dintre noi !

Mercur retrograd te indeamna sa iti aduci atentia spre orice ai neglijat si era bun pentru tine, in goana ta dupa alte preocupari.

Nu este o energie grea pentru ca ne este familiara comparativ cu marile evenimente astrale ce se simt ca un cutremur in vietile noastre.

HOROSCOP. Cu eclipsa totala de Soare din 2 iulie in Rac multi dintre noi ne regeneram fiinta si ce ne face sa ne simtim siguri, stabili, ce alegem sa hranim si ingrijim. Mercur retrograd ne cere sa ne reevaluam ca exprimare de sine, ca pasiuni pentru care suntem dispusi sa ne purtam grijuliu, afectuos chiar maternal.

Nota cheie a acestui Mercur retrograd in actualul context astral (2 eclipse si 5 retrograde) este : Daca decizi ca nu ai nevoie de ceva, te detasezi si poti trai fara obiectul dorintei tale, de fapt chiar atragi spre tine acel ceva.

Trecutul poate veni sa saboteze aceasta concluzie, sa dovedeasca cu argumente ca e nevoie de incrancenare si atasare ca sa mentii si obtii ce iti doresti. Sigur, nu ne putem neglija trecutul pentru ca suntem unde suntem datorita lui. Insa acum este vremea sa ne eliberam si sa integram din el doar ceea ce functioneaza pentru noi.

Mercur retrograd nu este despre a tacea ci despre a ne detasa si a practica starea de prezenta.

Ca sa reusim, este implicata chiar o actiune activa a mintii, aceea de a-ti dori sa fii aici si acum, nu in trecut, nu in viitor. De a da drumul, a te detasa de obsesiile mintii care mereu vrea ceva si are o opinie.

Sfatul principal in timpul unui Mercur retrograd este sa nu actionam prea mult, desi nu e usor intr-o perioada asa de plina de energii active cum este luna iulie. Fa asadar tot ce poti mai bine pentru tine, dar traieste constient.

HOROSCOP IULIE 2019: Iata cum va impacta Mercur retrograd iulie 2019 fiecare zodie:

HOROSCOP - Mercur retrograd iulie 2019 pentru: BERBEC

Acest Mercur retrograd are loc in zona creativitatii tale si exprimarii de sine si este timpul sa te muti in zona inimii tale. Preocupa-te de activitatile pe care le iubesti si iti aduc pasiune. Evita sa actionezi din impulsivitate pentru ca anxietatea iti poate fi marita mai ales daca ultima luna nu ti-a adus claritatea pe care o doreai. De aceea, conecteaza-te la energia vibrationala a inimii ca sa inlaturi orice anxietati pe teme de sanatate, situatia locuintei, dorinte creative. Manifesta recunostinta pentru binecuvantarile traite alaturi de cineva iubit, fie ca e un prieten sau un partener. Tine minte, primesti mai mult daca esti recunoscator. Trebuie ca mai intai sa iti pregatesti o inima recunoscatoare si apoi ea va primi ce merita. Universul te invata faptul ca a nu mai avea nevoie sa vezi acele rezultate pe care le doresti cu ardoare este ceea ce, de fapt, ti le va aduce la tine. Curgi cu binele vietii.

HOROSCOP - Mercur retrograd iulie 2019 pentru : TAUR

Acest Mercur retrograd are loc in sectorul sigurantei tale personale, a caminului si familiei, deci vei fi ajutat sa te revizuiesti orice gand si proiect pe aceste domenii. Poate vrei sa te relochezi spre un loc unde te simti mai implinit. Poate vrei sa iei in calcul sa nu iti neglijezi spatiul personal care contine tot, de la locuinta, la prieteni, sanatate personala si tot ce inseamna TU. Ti se cere sa o iei usurel si sa te ocupi de revizuirea aspectelor de comunicare ale acestor subiecte ce sunt importante pentru tine. Asigura-te ca verifici orice contract sau orice ti-ar aduce o limitare, alege si rute alternative in gandurile tale. Discuta-ti procesele de gandire cu cei apropiati care iti pot da o viziune neasteptata. Stai departe de stres si nu sari cu capul inainte. Daca nu iti doresti neaparat sa ajungi undeva Universul te ajuta sa ajungi, de fapt, chiar mai repede acolo. Practica detasarea.

HOROSCOP - Mercur retrograd iulie 2019 pentru : GEMENI

Acest Mercur retrograd are loc in sectorul comunicarii, informatii si educatiei pentru tine. mesajul pentru tine este sa revizuiesti aceste domenii si sa nu lasi anxietatea sa te domine daca simti unele disconforturi pe job, educatie sau prezenta personala, ceea ce pentru tine ar fi normal. Starea de disconfort este singurul tau obstacol pe durata acestui retrograd. Esti sfatuit sa nu te retragi dar nici sa nu socializezi in acest ci sa gasesti o formula buna de mijloc. Oportunitatile financiare vor veni spre tine usor daca nu cheltui bani pe lucruri nefolositoare si daca esti deschis spre oamenii care te pot conecta cu ce iti doresti. Nu inseamna ca fugi de responsabilitati insa cauta sa gasesti un mod usor de a curge prin ele. Daca nu simti nevoia sa gandesti in exces totul, Universul iti va aduce de fapt claritatea pe care o cauti.

